«Коммерсантъ»: «Ситимобил» увеличил долю на рынке Москвы на фоне общего снижения числа заказов
Материал редакции
Доля сервиса выросла с 19,1% в июне 2019 года до 28,7% в апреле 2020 года.
Большинство сервисов заказа такси в Москве с июня 2019 года по апрель 2020 года снизили доли по числу заказов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию презентации дептранса столицы. В ведомстве не смогли оперативно ответить на запрос.
Долю заказов увеличил только «Ситимобил» (СП «Сбербанка» и Mail.ru Group) — почти на 10 процентных пунктов. В результате сервис занял 28,7% рынка в апреле против 19,1% в июне.
Выручка «Ситимобил» по итогам 2019 года выросла втрое — до 2,9 млрд рублей, а убыток вырос с 3,6 млрд рублей годом ранее до 5,9 млрд рублей, пишет газета со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Убытки «Ситимобил» объясняются активным демпингом, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. «Рынок устроен так, что когда кто-то демпингует, у него вырастает доля, но как только дотации прекращаются, доли снова стабилизируются», — объяснил он.
«Яндекс.Такси» (СП «Яндекса» и Uber) сохранил лидерство, но сократил долю с 68,1% до 63,1%, Gett — 5,7% в июне 2019 года и 3,7% в апреле 2020 года. Доли остальных агрегаторов, включая inDriver и «Везет», в апреле составили менее 1%.
Roman Moskovskiy
Хз, куда он демпингует, цены не то что бы и дешевле