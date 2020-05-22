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Пользователи смогут арендовать машины на срок от пяти дней.
Сервисы каршеринга «Яндекс.Драйв», YouDrive и «Делимобиль» обновили приложения для возобновления работы в Москве с 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на компании.
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая сообщил о частичном снятии ограничений для каршеринга с 25 мая — машину можно будет арендовать на срок от пяти дней.
В YouDrive пользователи смогут вносить номера пропусков при бронировании автомобиля, рассказали агентству в пресс-службе компании. «После каждой аренды мы будем отправлять машины на дезинфекцию, надеемся, что уже скоро мы сможем заработать в стандартном режиме», — добавили в сервисе.
«Яндекс.Драйв» добавил тарифы длительной аренды: машины категории «На каждый день», «На каждый день+» и грузовики можно будет арендовать на пять, семь или 14 дней. При необходимости срок можно продлить. Аренда машины за пять дней будет стоить от 5 600 рублей, при этом километры оплачиваются отдельно — от 11,5 рублей за км, рассказали в компании.
Сервис также добавил функцию ввода номера действующего рабочего пропуска при бронировании. «Действительность пропуска будет проверяться раз в сутки в течение того срока, пока действует аренда», — объяснили в компании.
«Делимобиль» пообещал «неукоснительно соблюдать всё, что касается дезинфекции». «Технически функция проверки цифровых пропусков нами уже разработана и прошла тестирование, в приложении она появится автоматически. Мы готовы к работе в формате среднесрочной аренды, то есть аренды автомобилей на срок от пяти дней, сейчас готовим тарифные предложения и сам автопарк к запуску», — добавил представитель сервиса.
Автошеринг? Давай до свидания!
Только свой, личный автомобиль, который никакой сумасшедший чинуша с манией величия не сможет удаленно отключить.
Выйду к машине заведу и поеду - а вы думайте, в каком настроении сегодня г-н (это не господин) Мэр и разрешит ли он сегодня поездку.
ЗЫ
Про позорные аусвайсы - промолчу, это отдельная тема
Ещё до Ковида брезговал все эти сервисы как раз по причине микробности.
Такси с водителем больше доверия, как раз по причине того, что при водителе человек не сделает того, что он делает пока его никто не видит.
Хотя всё относительно
По этой причине я всегда имею в рюкзаке антибактериальные салфетки) протираешь все к чему прикасаешься и можно ехать;)
За ради бога, оба пункта - это святое ))
И как это влияет на пассажирское сиденье?
Каким бредом занимается этот Собянин. Все не насытится. В если машина нужна на день, бабло все равно выдай за пять дней...
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