На трассе М-11 «Нева» открыли последний участок — северный обход Твери

Это по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 «Нева». С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом. […] Мы сейчас с вашим коллегой [инженером Василием Васильевым] разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут.

Владимир Путин