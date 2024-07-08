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Артур Томилко
Транспорт

Boeing согласилась признать вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах и выплатить штраф в $243,6 млн

А также обязалась инвестировать не менее $455 млн в обеспечение безопасности.

  • Корпорация заключила сделку с Минюстом США, пишет Reuters. Соглашение предполагает, что Boeing признаёт вину в преступном сговоре с целью мошенничества по делу о крушении двух самолётов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии в 2018-2019 годах.
  • Компания выплатит штраф в $243,6 млн, а также возьмёт на себя обязательства инвестировать не менее $455 млн в развитие программ по обеспечению безопасности.
  • Признание вины может лишить Boeing возможности заключать госконтракты с Минобороны США и NASA, отмечает агентство. Но перед этим сделку должен утвердить суд.
  • Родственники жертв раскритиковали соглашение решение Минюста. По данным WSJ, они просили федеральных прокуроров добиться штрафа в $25 млрд и выдвинуть обвинения против руководства Boeing.
Фото Reuters
Фото Reuters
  • Самолёты Boeing 737 Max разбились возле Джакарты и под Аддис-Абебой. В первом случае погибло более 180 человек, во втором — более 150. После этого регуляторы почти на два года запретили полёты Max.
  • В 2021 году компания заключила с Минюстом США соглашение об отсрочке уголовного преследования. По нему компания обязалась следовать разработанной программе соответствия требованиям безопасности и выплатила штраф в $243,6 млн.
  • После ряда инцидентов с самолётами Boeing в начале 2024 года прокуроры заявили, что компания не выполнила основные требования соглашения и отменили его. В конце июня Минюст потребовал от Boeing признать вину или предстать перед судом.

#новости #boeing

3
70
70 комментариев
Tarki

Угробили 346 человек и ничего, ну бывает. Обещаем больше так не делать. Демократия она такая.

4
1
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Eddie II

Ты забыл приплести либерализм и капитализм.

21
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Невероятный Блондин

$704 тысячи за каждого.

В социализме было бы 0 (ноль)

8
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Khulster

Команда "Пахтакора" передает вам пламенный привет всем своим посмертным составом.

3
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Гора Жора

Да это норма, человеческая жизнь не шибко дорогая вещь и нам это из раза в раз доказывают

1
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Бот ЦИПсО #66213

Сколько выплатили за сгоревший суперджет?

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Antny Slmv

У нас-то тоже демократия, вроде из ящика именно так говорят, видимо вы ошиблись бумажкой, там акцент дб на либерализме. Либералы = плохо, поклонение портрету = отлично!

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