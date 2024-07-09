Дептранс Москвы рассказал о начале тестов шеринга зонтиков в московском метро

Пока услуга доступна на трёх станциях.Сервис «ЗонтБери» заработает с 10 июля 2024 года, сообщил Дептранс Москвы. Автоматы по выдаче зонтов в аренду уже установлены на станциях метро «Физтех», «Яхромская» и «Лианозово».Чтобы взять зонт, пользователю нужно отсканировать QR-код на аппарате и зарегистрироваться в сервисе. Вернуть зонт можно в любом автомате, уточняет Shopper's.Стоимость аренды на время тестов — 250 рублей в сутки, 50 рублей в час или 10 рублей в минуту. При аренде также списывается залог в размере 500 рублей — он возвращается при сдаче зонта.Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч «Стартап-студии» — командном интенсиве по разработке новых услуг в области транспорта и «умного» города, отметили в Дептрансе. Если сервис будет пользоваться спросом, шеринг зонтов появится и на других станциях.Источник: агентство городских новостей «Москва»#новости #москва
Шеринга туалетной бумаги ещё нет?
В Китае есть) код сканируешь, держатель считает сколько ты отмотал и списывает бабки
с работы могут взять
А что, там же две стороны, тот кому достанется с использованной стороной - скидка!
Анекдот про прачечную со времён дефицита..
Я бы лучше одноразовый дождевик купил. Зонт еще и сломать можно
Это не инновационно 8))