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vc.ru
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Евгения Евсеева
Транспорт

Whoosh начнёт в вечернее время проверять пользователей на скорость реакции — чтобы обезопасить поездки

Если отказаться от теста или провалить его, скорость электросамоката снизят до 15 км/ч.

  • При выборе самокатов в определённой локации Whoosh будет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей, сообщила компания.
  • Перед началом аренды пользователю предложат пройти один из нескольких вариантов теста, оценивающих навыки направленного внимания — речь о тестах Шульте и Струпа. На задание даётся не больше минуты, за это время нужно выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета.
  • Где именно будут проводить проверки — Whoosh не раскрывает, локацию будут менять. В первое время их начнут тестировать на определённых улицах в вечернее время или на территориях с «высокой концентрацией людей». Проверки появятся в городах присутствия сервиса в России, Казахстане и Беларуси.
  • Если пользователь не сможет пройти тест, Whoosh снизит скорость электросамоката до 15 км/ч. От проверки можно отказаться — но скорость также ограничат. С помощью этого сервис хочет «технически поддержать» безопасность поездок: чтобы не допустить резких разгона и манёвров у пользователей, «не готовых к ним».

#новости #whoosh #электросамокаты

9
35
35 комментариев
Артем Шилкин

да давайте сразу тест на IQ, там половина не доберет до трехзначного числа 🤡

15
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Станислав

Блин, растрою тебя, но тест спроектирован так, что 49,9% и не должны добирать до 100. И если, ты не догадался до этого, то у меня для тебя плохие новости, тебе нельзя ехать на самокате.

3
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Ахмад Боков

Встречаются и отрицательные значения

1
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Maxim Sergeev

Нужно сделать как в Корее. Есть права категории B или А? Можешь кататься.

3
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Zloy Marketolog

Нужно сделать как в Корее: написал глупый комментарий - получил палкой по рукам и 200 часов исправительных работ.

5
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Я сказал свое имя машине

Чёт какая-то хуйня

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Adam Destroyer

Тогда минус аудитория, которым большинству и 18 нет

1
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