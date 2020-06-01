И согласовал рекомендации Росавиации.
- Роспотребнадзор отменил требование для авиакомпаний, согласно которому количество пассажиров не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
- Соответствующие требования Роспотребнадзор опубликовал 18 мая, в том числе ведомство рекомендовало рассаживать пассажиров в салоне с учётом социальной дистанции.
- По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, необходимый уровень рентабельности для авиаперевозчиков достигается при загрузке на 72-75%. Поэтому такое требование приведёт к росту цен на авиабилеты, и минимальная стоимость составит 70 тысяч рублей, объяснил он.
- 22 мая Росавиация опубликовала свой план отмены ограничений в самолётах, но не включила в него требование заполнять салон только на 50% и учитывать социальную дистанцию.
- В результате Роспотребнадзор согласовал рекомендации, подготовленные Росавиацией, пишет газета.
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Mike RK
Стадионам надо вступить в Росавиацию.
Anton B.
- Заполнять максимум на 50%, а то опасно!
- Но у нас порог рентабельности на 75%
- А....м... Тогда не опасно, ок, отменяем
Александр Бельман
Борделям и саунам надо вступить в Росавиацию.
alex twitАлександр
Росбордельнадзор
Александр Бельманalex
Хорошо звучит!
Nikita SolovyevАлександр
Министерство по борделям, саунам и злачным местам. Вакансии проверяющего на ХХ...
Юрий ГлотовNikita
Министерство пониженной социальной ответственности тогда уж
alex twit
Живут в свободной стране, хотят - вводят запреты и ограничения, хотят - отменяют
kei gelfer
Это всё, что нужно знать о рекомендациях Роспотребнадзора
Marat Yansaitov
А ещё можно рекомендовать окошки в полете открывать.
Vl Al
В современных лайнерах мощные системы кондиционирования воздуха. Единственная проблема - он слишком сухой. Это негативно влияет на слизистые оболочки.
Антон
Роспотребнадзор пора расформировать