Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Катя Грановская
1011

Росавиация рассказала о снятии ограничений при авиаперевозках: предложения заполнять самолёт только на 50% в плане нет Материал редакции

Магазины и кафе в аэропортах смогут заработать как обычно только на третьем этапе, а авиакомпании должны будут обеспечить пассажиров масками.

5 комментариев
В закладки

Росавиация опубликовала план трёхэтапной отмены ограничений в аэропортах и при авиаперевозках, которые были введены из-за Covid-19. В нём нет требования рассаживать пассажиров в салоне с учётом социальной дистанции и заполнять самолёты только на 50%, о чём 18 мая говорил Роспотребнадзор.

Аэропорты разделят на две группы по уровню риска. В группу высокого риска попадают те, кто принимает пассажиров и выполняет рейсы из стран с количеством заболевших более 50 тысяч человек. В зависимости от динамики заболевания уровни риска и рекомендации могут меняться.

На всех этапах пассажиров продолжат информировать о профилактике заражения коронавирусом и обеспечат их санитайзерами. В местах скопления людей будут при возможности создавать условия для социального дистанцирования.

Персонал до полной отмены ограничений должен будет носить маски, перчатки и дезинфицировать руки, сотрудникам будут регулярно измерять температуру.

  • Первый этап. Пассажиры должны соблюдать дистанцию при посадке и высадке, при входе на борт дезинфицировать руки и измерять температуру. Всё время полёта нужно находиться в креслах, быть в масках и перчатках. Если рейс длится дольше трёх часов, маски нужно сменить — бортпроводники соберут их и раздадут новые.
  • Второй этап. Сохраняются все ограничения, кроме требования всё время быть пристёгнутым к креслу — ограничения на передвижения по салону сохраняются.
  • Третий этап. Посадка и высадка проходит как обычно, отменяется контроль температуры и ограничения на передвижения по салону. Экипаж должен носить маски и перчатки, только если на борту есть человек с повышенной температурой и симптомами болезни. В аэропортах открываются магазины и общепит — до этого кафе могли работать только навынос.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал рассаживать пассажиров с учётом социальной дистанции и заполнять салон только наполовину. Министр транспорта Евгений Дитрих раскритиковал это предложение, объяснив, что тогда минимальная цена билета вырастет до 70 тысяч рублей и перевозки станут нерентабельными. В Росавиации заявили, что план снятия ограничений согласован с Роспотребнадзором.

#новость #авиаперевозки

Катя Грановская
+905
6
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Катя Грановская", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 128942, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 22 May 2020 13:40:24 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Alexander Saveliev

0

Ну все теперь можно официально окупировать сразу 3 места в своем ряду и спокойно лечь спасть. 

Ответить

Антон

Alexander
0

Я так и делал, но мне подселили какую-то бабу 

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Ну значит будет обязательная проверка на наличие антител к короновирусу вот и все и летать станет чуть сложнее. Мало того что полис мед., страховка, права, загран, то теперь еще паспорт болезней. Вот и всех дел.

Ответить

Evgeny Boyko

Vitold
0

Практически неосуществимо. Тест делается долго — на входе в аэропорт его не сделаешь. Наличие антител, насколько я понимаю, временный фактор — к моменту снятия карантинов их уже может и не быть. Что в таком случае вносить в "паспорт"?

Ответить

Evgeny Boyko

0

Документ можно переставать читать на пункте "Пассажиры садятся в самолет, соблюдая дистанцию", очередной пердеж в муку.

Хвост очереди из трехсот человек с дистанцией полтора метра будет мерзнуть на улице. Все мы знаем, как эту дистанцию будут соблюдать, понимая, что после рассадки она сократится до тридцати сантиметров.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Azoft
Подписан
Отписаться
Работа на аутсорсе vs в продуктовой компании — куда пойти программисту
Чем работа программиста на аутсорсинге отличается от его работы в продуктовой компании? А чем она похожа на неё? Решили…
0
Revolut
Подписан
Отписаться
Релиз Project Reunion от Microsoft, покупка Giphy, запуск Facebook Shops и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Как мы провели демо-день на тысячу человек в онлайне
Делимся опытом проведения серьезных совещаний в условиях самоизоляции без котиков в кадре.
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Ivan Smekalov
за день
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются
Виталий Морозов
за неделю
- "Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан" - "Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте" - "глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС…
Дептранс Москвы пожаловался в прокуратуру на Wheely — сервис отказался передавать чиновникам данные водителей и машин

Прямой эфир

Денис Демидов

Netflix начнёт отменять…

Ilife

Как поднять конверсию в покупку…

Денис Демидов

Netflix начнёт отменять…

Victor Radchenko

Пять шагов к безопасному офису

Feduard Klimkin

ICQ, Prisma, ЖЖ и другие: как…

Александр Прилипко

Рекламодатель пожаловался на…

Yuri Ahmedov

«Дебетовая карта — убыточный…

Ann Lukashenko

Марк Цукерберг спрогнозировал…

Ann Lukashenko

Марк Цукерберг спрогнозировал…

John Doe

Как мы помогали 900 тысячам…

Гриша Булыжников

Spotify подписал многолетний…

Mikhail Bobko

Рекламодатель пожаловался на…

Антон

Росавиация рассказала о снятии…

Evgeny Boyko

Росавиация рассказала о снятии…

Александр Прилипко

Рекламодатель пожаловался на…

Ann Lukashenko

Марк Цукерберг спрогнозировал…

Dmitry Berezin

«Альфа-банк» предложил клиентам…

Дмитрий Малахов

«Дебетовая карта — убыточный…

Mikhail Bobko

Рекламодатель пожаловался на…

Дмитрий Малахов

«Дебетовая карта — убыточный…