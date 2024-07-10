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Евгения Евсеева
Транспорт

Госдума поддержала штрафы за езду на самокате вдвоём, поездки по пешеходным зонам и превышение скорости

Штраф придётся заплатить, если движущийся по пешеходной зоне самокат весит больше 35 кг или создаёт «помехи».

Источник: «<a href="https://moscowchanges.ru/news/samokaty/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Москва меняется</a>»
Источник: «Москва меняется»
  • Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами. В Госдуму его внесли в апреле 2024-го.
  • Штраф за езду на электросамокате или велосипеде в нетрезвом виде, а также за отказ от медосвидетельствования составит 20-30 тысяч рублей. За уход водителя СИМ или велосипеда с места ДТП — до 5000 рублей, если нет признаков уголовного преступления.
  • За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда штраф составит от 500 рублей до 5000 рублей — в зависимости от скорости. За поездку нескольких человек на одном электросамокате — штраф до 3000 рублей, а за перевозку на нём детей — до 5000 рублей.
  • За движение по проезжей части дороги «в нарушение ПДД» штраф для самокатчиков и велосипедистов составит 2000-2500 рублей. За поездки по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим пешеходным зонам, если оно создаёт «помехи» пешеходам, — 2000-2500 рублей. За поездки по пешеходным зонам на электросамокате массой более 35 кг — 3000-3500 рублей.
  • Если водитель СИМ или велосипеда нарушит правила эксплуатации или ПДД и в результате нанесёт «лёгкий вред» здоровью другого человека, ему будет грозить штраф 2000-5000 рублей. Если степень тяжести оценят как среднюю — 10-15 тысяч рублей.
Евгения Евсеева
Транспорт
«МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами

Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде — 100-150 тысяч рублей.

Фото: «<a href="https://1prime.ru/20240527/shtraf-848539900.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»

#новости #электросамокаты #законы

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70
70 комментариев
Hahotushka19

Казалось бы: зачем напрягаться, тратить деньги, строить городскую инфраструктуру для СИМ и великов, если можно просто ввести новый штраф? А еще лучше запретить и непущать

11
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Вася Привет Пупкин

С вами согласен. Но после новостей, как в спб эвакуировали 2000 самокатов, они появились в области. А у нас гоняют на них в основном малолетки, по двое, а бывает и по трое. И пофиг им будет на эти дорожки.
Ещё и бросают их на дороге.

5
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dixi

Казалось бы:зачем напрягаться, cоблюдать правила и не получать штрафы, если можно просто поныть про злую госдуру

5
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Кузя

Как инфраструктура повлияет на дебилов которые гоняют или вдвоем или втроем долбят один самокат?

3
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Максим Ефимов

Да с чего вы взяли, что кто-то должен делать инфраструктуру для самокатов. То же самое касается и новых дорог с парковками. Там где есть возможность - потихоньку делают. Капитализм на дворе, уже дороги платные, а у нас о бесплатной инфраструктуре для самокатов мечтают

2
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Артур Фомичев

А что теперь, не наводить порядок? Уйма людей попадает под самокаты.

1
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Roman

Но пешеходы из-за этого не должны страдать

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