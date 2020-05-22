Пользователи смогут арендовать машины на срок от пяти дней.

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Сервисы каршеринга «Яндекс.Драйв», YouDrive и «Делимобиль» обновили приложения для возобновления работы в Москве с 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая сообщил о частичном снятии ограничений для каршеринга с 25 мая — машину можно будет арендовать на срок от пяти дней.

В YouDrive пользователи смогут вносить номера пропусков при бронировании автомобиля, рассказали агентству в пресс-службе компании. «После каждой аренды мы будем отправлять машины на дезинфекцию, надеемся, что уже скоро мы сможем заработать в стандартном режиме», — добавили в сервисе.

«Яндекс.Драйв» добавил тарифы длительной аренды: машины категории «На каждый день», «На каждый день+» и грузовики можно будет арендовать на пять, семь или 14 дней. При необходимости срок можно продлить. Аренда машины за пять дней будет стоить от 5 600 рублей, при этом километры оплачиваются отдельно — от 11,5 рублей за км, рассказали в компании.

Сервис также добавил функцию ввода номера действующего рабочего пропуска при бронировании. «Действительность пропуска будет проверяться раз в сутки в течение того срока, пока действует аренда», — объяснили в компании.