Авиакомпании рассчитывают привлечь пассажиров и снижают цены на фоне возобновления перевозок «Победой» и Nordwind.

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«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair резко снизили стоимость билетов по России на июнь, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования билетов у российских перевозчиков.

Газета сравнила цены на самые дешёвые билеты из Москвы в российские города и обратно при покупке 25 мая с ценами, по которым билеты на июнь продавались в апреле и первой половине мая 2020 года.

У «Аэрофлота» билеты подешевели в 2-3 раза. Например, рейс из Москвы в Санкт-Петербург стал стоить вдвое меньше, до 2600 рублей в одну сторону. Втрое дешевле стал стоить билет в Сочи — от 2600 рублей.

У S7 самые доступные билеты на те же направления стоят на 100-500 рублей дешевле, чем у «Аэрофлота», отмечает издание. Заметно снизили цены на билеты из Москвы «Уральские авиалинии» и Utair, указывает газета.

Изменение стоимости билетов на июнь связано с падением спроса и общерыночным снижением цен, пояснил «Ведомостям» представитель «Уральских авиалиний». Авиакомпании также учитывают, что Nordwind и «Победа» возобновляют работу и предлагают очень низкие цены, отметили представители двух других крупных авиакомпаний.

«Победа» из-за пандемии приостановила продажу билетов с вылетом с 1 апреля по 31 мая, но 14 мая открыла продажу билетов на июнь. Стоимостьперелёта из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи и другие города начинается от 999 рублей, пишет газета.

27 апреля крупные российские компании подняли цены на билеты с вылетом в апреле-мае на 50-110%. Например, самый дешёвый билет на самолёт «Аэрофлота» из Москвы в Санкт-Петербург на апрель-май подорожал до 4900 рублей. Перевозчики учли временный уход «Победы» и временный запрет на выполнение международных рейсов.