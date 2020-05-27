Компания считает требование о передаче данных необоснованным и будет обжаловать решение прокуратуры.

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Прокуратура Москвы провела проверку по жалобе столичной мэрии и признала незаконным возобновление работы сервиса личных водителей Wheely, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Надзорное ведомство считает, что отказ компании передавать дептрансу Москвы персональные данные водителей и информацию о местонахождении автомобилей Wheely «может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе и ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу».

Роскомнадзор по ЦФО признал законной передачу данных в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС), с которой работает мэрия, отметил представитель прокуратуры.

Мещанская межрайонная прокуратура внесла представление о незамедлительном устранении нарушений руководителю компании и проконтролирует его исполнение, подчеркнула Нефедова.

Компания ещё не получала представления прокуратуры, но будет его обжаловать, рассказали vc.ru в Wheely. «Департамент до сих пор не объяснил, зачем геолокация нужна им и как она помогает в борьбе с коронавирусом. Ведь и пассажиру, и водителю нужен пропуск, чтобы передвигаться по Москве. Данные пропуска выдаются по запросу граждан и содержат всю необходимую информацию», — в частности, отметили в компании.

С 13 апреля 2020 года в Москве были приостановлены каршеринг, перевозки пассажиров по заказу и работа такси, за исключением перевозчиков с разрешением на работу в столице. В результате премиум-класс такси и сервисы вроде Wheely не могли обслуживать пассажиров.