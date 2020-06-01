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Транспорт
Лиана Липанова
2538

Роспотребнадзор отменил требование по заполняемости самолётов на 50% Материал редакции

И согласовал рекомендации Росавиации.

  • Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний, согласно которому количество пассажиров не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
  • Соответствующие требования Роспотребнадзор опубликовал 18 мая, в том числе ведомство рекомендовало рассаживать пассажиров в салоне с учётом социальной дистанции.
  • По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, необходимый уровень рентабельности для авиаперевозчиков достигается при загрузке на 72-75%. Поэтому такое требование приведёт к росту цен на авиабилеты, и минимальная стоимость составит 70 тысяч рублей, объяснил он.
  • 22 мая Росавиация опубликовала свой план отмены ограничений в самолётах, но не включила в него требование заполнять салон только на 50% и учитывать социальную дистанцию.
  • В результате Роспотребнадзор согласовал рекомендации, подготовленные Росавиацией, пишет газета.

#новость #авиаперевозки #роспотребнадзор

Лиана Липанова
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Mike RK

7

Стадионам надо вступить в Росавиацию.

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Anton B.

5

- Заполнять максимум на 50%, а то опасно!
- Но у нас порог рентабельности на 75%
- А....м... Тогда не опасно, ок, отменяем

Ответить

Александр Бельман

3

Борделям и саунам надо вступить в Росавиацию.

Ответить

alex twit

Александр
4

Росбордельнадзор

Ответить

Александр Бельман

alex
0

Хорошо звучит!

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Nikita Solovyev

Александр
0

Министерство по борделям, саунам и злачным местам. Вакансии проверяющего на ХХ...

Ответить

Юрий Глотов

Nikita
1

Министерство пониженной социальной ответственности тогда уж

Ответить

alex twit

1

Живут в свободной стране, хотят - вводят запреты и ограничения, хотят - отменяют

Ответить

kei gelfer

1

Это всё, что нужно знать о рекомендациях Роспотребнадзора

Ответить

Marat Yansaitov

1

А ещё можно рекомендовать окошки в полете открывать.

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Vl Al

0

В современных лайнерах мощные системы кондиционирования воздуха. Единственная проблема - он слишком сухой. Это негативно влияет на слизистые оболочки.

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Антон

0

Роспотребнадзор пора расформировать 

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