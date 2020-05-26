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Работе мешают ограничения — обязательное наличие пропусков и аренда от пяти дней, говорят представители сервисов.
В первый день работы каршерингов после снятия ограничений в Москве жители столицы взяли в аренду 1500 машин из 30 тысяч, то есть 5% автопарка сервисов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.
К работе, в частности, вернулись «Делимобиль», YouDrive, «Яндекс.Драйв» и BelkaCar. В BelkaCar были забронированы лишь 1% машин по сравнению с обычным днём, рассказали газете в компании. Клиенты спрашивают, когда сервис вернётся к режиму работы без ограничений, пояснила соосновательница компании Екатерина Макарова.
Спрос на услугу есть, но ограничения со стороны столичных властей — аренда от пяти суток и обязательное наличие пропусков — сказываются на динамике, рассказали vc.ru в «Делимобиле», не назвав конкретных данных.
«Прежних объёмов, когда совершалось от 78 000 до 81 000 поездок за сутки, мы не наблюдаем. Учитывая сохраняющийся режим самоизоляции и то, что большинство сотрудников компаний работают удалённо, это и невозможно. Полностью восстановить спрос мы сможем за 25-30 дней с момента снятия всех ограничений», — пояснили в сервисе.
В YouDrive отказались от комментария газете, в «Яндекс.Драйве» не стали раскрывать цифры в беседе с vc.ru.
Работа каршеринга в Москве была приостановлена с 13 апреля. 25 мая сервисы смогли возобновить работу при условии оформления цифровых пропусков и выдачи машин на срок не менее пяти дней.
Простой автомобилей в течение месяца обойдётся каждой каршеринговой компании в 500-700 млн рублей, в конце апреля рассказывал vc.ru один из участников рынка.
Минимальная аренда от 5 дней, Прайс от 5000, необходимость рабочего пропуска на 5 дней (сопряжённые со всем этим риски: за взятую на 5 суток машину несёшь ответственность)
Итого: Мэрия Москвы сделала все, чтобы горожане арендовали только 5% машин
И они ещё удивляются, дебилоиды. Причём, сами-то ездят с мигалками. Проблемы граждан и их жизнь - разные вселенные.
Печально то, что они то как раз не удивляются. Если немного конспирологии добавить то такая многоходовка:
закрываешь каршеринг с сомнительным предлогом -> запрещаешь долгосрочную аренду -> компании обивают полтора месяца пороги и просят разрешить работать -> разрешаешь долгосрочную аренду с кучей ограничений -> публично говоришь «смотрите, вы нахуй никому не нужны»
(какая цель у всего этого, я не знаю, но предположу, что ее может и не быть, просто во время агонии думать трудно. Хотя есть и теория про православный госкаршеринг)
Пффф, логично. Потому что общий «домашний режим» ещё не отменён, нахрена было открывать каршеринг одним из первых только одному Господу богу было понятно.
Здесь скорее стоит задаться вопросом "нахрена его было закрывать?"
Непонятно почему вообще остановили их работу, на такси как минимум лишний человек с тобой едет, а про метро/автобусы вообще говорить смысла нет 🤦🏻♂️
Пока есть ограничение от 5 дней и сумма аренды больше 5 тысяч без учета километров, то выгоднее ездить на такси.
Разрешили со вчерашнего дня.
За первые пол дня? 🤔
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