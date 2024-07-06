«Яндекс Такси» и Минтранс создадут для чиновников курс о технологиях в такси, каршеринге и кикшеринге

А также в общественном транспорте.Помимо «Яндекса» и министерства, в подготовке программы примет участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», рассказало РБК со ссылкой на компанию.Обучение будут проводить топ-менеджеры «Яндекс Такси», учёные и сторонние эксперты. Они объяснят чиновникам, как устроены алгоритмы ценообразования и безопасности, а также как ИИ и алгоритмы машинного обучения помогают решать логистические и транспортные проблемы городов.Теорию сопроводят мастер-классами, стратегическими сессиями и разборами практических задач, чтобы вместе с чиновниками «выработать планы по развитию транспортной системы в разных регионах».Источник фото: Quto.ruВ ноябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом. В феврале 2024 года раскритиковала его за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию для водителей.В апреле рассказать, как «Яндекс Такси» сдерживает цены и чем руководствуется при блокировках, попросили в Госдуме.Маша ЦепелеваТранспорт09.08.2023Цены на такси в России выросли до максимума за 10 лет — Росстат Участники рынка объяснили тенденцию подорожанием бензина, запчастей и страховки, а также законом о такси, по которому ужесточаются требования к водителям.#новости #яндекстакси #такси
Учёного учить - только портить.
можно подумать чиновникам оно надо, будет команда фас будет штраф, другого и не надо
Те, кто хорошо учились в школе или универе, и смогут понять "как устроены алгоритмы ценообразования и безопасности" не занимают высокие места и не являются лицами принимающие решения в правительстве. Зря деньги потратят.
До миня только что дошло.
Кик - это же удар. Получается кикшеринг - это делиться ударами.
💁♀️🤦♀️
А им то зачем? У них личные водители
Что-а? 🤨