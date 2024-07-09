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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Узбекистане

До этого сервис работал в России, Казахстане и Сербии.

  • Самокаты «Яндекса» появились в столице Узбекистана — Ташкенте, пишет местное издание «Курсив». Арендовать их можно в приложении Yandex Go.
  • Стоимость поездки — от 890 сумов за минуту (чуть больше 6 рублей по курсу ЦБ на 9 июля).
  • Самокат можно арендовать сразу на 30 минут — за 20 990 сумов (146 рублей), на 50 минут — за 32 990 сумов (230 рублей), или на 100 минут — за 61 990 сумов (433 рубля).
  • После бронирования дойти до нужного самоката можно будет в течение десяти бесплатных минут. Перед поездкой пользователь получит инструкцию по управлению.
  • Самокаты будут снижать скорость в местах с большим количеством людей — они отмечены на карте в приложении. В «запрещённых» зонах самокат начнёт плавно замедляться, пока не остановится.
Фото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»
  • «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Сейчас она доступна также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Адлере, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калуге, Новосибирске и Туле. Среди других стран сервис работает в Казахстане и Сербии.

#новости

1
24
24 комментария
Griby Lenina

До этого сервис умер в России, Казахстане и Сербии.

2
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Ruslan PPD

Когда он успел умереть в России?

1
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Dima Katin

А чего не аренду электросамокатов в Питере?😏😏

1
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Hambala Fully

Эм, потому что она давно есть?)

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Kvo Kvo

Подняли узбекскую экономику, так, что узбеки по московским ценам в аренду на самокатах катаются

1
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Дуайт Шрут

Я думаю там и до этого могли себе позволить 30 минут за 146 рублей.

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LETS DO SMTH

Поздравляем Яндекс с новыми успехами в Узбекистане. Яндекс Еда просто показала как надо делать сервисы.

1
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