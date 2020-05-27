Bloomberg: Amazon обсуждает покупку разработчика машин-беспилотников Zoox, чтобы снизить расходы на доставку
Материал редакции
Сделка позволит ритейлеру ускорить автоматизацию растущего бизнеса, доставка посылок в котором — одна из основных статей расходов.
Amazon ведёт переговоры о покупке американского разработчика беспилотников Zoox, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным Dow Jones, ритейлер обсуждает сумму меньше $3,2 млрд — оценку стартапа в 2018 году.
Сделка позволит маркетплейсу ускорить автоматизацию бизнеса, на которую Amazon готов потратить немало денег, полагает Bloomberg. Доставка посылок по-прежнему занимает большую часть расходов маркетплейса, подчёркивает издание.
Zoox получает предложения о стратегических сделках от разных сторон, инвестиционный банк Qatalyst Partners помогает их оценивать, рассказали изданию в стартапе, не комментируя возможные переговоры с Amazon. В Amazon отказались от комментариев.
В 2012 году Amazon купила разработчика роботов Kiva Systems за $775 млн. На декабрь 2019 года у ритейлера было около 200 тысяч таких машин — они считывают штрих-коды и помогают перемещать продуктовые полки на складе. В 2013 году глава компании Джефф Безос анонсировал доставку с помощью дронов, но она до сих пор не приобрела большого масштаба. В 2019 году Amazon начала тестировать робота Scout для доставки покупок в районе Сиэтла.
На фоне роста рынка доставки в России рилейтеры также активно инвестируют в логистику. Например, Ozon планирует вложить около $300 млн в развитие этого направления в ближайшие два-три года. В ноябре 2019 года Wildberries сообщал, что построит в Краснодаре собственный логистический комплекс за 15 млрд рублей.