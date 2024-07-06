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Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс Такси» и Минтранс создадут для чиновников курс о технологиях в такси, каршеринге и кикшеринге

А также в общественном транспорте.

  • Помимо «Яндекса» и министерства, в подготовке программы примет участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», рассказало РБК со ссылкой на компанию.
  • Обучение будут проводить топ-менеджеры «Яндекс Такси», учёные и сторонние эксперты. Они объяснят чиновникам, как устроены алгоритмы ценообразования и безопасности, а также как ИИ и алгоритмы машинного обучения помогают решать логистические и транспортные проблемы городов.
  • Теорию сопроводят мастер-классами, стратегическими сессиями и разборами практических задач, чтобы вместе с чиновниками «выработать планы по развитию транспортной системы в разных регионах».
Источник фото: <a href="https://quto.ru/journal/news/v-taksi-i-karshering-dopustyat-tolko-otechestvennye-avtomobili-06-06-2023.htm" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Quto.ru</a>
Источник фото: Quto.ru
  • В ноябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом. В феврале 2024 года раскритиковала его за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей.
  • В апреле рассказать, как «Яндекс Такси» сдерживает цены и чем руководствуется при блокировках, попросили в Госдуме.
Маша Цепелева
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Цены на такси в России выросли до максимума за 10 лет — Росстат

Участники рынка объяснили тенденцию подорожанием бензина, запчастей и страховки, а также законом о такси, по которому ужесточаются требования к водителям.

Фото «Коммерсант»

#новости #яндекстакси #такси

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7 комментариев
Слегка Придурковатый

Учёного учить - только портить.

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неформат

можно подумать чиновникам оно надо, будет команда фас будет штраф, другого и не надо

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Андрей Новиков

Те, кто хорошо учились в школе или универе, и смогут понять "как устроены алгоритмы ценообразования и безопасности" не занимают высокие места и не являются лицами принимающие решения в правительстве. Зря деньги потратят.

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Запопу Кусь

До миня только что дошло.

Кик - это же удар. Получается кикшеринг - это делиться ударами.

💁‍♀️🤦‍♀️

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IGNOR DIZLAYKOV
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Курчатов

А им то зачем? У них личные водители

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Невероятный Блондин

Что-а? 🤨

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