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Транспорт
Филипп Концаренко
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«Яндекс» показал новое поколение беспилотников на базе Hyundai Sonata Материал редакции

Российская компания впервые разработала беспилотник в сотрудничестве с автопроизводителем.

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Четыре поколения беспилотников «Яндекса»

Программное обеспечение беспилотных автомобилей «Яндекса» обновляется еженедельно, поэтому для разделения поколений своих беспилотников команда ориентируется преимущественно на конфигурацию устанавливаемого дополнительного оборудования.

К первому поколению относят эксперименты компании по созданию беспилотного автомобиля, которые проводились в 2017 году. Несколько тестируемых пилотных машин были оборудованы лидаром на крыше, набором камер и радаров, закрепленных в салоне.

Первые прототипы беспилотных автомобилей «Яндекса» Фото пресс-службы «Яндекса»

Второе поколение было собрано целиком на базе Toyota Prius и отличалось унифицированным набором сенсоров. На крыше появился массивный пластиковый короб, который объединял датчики и микросхемы для предварительной обработки данных. Три лидара, камеры и радары расположились по всему периметру автомобиля. «Яндекс» собрал десять беспилотных автомобилей второго поколения и тестировал их на общественных дорогах в течение 2017 и 2018 года.

Второе поколение беспилотников «Яндекса», собранное на базе Toyota Prius Фото vc.ru

Третье поколение, появившееся в 2019 году, получило обновленную конфигурацию, которая позволяла охватить больше окружающего пространства с помощью сенсоров. Два лидара с крыши «переехали» в специальные надстройки на боковых крыльях Prius. Кроме того, появился четвертый лидар, встроенный в передний бампер машины.

Третье поколение беспилотных автомобилей «Яндекса» Фото vc.ru

В течение 2019 года компания постепенно дорабатывала автомобили второго поколения, чтобы адаптировать их к новой конфигурации. Теперь на улицах Москвы и Иннополиса чаще всего можно встретить беспилотники именно третьего поколения.

Автономная машина, собранная на базе Hyundai Sonata, — это новое четвертое поколение. Помимо марки автомобиля, на базе которого собирается беспилотник, сменился набор, расположение и конфигурация датчиков, а также дизайн корпусов для установки дополнительного оборудования.

Четвертое поколение беспилотных автомобилей «Яндекса» Фото пресс-службы «Яндекса»

Чем беспилотник на базе Hyundai Sonata отличается от беспилотника на базе Toyota Prius

Автономный автомобиль на базе Hyundai Sonata — это первый беспилотник, который «Яндекс» собрал не самостоятельно, а совместно с автопроизводителем. В марте 2019 года «Яндекс» и Hyundai Mobis («дочка» Hyundai Motor Group, которая занимается инжиниринговой разработкой для Кia и Hyundai) подписали соглашение о создании «программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей» и в июле того же года показали прототип машины на базе Sonata 2020 модельного года.

Первый тестовый образец беспилотного автомобиля «Яндекса», собранного на базе Hyundai Sonata Фото пресс-службы «Яндекса»

Первый образец можно было увидеть на подмосковном полигоне для тестирования беспилотников «Яндекса». Летом 2019 года одну из первых машин, сошедших с конвейера завода Hyundai в Южной Корее, оснастили тем же дополнительным оборудованием, что и Toyota Prius.

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Как устроен полигон для беспилотных автомобилей «Яндекса».
vc.ru

В течение нескольких месяцев команда автопроизводителя работала вместе с российскими разработчиками над использованием систем автомобиля для автономного управления.

Так, инженеры Mobis изменили настройки электронной системы управления, изначально спроектированной для использования в машине, которой управляет человек. Автомобиль теперь получает более точные команды от компьютера, отвечающего за автономное перемещение, поэтому беспилотная Sonata плавнее набирает скорость и останавливается, по сравнению с прошлым поколением, поясняют разработчики.

Изменены настройки генератора. Sonata, в отличие от Prius, не гибридный автомобиль, поэтому инженеры Mobis адаптировали параметры бортовых систем, чтобы машина вырабатывала достаточно энергии для питания компьютеров.

Вычислительные системы, отвечающие за работу алгоритмов, как и в предыдущих поколениях установлены в багажнике автомобиля — в нише для запасного колеса. Для новой конструкции багажника были добавлены доработаны способы охлаждения плат.

Как изменились датчики

Четвертое поколение беспилотников «Яндекс» проектировал так, чтобы определять объекты, окружающие автомобиль, с помощью как можно большего набора датчиков. Это позволяет системе получать максимально подробную и надёжную информацию о других участниках движения в разных условиях, поясняют в компании.

В боковых крыльях автомобиля установлены новые вытянутые блоки. Помимо лидаров и радаров в них добавили камеры. С новой компоновкой машина может лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора — например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины, объясняют разработчики.

Коробка с сенсорами и другим оборудованием, расположенная на крыше машины, получила новый дизайн. Корпус теперь «обтекает» крышу, камеры интегрированы в специальный круглый постамент, на котором установлен четвертый лидар. Его положение выше, чем в Prius, поясняет команда. В «коробку» переехали радары, которые раньше устанавливались в передний и задний бамперы автомобиля.

В декабре «Яндекс» рассказал, что начал использовать в автомобилях собственные лидары и камеры, однако в Sonata установлены сенсоры сторонних производителей. По словам представителя компании, датчики сейчас проходят испытания, и после запуска серийного производства будут интегрированы в автомобили.

Что дальше

Первые пять беспилотных Hyundai Sonata выехали на улицы Москвы в марте. До конца 2020 года еще сто автомобилей пополнят флот «Яндекса». Часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, другая часть присоединится к тестовому флоту компании в США, обещают в компании.

«Яндекс» не раскрывает общую стоимость оборудования, устанавливаемого на автомобиль, однако утверждает, что стоимость четвертого поколения беспилотников в два раза ниже в сравнении с затратами на автомобили, которые собирались полтора года назад.

#беспилотники #яндекс #hyundai #новости

Филипп Концаренко
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26 комментариев
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Ilya Brin

21

Яндекс - живи, ты нам нужен! 🤘🧐

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Vlad Kors

Ilya
5

После статей про Роскосмос - это первое что пришло в голову, Яндекс родной наш мы в тебя верим!

Ответить

Michael Shramko

6

Около мгу круги наматывают, видимо ии обучается

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Andre Macareno

Michael
7

подрастает достойный оппонент для стритрейсеров!

Ответить

Женя Гагарин

Michael
0

Ты не различаешь ии и нейросетку? 

Ответить

BearStrikesBack

Женя
5

Напишите различия. Даже интересно.

Ответить

Ильяс Гарифуллин

BearStrikesBack
3

Он же не сказал что сам их различает. Просто спросил различает ли их Михаил. Чего вы сразу?

Ответить

Michael Shramko

Женя
0

В чём моя ошибка лучше напиши.

Ответить

Кирилл Макеев

Женя
0
Ответить

Roman Moskovskiy

3

Опять лидары(

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Andre Macareno

Roman
0

к моменту, когда это будет производиться массово, думаю, дизайнеры поработают над тем, как это в дизайн вписать, мы же сейчас не замечаем кучи датчиков, которые уже в машинах имеются

Ответить

new_comment

Andre
0

Да непонятно, зачем ИИ нужны лидары. Человек же без лидаров водит машину. Почему автопилоту не хватает обычных камер?

Ответить

Влад Ижевский

new_comment
1

Точно, почему бы вам не завести кирпич вместо кота, пусть лежит у вас на груди, греет, мурлычит. 

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Артем Кривич

new_comment
0

Для ИИ не нужно. Для роботов, как следует назвать машины Яндекса/Waymo/Uber/etc, которые ориентируются по 3D-карте нужно.

Ответить

Влад Ижевский

Andre
0

"думаю, дизайнеры поработают" лИдары поработают над лидАрами

Ответить

Артем Кривич

Roman
0

У Яндекса их еще не так много, то ли дело Waymo. Им есть куда стремиться)

Ответить

Ware Wow

1

Соната норм конечно получилась, но есть детали по дизайну 

Ответить

alex twit

Ware
0

Фары скоро в салон залезут

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MAKSIM Koshelev

0

Конечно увеличим выход на пенсию завезём пальмовое масло так же Путин думает

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Ivano Digital

0

Выглядит прикольно. Но я за то, чтобы на тестовых автомобилях была более яркая индикация и предупреждения!

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Ильяс Гарифуллин

Ivano
1
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Ivano Digital

0

Ощущение, что скоро Яндекс свернет свои сервисы и останется только такси-агрегатором.

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Ivano
1

Это только ощущение, не более

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new_comment

Ivano
0

Яндекс уже выделил такси в отдельную компанию.

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Sergey Yevseev

0

Правильно, что в машине сразу предусмотрен гроб на крыше. 

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Илья Бегун

0

А с акцентом какой страны ближнего востока машина будет спрашивать как проехать ? Советую доработать Yandex SpeechKit для такси с новыми голосами бывших бомбил.

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