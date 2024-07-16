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Таня Боброва
Транспорт

На трассе М-11 «Нева» открыли последний участок — северный обход Твери

Время в пути может сократиться почти на час.

  • Президент Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга — это северный обход Твери.
  • Первую очередь участка протяжённостью почти 34 км (от села Медное до Бежецкого шоссе) открыли в декабре 2023 года. Теперь речь о второй очереди протяжённостью 28,6 км, пишет «Фонтанка».
Источник: «<a href="https://t.me/avtodorgk/4207?single" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Автодор</a>»
Источник: «Автодор»
  • По словам Путина, благодаря новому участку время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится на 30-50 минут.
Это по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 «Нева». С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом. […] Мы сейчас с вашим коллегой [инженером Василием Васильевым] разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут.
Владимир Путин
  • М-11 — дублёр дороги М-10 «Россия». Её протяжённость составляет 669 км, из которых 640,5 км — платные участки. Разрешённая скорость на платных участках — до 130 км/ч. Движение по основной части трассы открыли в ноябре 2019 года.

#новости

5
68
68 комментариев
Курчатов

- Взять госземлю
- За народные деньги построить дорогу
- Взымать мзду за проезд
Profit

8
1
1
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Мать Тереза

Ага, нигде такого нет.
Езди без мзды, кто тебя заставляет?

3
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Евгений Гагарин

Ну хоть построили, и то хорошо! А могли ведь и просто разворовать ) Лучшая трасса в стране, приятно прокатиться. Бесплатная альтернатива если что есть.

1
Ответить
Альвар

АВСША?

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Я сказал свое имя машине

Там не все деньги государственные

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Глебушка

Очень хорошо, постоянно пробки на этом участке-пересменке были.

3
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Дмитрий Куприянов

Мне вот интересно, реально такой спрос на поездки Москва- Питер? Что ни новость, так высокоскоростные поезда в данном направлении, трассы, куча авиарейсов.

2
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