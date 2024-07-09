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Таня Боброва
Транспорт

В Ассоциации российских дилеров предупредили о возможной остановке поставок машин и запчастей из Китая из-за блокировки платежей

Там говорят, что речь о «действительно массовой проблеме».

  • О проблемах с платежами рассказал на пресс-конференции президент ассоциации РОАД («Российские автомобильные дилеры») Алексей Подщеколдин, его слова приводит Autonews.
  • По словам Подщеколдина, решить проблемы с переводами пока не удаётся: «Моя компания бьётся уже два месяца и пытается провести платежи. Деньги виснут или возвращаются».
  • В России представлено всего четыре китайских банка, в Китае — один российский (ВТБ, его филиал в Шанхае находится под санкциями США). По словам главы РОАД, в Китай деньги приходят, но их дальнейшее движение приостанавливается. Для решения проблемы в ассоциации предлагают активнее внедрять новые платёжные системы и открывать банковские филиалы.
  • В апреле 2024-го источники Reuters говорили, что из-за угрозы санкций китайские банки опасаются работать с российскими компаниями, которым не остаётся ничего, кроме как обращаться в единственный банк с отделением в Китае — ВТБ. Это приводит к задержкам платежей до полугода. О планах открыть филиалы в стране говорили «Сбер», «Альфа-банк» и «Газпромбанк».
  • Автомобили китайских брендов — одни из самых продаваемых в России. По данным «Автостата», за январь-июнь 2024 года в России продали 719,3 тысячи новых легковых автомобилей (на 79% больше год к году). Первое место по продажам занимает Lada, затем идут китайские марки.
Евгения Евсеева
Деньги
Reuters рассказал об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем

Их проводят небольшие региональные банки в Китае, ещё не попавшие под санкции США.

#новости

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14 комментариев
местный житель

"Братья" как же так ? Опять нефритовый стержень в псину ?

3
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urivev

А в чем проблема открыть в Китае маленький банк чисто для работы с Россией? Дарю бизнес идею китайцам.

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Иванов Иван

Тут во первых - кому это более надо?
Во вторых ранее уже писали что какие то мелкие банки в Китае продолжают работу с Россией.
В третьих тут вопрос к своим - почему они не торопятся выходить в Китай.
В четвёртых видимо на эти связующие банки сразу накладываются санкции и с ними там никто не хочет взаимодействовать. То есть там банк должен работать только с кэшем.

2
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Егор Вяткин

Надеюсь, они увидят

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Dimitri

Он может достаточно быстро под санкции попасть а там снова грозить вторичные санкции тем компаниям которые с ним работают.

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Artyom Soloviev

Не удивлюсь если там банальная проблема с некорректным указанием HS-кодов как того требует китайская сторона, и которые банально не влезают в поле назначение платежа.

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Алекс

Да-да, после введения санкций все как один разучились писать HS-коды.

2
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