Компания стала одним из главных получателей господдержки — власти покроют большую часть затрат на содержание 500 сотрудников в Эстонии в апреле-мае.
- Агрегатор такси из Эстонии Bolt (в прошлом Taxify) привлёк €100 млн (около $109 млн) от Naya Capital Management, передаёт Bloomberg. Оценка стартапа выросла до €1,7 млрд ($1,9 млрд). Сервис преодолел оценку в $1 млрд в июле 2019 года.
- Компания потратит деньги на поддержание бизнеса и сервисов в условиях пандемии. За всё время конкурент Uber привлёк около €300 млн, в том числе от Naya Capital.
- В апреле 2020 года стартап стал одним из крупнейших получателей госпомощи от эстонского правительства, отмечает Bloomberg. Она покроет большую часть затрат на содержание 500 сотрудников в Эстонии в апреле-мае.
- В марте Bolt вошла в десятку самых быстрорастущих компаний Европы по версии FT. Совокупный среднегодовой темп роста компании составил 407,4%, а выручка выросла на 12 959% за три года. Сейчас Bolt работает в 150 городах Европы и Африки и обслуживает около 30 млн пользователей.
- В 2019 компания запустила доставку еды. Сейчас она также оказывает курьерские услуги, уточняет Bloomberg.
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Кирилл Половинкин
2 ярда за службу курьерской доставки 🤷♂️
Денис ДемидовКирилл
А как вам полтриллиона за поисковик?
Как по вашему, служба бурения дырок в земле может стоить 1.5 триллиона баксов?
Если да, то чем организация работы нефтяников сложнее организации работы водителей?
Anton MatrosovДенис
Это всего лишь говорит о том, что эти оценки лежат в мнимой плоскости и оторваны от реальности
Денис ДемидовAnton
По мне, так за сверлить дырки в земле и стоить 1.5 трлн это оторвано от реальности.
Завтра саудитов снесут к едрене фене, новые власти выкатят налог на нефть и сколько тогда будет стоить эта буровая компания?
Michael SmithДенис
Это не физика, у цены нет объективноого значения. Цена это сколько готовы платить.
Александр Св-КоДенис
Бурение дырок в земле в тысячи раз сложнее и высокотехнологичнее, чем создание таксопарка. Начиная от определение где бурить, как бурить, доставки оборудования, монтаж, продумывания как доставлять продукты бурения, а потом продажи в особо крупных размерах. К тому же нефтяным компаниям принадлежит их все оборудования. Болту принадлежит только их приложение в смартфоне и служба поддержки в 500 чел
Pavel GolubevАлександр
Ну вы так рассудительно пишете, что хайпа точно не словите.
John RickmanКирилл
Ещё такси и самокаты. В последнее время пользуюсь только ими.
Василий
А сколько стоит вся Эстония?
Артём ПалённыйВасилий
ВВП Эстонии $31 млрд. за 2019 год.
Corban DallasВасилий
По Ништадтскому мирному договору от 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией, участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн. ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра.
Часть бывшей шведской Ливонии, которая в 1721 году отошла Российской империи. До 1783 года являлась частью остзейских губерний. Пролегая через Рижский залив, территория губернии имела важное стратегическое значение для России. Большую часть населения составляли эстонцы, латыши и ливы. После присоединения к России территория была преобразована в Рижскую губернию. Сегодня большая часть Лифляндии принадлежит Латвии, остальная – после революции отошла Эстонии.
Corban DallasCorban
Может кто конвертнет 56 тонн серебра по-курсу? А, и Эстония, это только часть от купленной Прибалтики.
Денис ДемидовCorban
Если по цене 30 руб., за грамм, то это где-то 23 млн. баксов.
Но тогда Эстония не была членом ЕС, т.е. у нее не было таких экономических возможностей как сейчас, лучше посчитать по минимальной цене земли, где-то полевро за 1 кв.
https://prian.ru/estonia/land/
Тогда общая оптовая цена земли выйдет где 20 млрд евро без коэфицента на частичную независмость, которая у них осталась, т.е. где-то 50 млрд может эта страна стоить.
Sergei ToropovДенис
Я бы не стал сильно доверять данным с Prian. В 2015 году дом(в Финляндии) стоимостью X у них на сайте можно было купить за X-50% у непосредственного продавца.
Дмитрий ЛукиенкоДенис
У Эстонии есть какие-то экономические возможности сейчас?
ВасилийCorban
Я наверное ошибаюсь цена больно низкая
Sergei ToropovCorban
По тому же принципу Манхэттен стоит 60 гульденов :)
Александр Св-Ко
Этих такси-сервисов уже куча, зачем эстонским пенсионерам спасать компанию, которая уже показала, что не может конкурировать на рынке?
бонч
"Компания потратит деньги на поддержание бизнеса и сервисов в условиях пандемии."
Упс, кажется кто-то тратит сильно больше, чем зарабатывает:)) Привлекать деньги для выживания и операционки, ухх... Интересно как сильно они долю размыли
Konstantin Voronov
В питере перед карантином часто мелькали машины с оклейкой Болт, а сейчас их совсем не видно
Александр Св-КоKonstantin
Пользовался пару раз, когда у них были скидки на поездки. Карты у них супер ужасные, ни разу не оказалось нужного адреса, просто выставлял точку на карте. Сейчас понимаю, что скидки на поездки были за счет эстонских налогоплатильщиков
Гриша Булыжников
а потом такие болты увольняют 75% персонала
Anderson Silva
О, Эстония. Моя любимая страна😏