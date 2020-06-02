Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Российская компания впервые разработала беспилотник в сотрудничестве с автопроизводителем.
Программное обеспечение беспилотных автомобилей «Яндекса» обновляется еженедельно, поэтому для разделения поколений своих беспилотников команда ориентируется преимущественно на конфигурацию устанавливаемого дополнительного оборудования.
К первому поколению относят эксперименты компании по созданию беспилотного автомобиля, которые проводились в 2017 году. Несколько тестируемых пилотных машин были оборудованы лидаром на крыше, набором камер и радаров, закрепленных в салоне.
Второе поколение было собрано целиком на базе Toyota Prius и отличалось унифицированным набором сенсоров. На крыше появился массивный пластиковый короб, который объединял датчики и микросхемы для предварительной обработки данных. Три лидара, камеры и радары расположились по всему периметру автомобиля. «Яндекс» собрал десять беспилотных автомобилей второго поколения и тестировал их на общественных дорогах в течение 2017 и 2018 года.
Третье поколение, появившееся в 2019 году, получило обновленную конфигурацию, которая позволяла охватить больше окружающего пространства с помощью сенсоров. Два лидара с крыши «переехали» в специальные надстройки на боковых крыльях Prius. Кроме того, появился четвертый лидар, встроенный в передний бампер машины.
В течение 2019 года компания постепенно дорабатывала автомобили второго поколения, чтобы адаптировать их к новой конфигурации. Теперь на улицах Москвы и Иннополиса чаще всего можно встретить беспилотники именно третьего поколения.
Автономная машина, собранная на базе Hyundai Sonata, — это новое четвертое поколение. Помимо марки автомобиля, на базе которого собирается беспилотник, сменился набор, расположение и конфигурация датчиков, а также дизайн корпусов для установки дополнительного оборудования.
Автономный автомобиль на базе Hyundai Sonata — это первый беспилотник, который «Яндекс» собрал не самостоятельно, а совместно с автопроизводителем. В марте 2019 года «Яндекс» и Hyundai Mobis («дочка» Hyundai Motor Group, которая занимается инжиниринговой разработкой для Кia и Hyundai) подписали соглашение о создании «программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей» и в июле того же года показали прототип машины на базе Sonata 2020 модельного года.
Первый образец можно было увидеть на подмосковном полигоне для тестирования беспилотников «Яндекса». Летом 2019 года одну из первых машин, сошедших с конвейера завода Hyundai в Южной Корее, оснастили тем же дополнительным оборудованием, что и Toyota Prius.
В течение нескольких месяцев команда автопроизводителя работала вместе с российскими разработчиками над использованием систем автомобиля для автономного управления.
Так, инженеры Mobis изменили настройки электронной системы управления, изначально спроектированной для использования в машине, которой управляет человек. Автомобиль теперь получает более точные команды от компьютера, отвечающего за автономное перемещение, поэтому беспилотная Sonata плавнее набирает скорость и останавливается, по сравнению с прошлым поколением, поясняют разработчики.
Изменены настройки генератора. Sonata, в отличие от Prius, не гибридный автомобиль, поэтому инженеры Mobis адаптировали параметры бортовых систем, чтобы машина вырабатывала достаточно энергии для питания компьютеров.
Вычислительные системы, отвечающие за работу алгоритмов, как и в предыдущих поколениях установлены в багажнике автомобиля — в нише для запасного колеса. Для новой конструкции багажника были добавлены доработаны способы охлаждения плат.
Четвертое поколение беспилотников «Яндекс» проектировал так, чтобы определять объекты, окружающие автомобиль, с помощью как можно большего набора датчиков. Это позволяет системе получать максимально подробную и надёжную информацию о других участниках движения в разных условиях, поясняют в компании.
В боковых крыльях автомобиля установлены новые вытянутые блоки. Помимо лидаров и радаров в них добавили камеры. С новой компоновкой машина может лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора — например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины, объясняют разработчики.
Коробка с сенсорами и другим оборудованием, расположенная на крыше машины, получила новый дизайн. Корпус теперь «обтекает» крышу, камеры интегрированы в специальный круглый постамент, на котором установлен четвертый лидар. Его положение выше, чем в Prius, поясняет команда. В «коробку» переехали радары, которые раньше устанавливались в передний и задний бамперы автомобиля.
В декабре «Яндекс» рассказал, что начал использовать в автомобилях собственные лидары и камеры, однако в Sonata установлены сенсоры сторонних производителей. По словам представителя компании, датчики сейчас проходят испытания, и после запуска серийного производства будут интегрированы в автомобили.
Первые пять беспилотных Hyundai Sonata выехали на улицы Москвы в марте. До конца 2020 года еще сто автомобилей пополнят флот «Яндекса». Часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, другая часть присоединится к тестовому флоту компании в США, обещают в компании.
«Яндекс» не раскрывает общую стоимость оборудования, устанавливаемого на автомобиль, однако утверждает, что стоимость четвертого поколения беспилотников в два раза ниже в сравнении с затратами на автомобили, которые собирались полтора года назад.
Яндекс - живи, ты нам нужен! 🤘🧐
Около мгу круги наматывают, видимо ии обучается
Ты не различаешь ии и нейросетку?
Напишите различия. Даже интересно.
Он же не сказал что сам их различает. Просто спросил различает ли их Михаил. Чего вы сразу?
Опять лидары(
к моменту, когда это будет производиться массово, думаю, дизайнеры поработают над тем, как это в дизайн вписать, мы же сейчас не замечаем кучи датчиков, которые уже в машинах имеются
Да непонятно, зачем ИИ нужны лидары. Человек же без лидаров водит машину. Почему автопилоту не хватает обычных камер?
Точно, почему бы вам не завести кирпич вместо кота, пусть лежит у вас на груди, греет, мурлычит.
Для ИИ не нужно. Для роботов, как следует назвать машины Яндекса/Waymo/Uber/etc, которые ориентируются по 3D-карте нужно.
У Яндекса их еще не так много, то ли дело Waymo. Им есть куда стремиться)
Соната норм конечно получилась, но есть детали по дизайну
Конечно увеличим выход на пенсию завезём пальмовое масло так же Путин думает
Выглядит прикольно. Но я за то, чтобы на тестовых автомобилях была более яркая индикация и предупреждения!
Ощущение, что скоро Яндекс свернет свои сервисы и останется только такси-агрегатором.
А с акцентом какой страны ближнего востока машина будет спрашивать как проехать ? Советую доработать Yandex SpeechKit для такси с новыми голосами бывших бомбил.
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