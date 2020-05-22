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Магазины и кафе в аэропортах смогут заработать как обычно только на третьем этапе, а авиакомпании должны будут обеспечить пассажиров масками.
Росавиация опубликовала план трёхэтапной отмены ограничений в аэропортах и при авиаперевозках, которые были введены из-за Covid-19. В нём нет требования рассаживать пассажиров в салоне с учётом социальной дистанции и заполнять самолёты только на 50%, о чём 18 мая говорил Роспотребнадзор.
Аэропорты разделят на две группы по уровню риска. В группу высокого риска попадают те, кто принимает пассажиров и выполняет рейсы из стран с количеством заболевших более 50 тысяч человек. В зависимости от динамики заболевания уровни риска и рекомендации могут меняться.
На всех этапах пассажиров продолжат информировать о профилактике заражения коронавирусом и обеспечат их санитайзерами. В местах скопления людей будут при возможности создавать условия для социального дистанцирования.
Персонал до полной отмены ограничений должен будет носить маски, перчатки и дезинфицировать руки, сотрудникам будут регулярно измерять температуру.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал рассаживать пассажиров с учётом социальной дистанции и заполнять салон только наполовину. Министр транспорта Евгений Дитрих раскритиковал это предложение, объяснив, что тогда минимальная цена билета вырастет до 70 тысяч рублей и перевозки станут нерентабельными. В Росавиации заявили, что план снятия ограничений согласован с Роспотребнадзором.
Ну все теперь можно официально окупировать сразу 3 места в своем ряду и спокойно лечь спасть.
Ну значит будет обязательная проверка на наличие антител к короновирусу вот и все и летать станет чуть сложнее. Мало того что полис мед., страховка, права, загран, то теперь еще паспорт болезней. Вот и всех дел.
Практически неосуществимо. Тест делается долго — на входе в аэропорт его не сделаешь. Наличие антител, насколько я понимаю, временный фактор — к моменту снятия карантинов их уже может и не быть. Что в таком случае вносить в "паспорт"?
Документ можно переставать читать на пункте "Пассажиры садятся в самолет, соблюдая дистанцию", очередной пердеж в муку.
Хвост очереди из трехсот человек с дистанцией полтора метра будет мерзнуть на улице. Все мы знаем, как эту дистанцию будут соблюдать, понимая, что после рассадки она сократится до тридцати сантиметров.
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