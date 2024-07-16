На трассе М-11 «Нева» открыли последний участок — северный обход Твери

Это по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 «Нева». С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом. […] Мы сейчас с вашим коллегой [инженером Василием Васильевым] разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут.
Владимир Путин
- Взять госземлю
- За народные деньги построить дорогу
- Взымать мзду за проезд
Profit
Ага, нигде такого нет.
Езди без мзды, кто тебя заставляет?
Ну хоть построили, и то хорошо! А могли ведь и просто разворовать ) Лучшая трасса в стране, приятно прокатиться. Бесплатная альтернатива если что есть.
АВСША?
Там не все деньги государственные
Очень хорошо, постоянно пробки на этом участке-пересменке были.
Мне вот интересно, реально такой спрос на поездки Москва- Питер? Что ни новость, так высокоскоростные поезда в данном направлении, трассы, куча авиарейсов.