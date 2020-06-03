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Транспорт
Лиана Липанова
2017

Власти Москвы заключили контракт на создание цифровых профилей такси — это усложнит доступ в профессию и повысит цены Материал редакции

Система позволит отсеять водителей со стажем меньше 3 лет, судимых, иностранцев, находящихся в розыске и других.

33 комментария
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21 мая Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заключил госконтракт с «Интермобилити» — за 93 млн рублей компания должна будет разработать цифровые профили водителей такси.

Система цифровых профилей будет создана на базе «Автоматизированной информационной системы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы» (АИС «Таксомотор»). Каждому водителю присвоят личный идентификатор, который может быть заблокирован после проверки во внешних базах.

Кроме того, система позволит фиксировать время выхода водителя на линию, чтобы проконтролировать время работы. Она будет также содержать данные о техосмотре машины и медосмотре водителя.

Зачем нужен цифровой профиль

Система позволит отсеять водителей со стажем менее трёх лет, судимых, иностранцев, находящихся в розыске, не имеющих водительского удостоверения и с поддельными документами, объясняет Forbes со ссылкой на презентацию столичного департамента транспорта.

Цифровой профиль должен усложнить доступ в профессию, увеличить заработок таксистов и сократить число ДТП с их участием, передаёт издание. Согласно контракту, система должна быть готова в октябре 2020 года, а в ноябре-декабре её подключат ко всем агрегаторам такси.

Сокращение числа водителей приведёт к росту цен на такси и снижению скорости выполнения заказов, считает гендиректор сервиса «Сравни такси» Андрей Азаров. По его мнению, от цифрового профиля выиграют таксисты, благодаря росту доходов, и разработчик системы.

Кроме того, вырастет безопасность пассажиров такси, отметил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. По данным московского правительства, более 40% водителей легального такси в столице — иностранцы, чьи удостоверения невозможно проверить, добавил Редин.

Что известно об «Интермобилити»

«Интермобилити» создана в 2018 году. По итогам 2019 года выручка компании достигла 86,59 млн рублей, прибыль — 19,9 млн рублей, пишет издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». 26% «Интермобилити» принадлежит Даниилу Титаренко, остальные 74% — Руслану Шумакову.

Титаренко прежде был совладельцем компании «Городские информационные системы», советником руководителя департамента информационных технологий Москвы и главой ГУП «Московский социальный регистр», указывает Forbes.

Шумаков с 2003 года владеет долей в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнёры», другим совладельцем в базе указан Артём Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Шумаков, Чайка, дептранс Москвы, «Интермобилити» и коллегия адвокатов на момент публикации не ответили на запросы Forbes.

Что говорят агрегаторы

В «Яндекс.Такси» и «Ситимобиле» заявили изданию, что не знакомы с деталями проекта, поэтому пока не комментируют его подробно.

«Среди новых оснований для блокировки назывался запрет на подключение людей с судимостью, но у нас пока не было официальной информации, какие преступления будут иметь значение. Соответственно, пока нет утвержденного проекта, сложно сказать и про изменение количества водителей или доли сервисов пассажирских перевозок в Москве», — цитирует Forbes представителя InDriver.

В Gett считают, что система не скажется негативно на работе сервиса, а отсеет нелегальных водителей. Компания ожидает появления нормативных актов, которые установят требования.

#новость #такси

Лиана Липанова
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33 комментария
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Nikolai O

9

И хорошо, а то половина "таксистов" - опасные и на дрогах ив жизни люди.

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Ivano Digital

Nikolai
2

Ехал по дороге, не понравился какому-то таксисту, он стал меня таранить. Позвонил в "Везёт" (на машине было написано), сообщил номер. А в ответ: "Мы не за что не отваем, на машине только наш логотип, кто это был, не в курсе."  Почему бы не выявлять таких водителей и не сажать в тюрьму. А лучше вобще не допускать за руль.

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Sergei Timofeyev

Ivano
1

Звонить надо в 112.

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Doppel Bock

2

Больше плюсов, чем минусов, но следует ожидать рост стоимости поездки от 20% процентов и выше.

Ответить

Nikolai O

Doppel
11

я готов платить больше. Сейчас все равно надо минимум комфорт заказывать, что б наверняка приехал чистый свежий авто с толковым водителем. 

Ответить

Иван Иванов

Nikolai
1

У вас уже есть опция "платить и получить то, что вы хотите", зачем вам эта инициатива?

Ответить

Doppel Bock

Nikolai
1

А я вот заказываю то что быстрее, чаще эконом, т.к. не вижу разницы в Яндексе большую между этими тарифами, водители уж точно одинаковые. И на комфорт, и на эконом может приехать вонючий/не мытый/уставший/плохо понимающий и говорящий, а может идеальный водитель. Зачастую вызываю эконом, а приезжает комфортовские киа оптима или камри. Комфорт+/бизнес- уже ощущается разница против эконом/комфорт, но дороговато, когда получил премию-можно позволить))).

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Nikolai O

Doppel
0

мне пока с Комфорт везло, за исключение одного раза, когда все такие расфуфыренные в Мариинку собрались. Никогда не ставлю плохих оценок, но тут не выдержал.

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Василий Степанов

Nikolai
0

да и вероятность того, что в одном такси окажутся одновременно два рецидивиста крайне мала

Ответить

Ilya Brin

4

Куда бы ещё вмешаться? 🧐

Ответить

Aleksey Bobkov

Ilya
2

Туда, где бабло

Ответить

er.david

Aleksey
1

Бабло сейчас, где маски и перчатки))) Ласты предлагают Бордюрычу  начать обязывать носить. 

Ответить

er.david

Ilya
2

Москву-реку в трубу закатать и сверху бордюры и пешеходные дорожки. 

Ответить

Ruslan Umarkhanov

3

Инновации не остановить😬

Ответить

Петр Ананских

3

Это хорошая новость. Зависит от реализации конечно, но положительные плоды будут!

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Система позволит отсеять судимых иностранцев, находящихся в розыске, со стажем менее трёх лет.

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
0

То есть всех

Ответить

Стартапер-пессимист

2

Отрасль сама себя может регулировать.

Ответить

Петр Ананских

Стартапер-песси…
1

Чет она никак не реагирует. Внешний контроль нужен

Ответить

Стартапер-пессимист

Петр
0

Реагирует на что?

Ответить

Петр Ананских

Стартапер-песси…
0

Отрасль

Ответить

Стартапер-пессимист

Петр
0

Отрасль не реагирует на отрасль?

Ответить

Ivano Digital

Стартапер-песси…
0

Должна... если не желает, то нужно подключать регулятора.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivano
–1

Для того, чтобы отжать прибыльный бизнес и сделать его снова государственным.

Ответить

Антон

1

В яндекс такси заказывал машину, написали, что приедет Василий. За рулём был азиат. Написал в поддержку и они забили болт даже не ответив на претензию.

Ответить

alex twit

0

Вы еще запрет на профессию предложите.а вообще жду прихода в коменты таксистов

Ответить

Evgeny Boyko

alex
1

Как говаривал сам Яндекс, таксисты придут не в каменты, а к офису компании — жечь покрышки

Ответить

Nikolai O

Evgeny
1

никуда они не придут. дай Бог уедут.

Ответить

er.david

0

Такое ощущение, что наш Бордюр Бордюрович из книги "Час Быка" Ефремова (да, да, из совета четырех). Что не новость из Оленеводной, то события цифрового концлагеря))) Благо там в романе все хорошо заканчивается и диктатура самоуничтожается.

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Sergei Timofeyev

er.david
0

80 лярдов на ДИТ выделили. Надо окупать!

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Anton Smets

0

Наконец-то домогаться перестанут.

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Ivano Digital

0

"позволит отсеять судимых, находящихся в розыске "
Это повысит цены? Андрей Азаров, цену, вообще-то, определяет рынок.
Отличная инициатива. Спасибо!

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Алексей Суворов

0

Распил от чайки и его друзей.... Примитивная херь...цена разработки 1-5мл.... К тому же актуальна будет пару лет....а потом беспилотники поедут...

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