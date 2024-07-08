Путин подписал закон об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля

На дороге страховка всё ещё нужна.Согласно документу, закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Автомобилисты смогут не предъявлять полис ОСАГО при первичной постановке машины на учёт или при перерегистрации в случае смены владельца. Сейчас для регистрации автомобиля в ГИБДД полис обязателен.В Российском союзе автостраховщиков отмечали, что после принятия закона единственный способ контроля за наличием страховки — проверка документов на дороге. Там предлагали штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер. Согласно ст.12.37 КоАП, за отсутствие полиса штраф составляет 500-800 рублей.Закон также разрешает прежнему владельцу снимать машину с госучёта при продаже сразу, если договор о купле-продаже оформили через Госуслуги или удостоверили у нотариуса. При заключении простого договора на бумаге — как и раньше, только через 10 дней.Также закон позволяет прекращать госучёт по заявлению владельца похищенной или угнанной машины. Это позволит «исключить необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля», пишет «Интерфакс».#новости
кто-нибудь скажет, без ОСАГО можно ездить?
это закон для перекупов. если ты купил машину чтобы подшаманить и продать - тебе не придется её страховать
а штрафы щас будут лупить камеры за каждую улицу, хоть ты на 500р наездил, хоть на 50к
Нет конечно.
Да конечно
можно попробовать )
Ужас, куда мир катится. Опять не правильно все сделал.
Как изменилась твоя жизнь после этого закона? Ты стал лучше жить?