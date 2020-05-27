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Компания считает требование о передаче данных необоснованным и будет обжаловать решение прокуратуры.
Прокуратура Москвы провела проверку по жалобе столичной мэрии и признала незаконным возобновление работы сервиса личных водителей Wheely, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Надзорное ведомство считает, что отказ компании передавать дептрансу Москвы персональные данные водителей и информацию о местонахождении автомобилей Wheely «может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе и ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу».
Роскомнадзор по ЦФО признал законной передачу данных в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС), с которой работает мэрия, отметил представитель прокуратуры.
Мещанская межрайонная прокуратура внесла представление о незамедлительном устранении нарушений руководителю компании и проконтролирует его исполнение, подчеркнула Нефедова.
Компания ещё не получала представления прокуратуры, но будет его обжаловать, рассказали vc.ru в Wheely. «Департамент до сих пор не объяснил, зачем геолокация нужна им и как она помогает в борьбе с коронавирусом. Ведь и пассажиру, и водителю нужен пропуск, чтобы передвигаться по Москве. Данные пропуска выдаются по запросу граждан и содержат всю необходимую информацию», — в частности, отметили в компании.
С 13 апреля 2020 года в Москве были приостановлены каршеринг, перевозки пассажиров по заказу и работа такси, за исключением перевозчиков с разрешением на работу в столице. В результате премиум-класс такси и сервисы вроде Wheely не могли обслуживать пассажиров.
С 12 мая Wheely и премиальные такси смогли вернуться к работе, но при условии передачи данных в ЕРНИС и соблюдении санитарных требований. В компании назвали требование мэрии о передаче данных машин и водителей избыточными.
Раньше прикрывали жопу терроризмом - теперь коронавирусом. Охуительные черти
О, а вот и поддержка бизнеса и инвестиционного климата в лице прокуратуры подъехала!
Вот и новая серия моего любимого сериала...сериал грустный, кстати. Трагедия.
Надеюсь, у Wheely на фоне их позиции прибавится клиентов, заслуживают уважения.
А из-за чего сам сервис занял такую позицию? Ну тоесть все остальные компанти сейчас передают данные сотрудников, для оформления пропусков.
Видимо остальные кладут болт на шифрование передаваемых данных, в т.ч. персональных.
Именно поэтому и Роспотребнадзор заблокировал Telegram, blackberry
причем тут оформление пропусков. Речь идёт о том, что водитель должен передавать свою геолокацию в незашированном виде мэрии. Как это поможет бороться с коронавирусом объяснить в департаменте не могут.
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