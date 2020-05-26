Работе мешают ограничения — обязательное наличие пропусков и аренда от пяти дней, говорят представители сервисов.

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В первый день работы каршерингов после снятия ограничений в Москве жители столицы взяли в аренду 1500 машин из 30 тысяч, то есть 5% автопарка сервисов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.

К работе, в частности, вернулись «Делимобиль», YouDrive, «Яндекс.Драйв» и BelkaCar. В BelkaCar были забронированы лишь 1% машин по сравнению с обычным днём, рассказали газете в компании. Клиенты спрашивают, когда сервис вернётся к режиму работы без ограничений, пояснила соосновательница компании Екатерина Макарова.

Спрос на услугу есть, но ограничения со стороны столичных властей — аренда от пяти суток и обязательное наличие пропусков — сказываются на динамике, рассказали vc.ru в «Делимобиле», не назвав конкретных данных.

«Прежних объёмов, когда совершалось от 78 000 до 81 000 поездок за сутки, мы не наблюдаем. Учитывая сохраняющийся режим самоизоляции и то, что большинство сотрудников компаний работают удалённо, это и невозможно. Полностью восстановить спрос мы сможем за 25-30 дней с момента снятия всех ограничений», — пояснили в сервисе.

В YouDrive отказались от комментария газете, в «Яндекс.Драйве» не стали раскрывать цифры в беседе с vc.ru.

Работа каршеринга в Москве была приостановлена с 13 апреля. 25 мая сервисы смогли возобновить работу при условии оформления цифровых пропусков и выдачи машин на срок не менее пяти дней.