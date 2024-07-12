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Полина Лааксо
Транспорт

Tesla отложила презентацию роботакси на октябрь 2024 года — Bloomberg

Чтобы сделать побольше прототипов.

  • И переделать «отдельные элементы автомобиля», рассказали осведомлённые источники Bloomberg.
  • В апреле 2024 года Reuters со ссылкой на источники сообщило, что запуск роботакси — это приоритет для Илона Маска. Тогда же последний объявил, что автомобиль представят уже 8 августа.
  • На фоне новости акции Tesla упали на 8%. Торги закрылись на отметке $241,03 за штуку, на премаркете на момент публикации бумаги стоят $236,9. Акции сервисов такси Uber и Lyft, наоборот, отреагировали ростом на 4-6%.
  • Даже если презентация состоится в октябре, она не гарантирует, что автомобиль быстро поступит в продажу. Tesla представила электрический пикап Cybertruck в 2019 году, а поставки начала только в конце ноября 2023 года.
Илон Маск. Источник фото: <a href="https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/tesla-elon-musk-repousse-la-presentation-de-son-robotaxi-wall-street-saffole-2107441" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Les Echos</a>
Илон Маск. Источник фото: Les Echos
  • Выручка Tesla по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 9% год к году, до $21,3 млрд. Чистая прибыль сократилась на 55%, до $1,13 млрд. Поставки упали на 8%. Компания связывала это с поджогом на заводе в Берлине, логистическими проблемами из-за конфликта в Красном море и необходимостью адаптировать производство под обновлённую Model 3.
  • В том же месяце Reuters написало, что Tesla якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с Китаем. Маск назвал это «враньём».
  • Позже компания объявила, что сократит 10% штата, в том числе в подразделении зарядных проектов, отозвала «практически все доставленные» Cybertruck и снизила стоимость машин и систем автономного вождения на нескольких рынках.
  • Затем договорилась о сотрудничестве с китайской Baidu, а также рассказала, что в 2025 году начнёт «ограниченное производство» роботов-гуманоидов Optimus и будет тестировать их на своих же фабриках. По прогнозам Маска, в 2025-м в Tesla «будет работать более 1000 роботов Optimus».

#илонмаск #новости #tesla

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5 комментариев
Виталий Иванов

В это время в Ухане таксисты бастуют от засилья роботокси

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Слегка Придурковатый

Пусть бастуют, лишь бы панголинов с летучими мышами не жрали.

1
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Берик Павлов

Ну есть бастуют, пусть заводы по производству таких такси вывезут в Россию

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Игорь Зырянов

ИГОРЬ23,

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Берик Павлов

Очень жаль. Такие роботы нужны

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