Магазины и кафе в аэропортах смогут заработать как обычно только на третьем этапе, а авиакомпании должны будут обеспечить пассажиров масками.

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Росавиация опубликовала план трёхэтапной отмены ограничений в аэропортах и при авиаперевозках, которые были введены из-за Covid-19. В нём нет требования рассаживать пассажиров в салоне с учётом социальной дистанции и заполнять самолёты только на 50%, о чём 18 мая говорил Роспотребнадзор.

Аэропорты разделят на две группы по уровню риска. В группу высокого риска попадают те, кто принимает пассажиров и выполняет рейсы из стран с количеством заболевших более 50 тысяч человек. В зависимости от динамики заболевания уровни риска и рекомендации могут меняться.

На всех этапах пассажиров продолжат информировать о профилактике заражения коронавирусом и обеспечат их санитайзерами. В местах скопления людей будут при возможности создавать условия для социального дистанцирования.

Персонал до полной отмены ограничений должен будет носить маски, перчатки и дезинфицировать руки, сотрудникам будут регулярно измерять температуру.

Первый этап. Пассажиры должны соблюдать дистанцию при посадке и высадке, при входе на борт дезинфицировать руки и измерять температуру. Всё время полёта нужно находиться в креслах, быть в масках и перчатках. Если рейс длится дольше трёх часов, маски нужно сменить — бортпроводники соберут их и раздадут новые.

Пассажиры должны соблюдать дистанцию при посадке и высадке, при входе на борт дезинфицировать руки и измерять температуру. Всё время полёта нужно находиться в креслах, быть в масках и перчатках. Если рейс длится дольше трёх часов, маски нужно сменить — бортпроводники соберут их и раздадут новые. Второй этап. Сохраняются все ограничения, кроме требования всё время быть пристёгнутым к креслу — ограничения на передвижения по салону сохраняются.

Сохраняются все ограничения, кроме требования всё время быть пристёгнутым к креслу — ограничения на передвижения по салону сохраняются. Третий этап. Посадка и высадка проходит как обычно, отменяется контроль температуры и ограничения на передвижения по салону. Экипаж должен носить маски и перчатки, только если на борту есть человек с повышенной температурой и симптомами болезни. В аэропортах открываются магазины и общепит — до этого кафе могли работать только навынос.