Приложение «Ситидрайва» вернули в App Store

Удалили его в декабре 2023 года.Профили пользователей, которые из-за этого потеряли доступ к сервису, «будут активны и актуальны», подчеркнули в компании. Там также посоветовали отключить на iPhone функцию «Сгружать неиспользуемые».В апреле 2024 года в магазин Apple добавляли приложение с основными функциями сервиса, «Каршеринг Ситидрайв!» (его удалили меньше чем через месяц). Тех, кто успел его скачать, призвали вернуться к официальному приложению, так как оно будет регулярно обновляться.Источник фото: ShutterstockКаршеринг «Ситидрайв» входит в «О2О Холдинг», которым вместе управляли «Сбер» и VK. Последний вышел из бизнеса в 2022 году. После раздела активов источник РБК говорил: «Сбер», попавший под блокирующие санкции США, не получит контроль в компании.Евгения ЕвсееваПраво24 июняВ Госдуму внесли законопроект о «запрете дискриминации» российских приложений в App Store Продавать смартфоны можно будет только в том случае, если на них устанавливается RuStore, через который можно скачивать и обновлять приложения. #новости #ситидрайв
Вообще удивляет, конечно, как легко американцы профукали свою репутацию. 🤦♀️
И доллар, и Эпл с Гуглом - всё это теперь воспринимается как шарашкина контора, которая вас моментально заблочит по надуманным причинам. 💁♀️
А самое главное, что они даже цента со всех этих выкрутасов не заработали. Это тупо выстрел себе в ногу. 💁♀️
Какая ОС на твоём телефоне?
А может это мы профукали репутацию раз мы теперь не можем пользоваться элементарными благами цивилизации?
всё это теперь воспринимается как шарашкина контораКем?
Достаточно переписать актив на тёщу или водителя, и всё — ты чист перед лицом любых санкций 👍
А блокировок в принципе не должно быть. Магазин приложений если приложения там бесплатные - должен рассматриваться как часть интернета. А не что-то подконтрольное
Зато там цены могут быть поадекватней