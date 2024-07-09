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Таня Боброва
Транспорт

Дептранс Москвы рассказал о начале тестов шеринга зонтиков в московском метро

Пока услуга доступна на трёх станциях.

  • Сервис «ЗонтБери» заработает с 10 июля 2024 года, сообщил Дептранс Москвы. Автоматы по выдаче зонтов в аренду уже установлены на станциях метро «Физтех», «Яхромская» и «Лианозово».
  • Чтобы взять зонт, пользователю нужно отсканировать QR-код на аппарате и зарегистрироваться в сервисе. Вернуть зонт можно в любом автомате, уточняет Shopper's.
  • Стоимость аренды на время тестов — 250 рублей в сутки, 50 рублей в час или 10 рублей в минуту. При аренде также списывается залог в размере 500 рублей — он возвращается при сдаче зонта.
  • Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч «Стартап-студии» — командном интенсиве по разработке новых услуг в области транспорта и «умного» города, отметили в Дептрансе. Если сервис будет пользоваться спросом, шеринг зонтов появится и на других станциях.
Источник: агентство городских новостей «<a href="https://www.mskagency.ru/materials/3398745" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Москва</a>»
Источник: агентство городских новостей «Москва»

#новости #москва

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33
33 комментария
Слегка Придурковатый

Шеринга туалетной бумаги ещё нет?

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Ответить
Zloy Marketolog

В Китае есть) код сканируешь, держатель считает сколько ты отмотал и списывает бабки

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XNicON .

с работы могут взять

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ЯжПрограммист

А что, там же две стороны, тот кому достанется с использованной стороной - скидка!

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Сергей Коновалов

Анекдот про прачечную со времён дефицита..

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Максим Ефимов

Я бы лучше одноразовый дождевик купил. Зонт еще и сломать можно

5
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Сергей Коновалов

Это не инновационно 8))

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