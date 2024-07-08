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Таня Боброва
Транспорт

Путин подписал закон об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля

На дороге страховка всё ещё нужна.

  • Согласно документу, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Автомобилисты смогут не предъявлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на учёт или при перерегистрации в случае смены владельца. Сейчас для регистрации автомобиля в ГИБДД полис обязателен.
  • В Российском союзе автостраховщиков отмечали, что после принятия закона единственный способ контроля за наличием страховки — проверка документов на дороге. Там предлагали штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер. Согласно ст.12.37 КоАП, за отсутствие полиса штраф составляет 500-800 рублей.
  • Закон также разрешает прежнему владельцу снимать машину с госучёта при продаже сразу, если договор о купле-продаже оформили через Госуслуги или удостоверили у нотариуса. При заключении простого договора на бумаге — как и раньше, только через 10 дней.
  • Также закон позволяет прекращать госучёт по заявлению владельца похищенной или угнанной машины. Это позволит «исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля», пишет «Интерфакс».

#новости

1
21
21 комментарий
Курчатов

кто-нибудь скажет, без ОСАГО можно ездить?

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ImPReZ

это закон для перекупов. если ты купил машину чтобы подшаманить и продать - тебе не придется её страховать

а штрафы щас будут лупить камеры за каждую улицу, хоть ты на 500р наездил, хоть на 50к

2
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Укладчик стекловаты

Нет конечно.

1
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President of the United States

Да конечно

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kate.mully

можно попробовать )

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Huge Ammone

Ужас, куда мир катится. Опять не правильно все сделал.

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Укладчик стекловаты

Как изменилась твоя жизнь после этого закона? Ты стал лучше жить?

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