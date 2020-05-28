Aviasales запустила сервис организации командировок для всех компаний
Материал редакции
Менеджеры смогут оформлять билеты, контролировать расходы и отслеживать перелёты в личном кабинете.
Aviasales представила бесплатный сервис для бизнеса — на сайте можно подобрать оптимальный маршрут и стоимость командировки.
Билеты оформляются через «Личный кабинет», как и в сервисе для частных лиц — но их можно оплачивать со счёта юрлица.
Сервис позволит лучше организовать работу с документами и сэкономить время руководителей, считают в компании.
После покупки билета на почту сотрудника придёт маршрутная квитанция. Раз в месяц компания будет получать закрывающие документы: реестр продаж с детализацией каждой поездки и акт на общую сумму продаж.
Сейчас на сайте могут зарегистрироваться только менеджеры компаний, летом к сервису смогут подключаться и другие сотрудники. В будущем Aviasales добавит бронирование отелей и билетов на поезда и другие возможности.
Aviasales анонсировала проект для бизнеса в августе 2019 года, предложив протестировать функцию части клиентов.
Вася Пражкин
Сейчас для Москвы актуальней сервис организации прогулок. Можно с блэкджеком.
Vitaliy O
Красавцы!
С нормальным документооборотом работать намного комфортнее.
Наднюсь можно будет работать через Диадок.
Ivan BoytsovVitaliy
Диадок есть
Сергей Щукин
Очень актуальный пивот 👍👍👍
Сергей Михельсон
А с гостиницами что? Купить билет на самолет - это самое простое. Самое интересное начинается с местом проживания, когда сотрудники включают хитрожопость по полной.
Ivan BoytsovСергей
Отели будут в Q3, оплата будет, как и с билетами, через нас. Скорее всего, вариантов с оплатой в отеле не будет вообще.
Сотрудники смогут выбирать отель в рамках тревел-политики и отправлять на согласование тревел-менеджерам/администраторам. При необходимости, можно будет разрешить сотрудникам сразу оплачивать отель с депозита компании, но с соблюдением лимитов тревел-полиси.
alex twit
В один конец?