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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Мэрия Москвы: за первый день работы каршеринга горожане арендовали только 5% машин Материал редакции

Работе мешают ограничения — обязательное наличие пропусков и аренда от пяти дней, говорят представители сервисов.

12 комментариев
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В первый день работы каршерингов после снятия ограничений в Москве жители столицы взяли в аренду 1500 машин из 30 тысяч, то есть 5% автопарка сервисов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.

К работе, в частности, вернулись «Делимобиль», YouDrive, «Яндекс.Драйв» и BelkaCar. В BelkaCar были забронированы лишь 1% машин по сравнению с обычным днём, рассказали газете в компании. Клиенты спрашивают, когда сервис вернётся к режиму работы без ограничений, пояснила соосновательница компании Екатерина Макарова.

Спрос на услугу есть, но ограничения со стороны столичных властей — аренда от пяти суток и обязательное наличие пропусков — сказываются на динамике, рассказали vc.ru в «Делимобиле», не назвав конкретных данных.

«Прежних объёмов, когда совершалось от 78 000 до 81 000 поездок за сутки, мы не наблюдаем. Учитывая сохраняющийся режим самоизоляции и то, что большинство сотрудников компаний работают удалённо, это и невозможно. Полностью восстановить спрос мы сможем за 25-30 дней с момента снятия всех ограничений», — пояснили в сервисе.

В YouDrive отказались от комментария газете, в «Яндекс.Драйве» не стали раскрывать цифры в беседе с vc.ru.

Работа каршеринга в Москве была приостановлена с 13 апреля. 25 мая сервисы смогли возобновить работу при условии оформления цифровых пропусков и выдачи машин на срок не менее пяти дней.

Простой автомобилей в течение месяца обойдётся каждой каршеринговой компании в 500-700 млн рублей, в конце апреля рассказывал vc.ru один из участников рынка.

#новость #каршеринг #москва #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Тимофей Иванов

17

Странно, да? Всего же 5600 + пробег. И почему никто не берет?

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Yura Nikolaev

5

Минимальная аренда от 5 дней, Прайс от 5000, необходимость рабочего пропуска на 5 дней (сопряжённые со всем этим риски: за взятую на 5 суток машину несёшь ответственность)

Итого: Мэрия Москвы сделала все, чтобы горожане арендовали только 5% машин

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Michael Tretyak

Yura
0

И они ещё удивляются, дебилоиды. Причём, сами-то ездят с мигалками. Проблемы граждан и их жизнь - разные вселенные.

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Yura Nikolaev

Michael
0

Печально то, что они то как раз не удивляются. Если немного конспирологии добавить то такая многоходовка:

закрываешь каршеринг с сомнительным предлогом -> запрещаешь долгосрочную аренду -> компании обивают полтора месяца пороги и просят разрешить работать -> разрешаешь долгосрочную аренду с кучей ограничений -> публично говоришь «смотрите, вы нахуй никому не нужны»

(какая цель у всего этого, я не знаю, но предположу, что ее может и не быть, просто во время агонии думать трудно. Хотя есть и теория про православный госкаршеринг)

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Volodya Agadzhanov

0

Пффф, логично. Потому что общий «домашний режим» ещё не отменён, нахрена было открывать каршеринг одним из первых только одному Господу богу было понятно.

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Alexey Praskovin

Volodya
5

Здесь скорее стоит задаться вопросом "нахрена его было закрывать?"

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Denis Sibukaev

Volodya
5

Непонятно почему вообще остановили их работу, на такси как минимум лишний человек с тобой едет, а про метро/автобусы вообще говорить смысла нет 🤦🏻‍♂️

Ответить

alex twit

2

Кто бы мог подумать!

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Антон Мостяев

1

Пока есть ограничение от 5 дней и сумма аренды больше 5 тысяч без учета километров, то выгоднее ездить на такси.
Разрешили со вчерашнего дня.

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Arthur Niazyan

1

Жандарммэрия призадумалась.

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Evgenii Ishchenkov

0

За первые пол дня? 🤔

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Михаил Матюшко

Evgenii
0

Вчера еще день был.

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