Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Галина Мубаракшина
2215

«Ведомости»: «Аэрофлот» и S7 в 2-3 раза снизили цены на билеты по России на июнь после резкого повышения в апреле-мае Материал редакции

Авиакомпании рассчитывают привлечь пассажиров и снижают цены на фоне возобновления перевозок «Победой» и Nordwind.

20 комментариев
В закладки

«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair резко снизили стоимость билетов по России на июнь, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования билетов у российских перевозчиков.

Газета сравнила цены на самые дешёвые билеты из Москвы в российские города и обратно при покупке 25 мая с ценами, по которым билеты на июнь продавались в апреле и первой половине мая 2020 года.

У «Аэрофлота» билеты подешевели в 2-3 раза. Например, рейс из Москвы в Санкт-Петербург стал стоить вдвое меньше, до 2600 рублей в одну сторону. Втрое дешевле стал стоить билет в Сочи — от 2600 рублей.

У S7 самые доступные билеты на те же направления стоят на 100-500 рублей дешевле, чем у «Аэрофлота», отмечает издание. Заметно снизили цены на билеты из Москвы «Уральские авиалинии» и Utair, указывает газета.

Изменение стоимости билетов на июнь связано с падением спроса и общерыночным снижением цен, пояснил «Ведомостям» представитель «Уральских авиалиний». Авиакомпании также учитывают, что Nordwind и «Победа» возобновляют работу и предлагают очень низкие цены, отметили представители двух других крупных авиакомпаний.

«Победа» из-за пандемии приостановила продажу билетов с вылетом с 1 апреля по 31 мая, но 14 мая открыла продажу билетов на июнь. Стоимостьперелёта из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи и другие города начинается от 999 рублей, пишет газета.

27 апреля крупные российские компании подняли цены на билеты с вылетом в апреле-мае на 50-110%. Например, самый дешёвый билет на самолёт «Аэрофлота» из Москвы в Санкт-Петербург на апрель-май подорожал до 4900 рублей. Перевозчики учли временный уход «Победы» и временный запрет на выполнение международных рейсов.

Российские власти запретили авиасообщение с другими странами с 27 марта.

#новость #авиакомпании #победа

Галина Мубаракшина
+7566
6
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438"], "comments": 20, "likes": 2, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 129472, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 May 2020 12:39:57 +0300", "is_special": false }
WhatsApp Business API
за 6199 рублей или $80 от официального технического партнера
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Che Vitaly

3

Без снятия карантина грош цена этим понижениям. Сидеть 2 недели на карантине по прилёту . Где логика Азамат ? (С)

Ответить

Кирилл Кузьмин

Che
4

То есть, вы не полетите к родственникам, если по прилету, вам придётся сидеть на карантине или не полетите в командировку. Вы просто мыслите, как всегда с позиция «я, мне», а что у других людей есть дела и планы, другой взгляд на ситуацию, не совпадающие с вашим, да не, такого не может быть. Это у вас логики нет.

Ответить

Максим Никитин

Кирилл
2

Так за две недели у большинства людей  отпуск закончится. Хорош отпуск: посидел две недели на карантине по прилету, две недели по возвращению.

Ответить

Кирилл Кузьмин

Максим
1

Прочитайте внимательно, что я написал. Люди летают НЕ ТОЛЬКО из-за отпусков.

Ответить

Максим Никитин

Кирилл
0

А как ещё приехать к родственникам, если не в отпуск, на ПМЖ что ли? Командировка на 4 недели только сидения на карантине тоже из области бреда

Ответить

Кирилл Кузьмин

Максим
1

Ну например, вас сократили или вы работали в Москве и вас перевели на удаленку и вы не хотите в это время платить за дорогущую квартиру в Москве и поехали «на Родину». У вас опять «я, мне», а что существует тысяч других ситуаций, помимо вашей, да не « у меня такого нет, ни у кого такого нет».

Ответить

Игорь Пронин

Кирилл
0

Все так, но желающих будет сильно меньше, чем обычно. И скидки тут не помогут.

Ответить

Bella Donn

Кирилл
0

А какой может быть другой взгляд? 99% не захочет лететь и 2 недели тухнуть в отеле или  обзерваторе. Если есть прописка можно обманом выйти на улицу, но симку оставить дома. 

Пока не снимут 2 недели, летать куда либо из Москвы нет резона. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Che
1

Может всё же режима ХЗ?

Ответить

ILoveVC

Che
0

Красавчик, помоги!

Ответить

Максим Милосердов

2

Скидка на накидку это называется

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Максим
0

Смотрел на июнь у Аэрофлота по нужному мне направлению получилось дешевле чем в прошлом году раза в 1.5.

Ответить

Artemiy Shlesberg

0

А известно когда можно снова летать? Или и так внутри страны летать можно было? По поводу зарубежных рейсов пока никаких прогнозов?

Ответить

Fedor Ngun

Artemiy
3

Если всех устраивает Святой Карантин - значит летать не будете никогда.
Сидите дома. Спасайте Жизни.

Ответить

Sergey Ontime

Artemiy
1

Вопрос всемогущим комментаторам. Это правильно. Щас навангуют)

Ответить

alex twit

Sergey
0

Лучшая аналитика только на виси и тж. Прогнозы, тренды, стонкс. Мемусики

Ответить

Sergei Timofeyev

Artemiy
0

Летать не запрещали

Ответить

alex twit

Sergei
0

из окон

Ответить

alex twit

0

Спасибо, во флайт симуляторе полетаю

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Вот ни разу не сговор

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ПИК
Подписан
Отписаться
Онлайн-продажи, дистанционное заселение и две революции в ипотеке за неделю — преобразования ПИК в период самоизоляции
За считанные недели в феврале и марте мир необратимо изменился. Пока большинство людей и компаний находятся на этапе пр…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как начать зарабатывать, когда трафик есть, а продаж нет: 15 проверенных способов
Трафик есть, а денег нет и как начать зарабатывать желаемые деньги непонятно. Знакомо, да? И ведь дело не всегда в плох…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
hh.ru и Microsoft впервые в России запускают сервис онлайн-собеседований
hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) запустили сервис онлайн-собеседований для р…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Михельсон
за день
Не читал, но было очень интересно.
Как я на психотерапию ходил. И этот опыт помог мне найти жену
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Александр Батурин

Вы хотите развивать свой…

Александр Антипов

Один из крупнейших сервисов…

Yura Nabokov

Мэрия Москвы запланировала…

Bella Donn

Netflix начнёт отменять…

Make Luv

Билл Гейтс: что вам нужно знать…

Александр Антипов

Один из крупнейших сервисов…

Александр Рязанов

FT: бывший дизайнер Apple…

Oleg Anokhin

История инвестиций Лоуренса…

Александр Батурин

Глаголица в Twitter: как бренды…

Valentin F

Глаголица в Twitter: как бренды…

Ильяс Исмагилов

Как «Юла» и Boxberry уходят от…

Make Luv

Как двое студентов привлекли…

Ильяс Исмагилов

Как «Юла» и Boxberry уходят от…

Max Raskolnikov

Как открыть студию лазерной…

Make Luv

FT: бывший дизайнер Apple…

Bella Donn

«Ведомости»: «Аэрофлот» и S7 в…

Игорь Пронин

«Ведомости»: «Аэрофлот» и S7 в…

Игорь Варгафтик

Как «Юла» и Boxberry уходят от…

Evgenii Arkhipov

Как «Юла» и Boxberry уходят от…

Никита Марушков

Мэрия Москвы запланировала…