Полноразмерный макет вагона высокоскоростного поезда, пикап ST8 и семиместный гибрид i-Space: что показали на «Иннопроме»

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года.На ней, в частности, показали полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда от компании «Уральские Локомотивы», пишет ТАСС. Поезд планируют использовать на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.Салон «среднего класса» оборудован мультимедийными панелями, сидениями с обивкой под кожу в один ряд, также есть звуковая трансляция о достопримечательностях. Производитель обещал скорректировать дизайн и интерьер будущего вагона с учётом мнения посетителей выставки.Источник: ТАССПо словам премьер-министра Михаила Мишустина, концессионное соглашение о реализации проекта по строительству ВСМ подписали 5 июля 2024 года. По плану, после её запуска в 2028 году время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа и 15 минут.Источник: Иван Медведев, BFMЛипецкий «Моторинвест» (бренд электромобилей Evolute) показал семиместный серийный гибрид — модель i-Space. В начале июля 2024 года компания начала собирать первые автомобили. «Фактически мы уже со следующей недели планируем начать продажи этих машин в сети», — сказал ТАСС управляющий партнёр компании Андрей Резников.Автомобиль будет представлен в двух комплектациях. Сначала начнут продажи версии дороже, её цена с учётом спецпредложения составит около 3 млн рублей. Затем появится более простая версия стоимостью около 2,8 млн рублей, уточняет агентство.Источник: Telegram-канал «Автопоток»«Соллерс» представил пикап ST8, пишет ТАСС. Пока компания не раскрывает технические характеристики автомобиля. В сентябре 2023 года она запустила серийное производство пикапов ST6 на бывшем заводе Mazda во Владивостоке («Ъ» писал, что это аналог китайского JAC T6).Пикап Sollers ST8 — переименованная версия китайского JAC T8, пишет Telegram-канал «Автопоток».Источник: Донат Сорокин / ТАСССерийное производство водородной версии Aurus Senat планируется запустить к 2029 году, цена будет не выше бензинового аналога, сообщил «РИА Новости» представитель разработчика ФГУП «НАМИ». Этот автомобиль впервые представили на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в апреле 2024-го.Источник: Telegram-канал «Автопоток»На выставке представили и версию «Москвич 6», переоборудованную под работу на метане, пишет «Татар Информ». Его уже показывали в 2023 году. В июне 2024-го в «РариТЭК инжиниринг» говорили, что планируют выпустить более 1000 «Москвичей» на газомоторном топливе в Набережных Челнах до конца 2024 года.Источник: Telegram-канал «Автопоток»На стенде Lada — электрический Largus, а также Aura, пишет E1.ru. Электрическую версию Lada Largus автопроизводитель планировал начать выпускать до конца 2024 года. Старт предсерийного производства Lada Aura «АвтоВАЗ» подтвердил в конце мая.Lada Aura / Источник: Дмитрий Емельянов, E1.ruЭлектрическая Lada Largus / Источник: Дмитрий Емельянов, E1.ruКроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (теперь AGR Automotive Group) запустили серийное производство автомобилей. По его словам, переговоры с потенциальными партнёрами прошли в начале июля. Детали он не раскрыл.#новости
окно в кабине чтобы небом любоваться?
Тоже обратил внимание, но возможно этому есть какое-то рациональное объяснение... Но это не точно...
Да там вообще всё абы как налепили 😁
Высококвалифицированный Петрович с похмелья промахнулся лобзиком, когда макет выпиливал
Чтобы не стрессовать от хрустиков на пути.
И что поезд смог обогнать существующие массовые китайские поезда?
Тут хотя бы из рендеров выйти, а не про скорость спорить