Госдума поддержала штрафы за езду на самокате вдвоём, поездки по пешеходным зонам и превышение скорости

Штраф придётся заплатить, если движущийся по пешеходной зоне самокат весит больше 35 кг или создаёт «помехи». Источник: «Москва меняется»Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами. В Госдуму его внесли в апреле 2024-го.Штраф за езду на электросамокате или велосипеде в нетрезвом виде, а также за отказ от медосвидетельствования составит 20-30 тысяч рублей. За уход водителя СИМ или велосипеда с места ДТП — до 5000 рублей, если нет признаков уголовного преступления.За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда штраф составит от 500 рублей до 5000 рублей — в зависимости от скорости. За поездку нескольких человек на одном электросамокате — штраф до 3000 рублей, а за перевозку на нём детей — до 5000 рублей.За движение по проезжей части дороги «в нарушение ПДД» штраф для самокатчиков и велосипедистов составит 2000-2500 рублей. За поездки по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим пешеходным зонам, если оно создаёт «помехи» пешеходам, — 2000-2500 рублей. За поездки по пешеходным зонам на электросамокате массой более 35 кг — 3000-3500 рублей.Если водитель СИМ или велосипеда нарушит правила эксплуатации или ПДД и в результате нанесёт «лёгкий вред» здоровью другого человека, ему будет грозить штраф 2000-5000 рублей. Если степень тяжести оценят как среднюю — 10-15 тысяч рублей.Евгения ЕвсееваТранспорт30 мая«МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде — 100-150 тысяч рублей.#новости #электросамокаты #законы
Казалось бы: зачем напрягаться, тратить деньги, строить городскую инфраструктуру для СИМ и великов, если можно просто ввести новый штраф? А еще лучше запретить и непущать
С вами согласен. Но после новостей, как в спб эвакуировали 2000 самокатов, они появились в области. А у нас гоняют на них в основном малолетки, по двое, а бывает и по трое. И пофиг им будет на эти дорожки.
Ещё и бросают их на дороге.
Казалось бы:зачем напрягаться, cоблюдать правила и не получать штрафы, если можно просто поныть про злую госдуру
Как инфраструктура повлияет на дебилов которые гоняют или вдвоем или втроем долбят один самокат?
Да с чего вы взяли, что кто-то должен делать инфраструктуру для самокатов. То же самое касается и новых дорог с парковками. Там где есть возможность - потихоньку делают. Капитализм на дворе, уже дороги платные, а у нас о бесплатной инфраструктуре для самокатов мечтают
А что теперь, не наводить порядок? Уйма людей попадает под самокаты.
Но пешеходы из-за этого не должны страдать