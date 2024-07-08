Whoosh начнёт в вечернее время проверять пользователей на скорость реакции — чтобы обезопасить поездки

Если отказаться от теста или провалить его, скорость электросамоката снизят до 15 км/ч.При выборе самокатов в определённой локации Whoosh будет выборочно проверять скорость когнитивных реакций пользователей, сообщила компания.Перед началом аренды пользователю предложат пройти один из нескольких вариантов теста, оценивающих навыки направленного внимания — речь о тестах Шульте и Струпа. На задание даётся не больше минуты, за это время нужно выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета.Где именно будут проводить проверки — Whoosh не раскрывает, локацию будут менять. В первое время их начнут тестировать на определённых улицах в вечернее время или на территориях с «высокой концентрацией людей». Проверки появятся в городах присутствия сервиса в России, Казахстане и Беларуси.Если пользователь не сможет пройти тест, Whoosh снизит скорость электросамоката до 15 км/ч. От проверки можно отказаться — но скорость также ограничат. С помощью этого сервис хочет «технически поддержать» безопасность поездок: чтобы не допустить резких разгона и манёвров у пользователей, «не готовых к ним».#новости #whoosh #электросамокаты
да давайте сразу тест на IQ, там половина не доберет до трехзначного числа 🤡
Блин, растрою тебя, но тест спроектирован так, что 49,9% и не должны добирать до 100. И если, ты не догадался до этого, то у меня для тебя плохие новости, тебе нельзя ехать на самокате.
Встречаются и отрицательные значения
Нужно сделать как в Корее. Есть права категории B или А? Можешь кататься.
Нужно сделать как в Корее: написал глупый комментарий - получил палкой по рукам и 200 часов исправительных работ.
Чёт какая-то хуйня
Тогда минус аудитория, которым большинству и 18 нет