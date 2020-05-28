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оказалась нейронной сетью
Две модели бренда будут выпускаться на «АвтоВАЗе» до конца 2020 года, а поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года.
Nissan анонсировала план развития компании на 2020-2023 годы, который включает уход бренда Datsun с российского рынка.
Компания приняла во внимание нестабильную ситуацию на рынке и снижение объёма продаж автомобилей, пишет ТАСС. «Для этого мы приняли решение завершить производство моделей Datsun в конце 2020 календарного года и консолидировать все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti», — цитирует компанию агентство.
Nissan продолжит поставки Datsun дилерам до марта 2021 года. В рознице автомобили будут доступны, пока их полностью не распродадут.
О возможном закрытии бренда Datsun и изменении приоритетов компании в октябре 2019 года писало Reuters. Источники агентства указывали, что Nissan готовит «план восстановления» после агрессивной экспансии рынков, которую проводил бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон.
Nissan ликвидировал бренд Datsun в 1981 году для продвижения собственной марки, указывал «Коммерсантъ», но в 2013 году Гон представил в Индии новый автомобиль под этим брендом.
Продажи Datsun в России стартовали в 2014 году, напоминают «Ведомости». В России автомобили бренда собирают на площадке «АвтоВАЗа» — это седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Рекорд продаж был достигнут в 2015 году: 32 тысячи автомобилей. В 2019 году было продано 22,4 тысячи, отмечает газета. Для сравнения, продажи Granta составили около 135,8 тысяч машин.
Нахрен не нужны. Чисто калина/гранта с другим шильдом. badge engineering - зло
в автомате был смысл, раньше во всяком случае
Они же на днях опубликовали стратегию - теперь все машины будут по типу «лидер-последователь», то бишь одна машина под разными шильдиками для Рено (Дачи+АвтоВАЗа), Ниссана, Митсубиси, поделили рынки присутствия и ответственность за R&D. Судя по всему ждёт нас скоро Лада Дастер и Лада Кашкай.
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