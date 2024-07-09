«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Узбекистане

До этого сервис работал в России, Казахстане и Сербии. Самокаты «Яндекса» появились в столице Узбекистана — Ташкенте, пишет местное издание «Курсив». Арендовать их можно в приложении Yandex Go.Стоимость поездки — от 890 сумов за минуту (чуть больше 6 рублей по курсу ЦБ на 9 июля).Самокат можно арендовать сразу на 30 минут — за 20 990 сумов (146 рублей), на 50 минут — за 32 990 сумов (230 рублей), или на 100 минут — за 61 990 сумов (433 рубля). После бронирования дойти до нужного самоката можно будет в течение десяти бесплатных минут. Перед поездкой пользователь получит инструкцию по управлению.Самокаты будут снижать скорость в местах с большим количеством людей — они отмечены на карте в приложении. В «запрещённых» зонах самокат начнёт плавно замедляться, пока не остановится.Фото: «Яндекс»«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Сейчас она доступна также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Адлере, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калуге, Новосибирске и Туле. Среди других стран сервис работает в Казахстане и Сербии.#новости
До этого сервис умер в России, Казахстане и Сербии.
Когда он успел умереть в России?
А чего не аренду электросамокатов в Питере?😏😏
Эм, потому что она давно есть?)
Подняли узбекскую экономику, так, что узбеки по московским ценам в аренду на самокатах катаются
Я думаю там и до этого могли себе позволить 30 минут за 146 рублей.
Поздравляем Яндекс с новыми успехами в Узбекистане. Яндекс Еда просто показала как надо делать сервисы.