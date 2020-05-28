Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Галина Мубаракшина
1238

Aviasales запустила сервис организации командировок для всех компаний Материал редакции

Менеджеры смогут оформлять билеты, контролировать расходы и отслеживать перелёты в личном кабинете.

  • Aviasales представила бесплатный сервис для бизнеса — на сайте можно подобрать оптимальный маршрут и стоимость командировки.
  • Билеты оформляются через «Личный кабинет», как и в сервисе для частных лиц — но их можно оплачивать со счёта юрлица.
  • Сервис позволит лучше организовать работу с документами и сэкономить время руководителей, считают в компании.
  • После покупки билета на почту сотрудника придёт маршрутная квитанция. Раз в месяц компания будет получать закрывающие документы: реестр продаж с детализацией каждой поездки и акт на общую сумму продаж.
  • Сейчас на сайте могут зарегистрироваться только менеджеры компаний, летом к сервису смогут подключаться и другие сотрудники. В будущем Aviasales добавит бронирование отелей и билетов на поезда и другие возможности.
  • Aviasales анонсировала проект для бизнеса в августе 2019 года, предложив протестировать функцию части клиентов.
Aviasales для бизнеса

#новость #aviasales

Галина Мубаракшина
+7866
13
13
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","aviasales"], "comments": 7, "likes": 13, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 130289, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 May 2020 14:39:04 +0300", "is_special": false }
Иллюстрации, которые продают
Создаем иллюстрации для комплексной упаковки вашего продукта
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вася Пражкин

7

Сейчас для Москвы актуальней сервис организации прогулок. Можно с блэкджеком.

Ответить

Vitaliy O

0

Красавцы!
С нормальным документооборотом работать намного комфортнее.
Наднюсь можно будет работать через Диадок.

Ответить

Ivan Boytsov

Vitaliy
0

Диадок есть

Ответить

Сергей Щукин

0

Очень актуальный пивот 👍👍👍

Ответить

Сергей Михельсон

0

А с гостиницами что? Купить билет на самолет - это самое простое. Самое интересное начинается с местом проживания, когда сотрудники включают хитрожопость по полной.

Ответить

Ivan Boytsov

Сергей
0

Отели будут в Q3, оплата будет, как и с билетами, через нас. Скорее всего, вариантов с оплатой в отеле не будет вообще.
Сотрудники смогут выбирать отель в рамках тревел-политики и отправлять на согласование тревел-менеджерам/администраторам. При необходимости, можно будет разрешить сотрудникам сразу оплачивать отель с депозита компании, но с соблюдением лимитов тревел-полиси.

Ответить

alex twit

0

В один конец?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
Теперь для рефинансирования можно оформить кредитную карту и до 120 дней и не платить проценты.
0
Joom
Подписан
Отписаться
Почему A/B-тестирование не всегда работает, а все креативы мы теперь запускаем машинным обучением
Руководитель направления маркетинговых креативов в Joom Камилла Двораковская об экспериментах с Google Ads.
1
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Визуализация: как погода могла повлиять на самоизоляцию
Всем привет! Меня зовут Паша Дубинин, в Яндекс.Облаке я развиваю сервис для анализа и визуализации данных DataLens. Хоч…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Вохмин
за день
Автор, спасибо за статью! Очень удачно все собрал в 1 месте! Надеюсь, что все пройдёт удачно! 🤞 Я не понимаю к чему негатив в комментариях, человек конкурирует с крупнейшими гос структурами,( вполне себе удачно) и…
«Вы находитесь здесь»: почему первый пилотируемый запуск SpaceX важен для Илона Маска и что он будет делать дальше
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Alexander…

Первый пилотируемый запуск…

Василий

«Вы находитесь здесь»: почему…

Kelerius

Установка из облака, ядро…

Johnny Vorony

Как лишиться работы из-за…

Анатолий Степанов

Как я открыл роллердром с…

Kelerius

«Тинькофф» оставит сотрудников…

Serge Sokolov

Мы разобрались со шлюзами…

Георгий

USB-флешка с защитой от 5G: в…

Георгий

USB-флешка с защитой от 5G: в…

Johnny Vorony

Как лишиться работы из-за…

Майский жук

Установка из облака, ядро…

Victor Hyde

«Давайте поможем зелёному…

Rudolf Cunningham

Медицинская карта нового…

Саша Резник

Про настоящих трекеров

Grigory Green

Как мы через суд забирали у…

Александр Тютюков

«Давайте поможем зелёному…

Дмитрий Крупский

Медицинская карта нового…

Дмитрий Крупский

Медицинская карта нового…

Дмитрий Крупский

Медицинская карта нового…

Света Ерохнович

Медицинская карта нового…