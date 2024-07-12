Tesla отложила презентацию роботакси на октябрь 2024 года — Bloomberg

Чтобы сделать побольше прототипов.И переделать «отдельные элементы автомобиля», рассказали осведомлённые источники Bloomberg.В апреле 2024 года Reuters со ссылкой на источники сообщило, что запуск роботакси — это приоритет для Илона Маска. Тогда же последний объявил, что автомобиль представят уже 8 августа.На фоне новости акции Tesla упали на 8%. Торги закрылись на отметке $241,03 за штуку, на премаркете на момент публикации бумаги стоят $236,9. Акции сервисов такси Uber и Lyft, наоборот, отреагировали ростом на 4-6%.Даже если презентация состоится в октябре, она не гарантирует, что автомобиль быстро поступит в продажу. Tesla представила электрический пикап Cybertruck в 2019 году, а поставки начала только в конце ноября 2023 года.Илон Маск. Источник фото: Les EchosВыручка Tesla по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 9% год к году, до $21,3 млрд. Чистая прибыль сократилась на 55%, до $1,13 млрд. Поставки упали на 8%. Компания связывала это с поджогом на заводе в Берлине, логистическими проблемами из-за конфликта в Красном море и необходимостью адаптировать производство под обновлённую Model 3.В том же месяце Reuters написало, что Tesla якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с Китаем. Маск назвал это «враньём».Позже компания объявила, что сократит 10% штата, в том числе в подразделении зарядных проектов, отозвала «практически все доставленные» Cybertruck и снизила стоимость машин и систем автономного вождения на нескольких рынках.Затем договорилась о сотрудничестве с китайской Baidu, а также рассказала, что в 2025 году начнёт «ограниченное производство» роботов-гуманоидов Optimus и будет тестировать их на своих же фабриках. По прогнозам Маска, в 2025-м в Tesla «будет работать более 1000 роботов Optimus».#илонмаск #новости #tesla
В это время в Ухане таксисты бастуют от засилья роботокси
Пусть бастуют, лишь бы панголинов с летучими мышами не жрали.
Ну есть бастуют, пусть заводы по производству таких такси вывезут в Россию
ИГОРЬ23,
Очень жаль. Такие роботы нужны