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Авиакомпании рассчитывают привлечь пассажиров и снижают цены на фоне возобновления перевозок «Победой» и Nordwind.
«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair резко снизили стоимость билетов по России на июнь, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования билетов у российских перевозчиков.
Газета сравнила цены на самые дешёвые билеты из Москвы в российские города и обратно при покупке 25 мая с ценами, по которым билеты на июнь продавались в апреле и первой половине мая 2020 года.
У «Аэрофлота» билеты подешевели в 2-3 раза. Например, рейс из Москвы в Санкт-Петербург стал стоить вдвое меньше, до 2600 рублей в одну сторону. Втрое дешевле стал стоить билет в Сочи — от 2600 рублей.
У S7 самые доступные билеты на те же направления стоят на 100-500 рублей дешевле, чем у «Аэрофлота», отмечает издание. Заметно снизили цены на билеты из Москвы «Уральские авиалинии» и Utair, указывает газета.
Изменение стоимости билетов на июнь связано с падением спроса и общерыночным снижением цен, пояснил «Ведомостям» представитель «Уральских авиалиний». Авиакомпании также учитывают, что Nordwind и «Победа» возобновляют работу и предлагают очень низкие цены, отметили представители двух других крупных авиакомпаний.
«Победа» из-за пандемии приостановила продажу билетов с вылетом с 1 апреля по 31 мая, но 14 мая открыла продажу билетов на июнь. Стоимостьперелёта из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи и другие города начинается от 999 рублей, пишет газета.
27 апреля крупные российские компании подняли цены на билеты с вылетом в апреле-мае на 50-110%. Например, самый дешёвый билет на самолёт «Аэрофлота» из Москвы в Санкт-Петербург на апрель-май подорожал до 4900 рублей. Перевозчики учли временный уход «Победы» и временный запрет на выполнение международных рейсов.
Российские власти запретили авиасообщение с другими странами с 27 марта.
Без снятия карантина грош цена этим понижениям. Сидеть 2 недели на карантине по прилёту . Где логика Азамат ? (С)
То есть, вы не полетите к родственникам, если по прилету, вам придётся сидеть на карантине или не полетите в командировку. Вы просто мыслите, как всегда с позиция «я, мне», а что у других людей есть дела и планы, другой взгляд на ситуацию, не совпадающие с вашим, да не, такого не может быть. Это у вас логики нет.
Так за две недели у большинства людей отпуск закончится. Хорош отпуск: посидел две недели на карантине по прилету, две недели по возвращению.
Прочитайте внимательно, что я написал. Люди летают НЕ ТОЛЬКО из-за отпусков.
А как ещё приехать к родственникам, если не в отпуск, на ПМЖ что ли? Командировка на 4 недели только сидения на карантине тоже из области бреда
Ну например, вас сократили или вы работали в Москве и вас перевели на удаленку и вы не хотите в это время платить за дорогущую квартиру в Москве и поехали «на Родину». У вас опять «я, мне», а что существует тысяч других ситуаций, помимо вашей, да не « у меня такого нет, ни у кого такого нет».
Все так, но желающих будет сильно меньше, чем обычно. И скидки тут не помогут.
А какой может быть другой взгляд? 99% не захочет лететь и 2 недели тухнуть в отеле или обзерваторе. Если есть прописка можно обманом выйти на улицу, но симку оставить дома.
Пока не снимут 2 недели, летать куда либо из Москвы нет резона.
Скидка на накидку это называется
Смотрел на июнь у Аэрофлота по нужному мне направлению получилось дешевле чем в прошлом году раза в 1.5.
А известно когда можно снова летать? Или и так внутри страны летать можно было? По поводу зарубежных рейсов пока никаких прогнозов?
Если всех устраивает Святой Карантин - значит летать не будете никогда.
Сидите дома. Спасайте Жизни.
Вопрос всемогущим комментаторам. Это правильно. Щас навангуют)
Летать не запрещали
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