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Транспорт
Галина Мубаракшина
1442

Эстонский такси-сервис Bolt оценили в $1,9 млрд после новых инвестиций — почти в два раза больше, чем в июле 2019 года Материал редакции

Компания стала одним из главных получателей господдержки — власти покроют большую часть затрат на содержание 500 сотрудников в Эстонии в апреле-мае.

  • Агрегатор такси из Эстонии Bolt (в прошлом Taxify) привлёк €100 млн (около $109 млн) от Naya Capital Management, передаёт Bloomberg. Оценка стартапа выросла до €1,7 млрд ($1,9 млрд). Сервис преодолел оценку в $1 млрд в июле 2019 года.
  • Компания потратит деньги на поддержание бизнеса и сервисов в условиях пандемии. За всё время конкурент Uber привлёк около €300 млн, в том числе от Naya Capital.
  • В апреле 2020 года стартап стал одним из крупнейших получателей госпомощи от эстонского правительства, отмечает Bloomberg. Она покроет большую часть затрат на содержание 500 сотрудников в Эстонии в апреле-мае.
  • В марте Bolt вошла в десятку самых быстрорастущих компаний Европы по версии FT. Совокупный среднегодовой темп роста компании составил 407,4%, а выручка выросла на 12 959% за три года. Сейчас Bolt работает в 150 городах Европы и Африки и обслуживает около 30 млн пользователей.
  • В 2019 компания запустила доставку еды. Сейчас она также оказывает курьерские услуги, уточняет Bloomberg.

#новость #стартапы #bolt

Галина Мубаракшина
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23 комментария
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Кирилл Половинкин

4

2 ярда за службу курьерской доставки 🤷‍♂️

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Денис Демидов

Кирилл
1

А как вам полтриллиона за поисковик?
Как по вашему, служба бурения дырок в земле может стоить 1.5 триллиона баксов?
Если да, то чем организация работы нефтяников сложнее организации работы водителей? 

Ответить

Anton Matrosov

Денис
2

Это всего лишь говорит о том, что эти оценки лежат в мнимой плоскости и оторваны от реальности

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Денис Демидов

Anton
1

По мне, так за сверлить дырки в земле и стоить 1.5 трлн это оторвано от реальности.
Завтра саудитов снесут к едрене фене, новые власти выкатят налог на нефть и сколько тогда будет стоить эта буровая компания?

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Michael Smith

Денис
0

Это не физика, у цены нет объективноого значения. Цена это сколько готовы платить.

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Александр Св-Ко

Денис
0

Бурение дырок в земле в тысячи раз сложнее и высокотехнологичнее, чем создание таксопарка. Начиная от определение где бурить, как бурить, доставки оборудования, монтаж, продумывания как доставлять продукты бурения, а потом продажи в особо крупных размерах. К тому же нефтяным компаниям принадлежит их все оборудования. Болту принадлежит только их  приложение в смартфоне и служба поддержки в 500 чел

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Pavel Golubev

Александр
2

Ну вы так рассудительно пишете, что хайпа точно не словите.

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John Rickman

Кирилл
0

Ещё такси и самокаты. В последнее время пользуюсь только ими.

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Василий

3

А сколько стоит вся Эстония? 

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Артём Палённый

Василий
4

ВВП Эстонии $31 млрд. за 2019 год.

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Corban Dallas

Василий
2

По Ништадтскому мирному договору от 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией, участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн. ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра.

Часть бывшей шведской Ливонии, которая в 1721 году отошла Российской империи. До 1783 года являлась частью остзейских губерний. Пролегая через Рижский залив, территория губернии имела важное стратегическое значение для России. Большую часть населения составляли эстонцы, латыши и ливы. После присоединения к России территория была преобразована в Рижскую губернию. Сегодня большая часть Лифляндии принадлежит Латвии, остальная – после революции отошла Эстонии.

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Corban Dallas

Corban
0

Может кто конвертнет 56 тонн серебра по-курсу? А, и Эстония, это только часть от купленной Прибалтики.

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Денис Демидов

Corban
2

Если по цене 30 руб., за грамм, то это где-то 23 млн. баксов.
Но тогда Эстония не была членом ЕС, т.е. у нее не было таких экономических возможностей как сейчас, лучше посчитать по минимальной цене земли, где-то полевро за 1 кв.
https://prian.ru/estonia/land/
Тогда общая оптовая цена земли выйдет где 20 млрд евро без коэфицента на частичную независмость, которая у них осталась, т.е. где-то 50 млрд может эта страна стоить.

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Sergei Toropov

Денис
0

Я бы не стал сильно доверять данным с Prian. В 2015 году дом(в Финляндии) стоимостью X у них на сайте можно было купить за X-50% у непосредственного продавца.

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Дмитрий Лукиенко

Денис
0

У Эстонии есть какие-то экономические возможности сейчас? 

Ответить

Василий

Corban
0

Я наверное ошибаюсь цена больно низкая 

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Sergei Toropov

Corban
0

По тому же принципу Манхэттен стоит 60 гульденов :)

Ответить

Александр Св-Ко

1

Этих такси-сервисов уже куча, зачем эстонским пенсионерам спасать компанию, которая уже показала, что не может конкурировать на рынке?

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бонч

0

"Компания потратит деньги на поддержание бизнеса и сервисов в условиях пандемии."

Упс, кажется кто-то тратит сильно больше, чем зарабатывает:)) Привлекать деньги для выживания и операционки, ухх... Интересно как сильно они долю размыли

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Konstantin Voronov

0

В питере перед карантином часто мелькали машины с оклейкой Болт, а сейчас их совсем не видно

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Александр Св-Ко

Konstantin
0

Пользовался пару раз, когда у них были скидки на поездки. Карты у них супер ужасные, ни разу не оказалось нужного адреса, просто выставлял точку на карте. Сейчас понимаю, что скидки на поездки были за счет эстонских налогоплатильщиков

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Гриша Булыжников

0

а потом такие болты увольняют 75% персонала

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Anderson Silva

–1

О, Эстония. Моя любимая страна😏

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