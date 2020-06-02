Российская компания впервые разработала беспилотник в сотрудничестве с автопроизводителем.

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Четыре поколения беспилотников «Яндекса»

Программное обеспечение беспилотных автомобилей «Яндекса» обновляется еженедельно, поэтому для разделения поколений своих беспилотников команда ориентируется преимущественно на конфигурацию устанавливаемого дополнительного оборудования.

К первому поколению относят эксперименты компании по созданию беспилотного автомобиля, которые проводились в 2017 году. Несколько тестируемых пилотных машин были оборудованы лидаром на крыше, набором камер и радаров, закрепленных в салоне.

Первые прототипы беспилотных автомобилей «Яндекса» Фото пресс-службы «Яндекса»

Второе поколение было собрано целиком на базе Toyota Prius и отличалось унифицированным набором сенсоров. На крыше появился массивный пластиковый короб, который объединял датчики и микросхемы для предварительной обработки данных. Три лидара, камеры и радары расположились по всему периметру автомобиля. «Яндекс» собрал десять беспилотных автомобилей второго поколения и тестировал их на общественных дорогах в течение 2017 и 2018 года.

Второе поколение беспилотников «Яндекса», собранное на базе Toyota Prius Фото vc.ru

Третье поколение, появившееся в 2019 году, получило обновленную конфигурацию, которая позволяла охватить больше окружающего пространства с помощью сенсоров. Два лидара с крыши «переехали» в специальные надстройки на боковых крыльях Prius. Кроме того, появился четвертый лидар, встроенный в передний бампер машины.

Третье поколение беспилотных автомобилей «Яндекса» Фото vc.ru

В течение 2019 года компания постепенно дорабатывала автомобили второго поколения, чтобы адаптировать их к новой конфигурации. Теперь на улицах Москвы и Иннополиса чаще всего можно встретить беспилотники именно третьего поколения.

Автономная машина, собранная на базе Hyundai Sonata, — это новое четвертое поколение. Помимо марки автомобиля, на базе которого собирается беспилотник, сменился набор, расположение и конфигурация датчиков, а также дизайн корпусов для установки дополнительного оборудования.

Четвертое поколение беспилотных автомобилей «Яндекса» Фото пресс-службы «Яндекса»

Чем беспилотник на базе Hyundai Sonata отличается от беспилотника на базе Toyota Prius

Автономный автомобиль на базе Hyundai Sonata — это первый беспилотник, который «Яндекс» собрал не самостоятельно, а совместно с автопроизводителем. В марте 2019 года «Яндекс» и Hyundai Mobis («дочка» Hyundai Motor Group, которая занимается инжиниринговой разработкой для Кia и Hyundai) подписали соглашение о создании «программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей» и в июле того же года показали прототип машины на базе Sonata 2020 модельного года.

Первый тестовый образец беспилотного автомобиля «Яндекса», собранного на базе Hyundai Sonata Фото пресс-службы «Яндекса»

Первый образец можно было увидеть на подмосковном полигоне для тестирования беспилотников «Яндекса». Летом 2019 года одну из первых машин, сошедших с конвейера завода Hyundai в Южной Корее, оснастили тем же дополнительным оборудованием, что и Toyota Prius.

В течение нескольких месяцев команда автопроизводителя работала вместе с российскими разработчиками над использованием систем автомобиля для автономного управления.

Так, инженеры Mobis изменили настройки электронной системы управления, изначально спроектированной для использования в машине, которой управляет человек. Автомобиль теперь получает более точные команды от компьютера, отвечающего за автономное перемещение, поэтому беспилотная Sonata плавнее набирает скорость и останавливается, по сравнению с прошлым поколением, поясняют разработчики.

Изменены настройки генератора. Sonata, в отличие от Prius, не гибридный автомобиль, поэтому инженеры Mobis адаптировали параметры бортовых систем, чтобы машина вырабатывала достаточно энергии для питания компьютеров.

Вычислительные системы, отвечающие за работу алгоритмов, как и в предыдущих поколениях установлены в багажнике автомобиля — в нише для запасного колеса. Для новой конструкции багажника были добавлены доработаны способы охлаждения плат.

Как изменились датчики

Четвертое поколение беспилотников «Яндекс» проектировал так, чтобы определять объекты, окружающие автомобиль, с помощью как можно большего набора датчиков. Это позволяет системе получать максимально подробную и надёжную информацию о других участниках движения в разных условиях, поясняют в компании.

В боковых крыльях автомобиля установлены новые вытянутые блоки. Помимо лидаров и радаров в них добавили камеры. С новой компоновкой машина может лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора — например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины, объясняют разработчики.

Коробка с сенсорами и другим оборудованием, расположенная на крыше машины, получила новый дизайн. Корпус теперь «обтекает» крышу, камеры интегрированы в специальный круглый постамент, на котором установлен четвертый лидар. Его положение выше, чем в Prius, поясняет команда. В «коробку» переехали радары, которые раньше устанавливались в передний и задний бамперы автомобиля.

В декабре «Яндекс» рассказал, что начал использовать в автомобилях собственные лидары и камеры, однако в Sonata установлены сенсоры сторонних производителей. По словам представителя компании, датчики сейчас проходят испытания, и после запуска серийного производства будут интегрированы в автомобили.

Что дальше

Первые пять беспилотных Hyundai Sonata выехали на улицы Москвы в марте. До конца 2020 года еще сто автомобилей пополнят флот «Яндекса». Часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, другая часть присоединится к тестовому флоту компании в США, обещают в компании.