Две модели бренда будут выпускаться на «АвтоВАЗе» до конца 2020 года, а поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года.

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Nissan анонсировала план развития компании на 2020-2023 годы, который включает уход бренда Datsun с российского рынка.

Компания приняла во внимание нестабильную ситуацию на рынке и снижение объёма продаж автомобилей, пишет ТАСС. «Для этого мы приняли решение завершить производство моделей Datsun в конце 2020 календарного года и консолидировать все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti», — цитирует компанию агентство.

Nissan продолжит поставки Datsun дилерам до марта 2021 года. В рознице автомобили будут доступны, пока их полностью не распродадут.

Autoevolution.com

О возможном закрытии бренда Datsun и изменении приоритетов компании в октябре 2019 года писало Reuters. Источники агентства указывали, что Nissan готовит «план восстановления» после агрессивной экспансии рынков, которую проводил бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон.

Nissan ликвидировал бренд Datsun в 1981 году для продвижения собственной марки, указывал «Коммерсантъ», но в 2013 году Гон представил в Индии новый автомобиль под этим брендом.