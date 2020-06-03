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Система позволит отсеять водителей со стажем меньше 3 лет, судимых, иностранцев, находящихся в розыске и других.
21 мая Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заключил госконтракт с «Интермобилити» — за 93 млн рублей компания должна будет разработать цифровые профили водителей такси.
Система цифровых профилей будет создана на базе «Автоматизированной информационной системы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы» (АИС «Таксомотор»). Каждому водителю присвоят личный идентификатор, который может быть заблокирован после проверки во внешних базах.
Кроме того, система позволит фиксировать время выхода водителя на линию, чтобы проконтролировать время работы. Она будет также содержать данные о техосмотре машины и медосмотре водителя.
Система позволит отсеять водителей со стажем менее трёх лет, судимых, иностранцев, находящихся в розыске, не имеющих водительского удостоверения и с поддельными документами, объясняет Forbes со ссылкой на презентацию столичного департамента транспорта.
Цифровой профиль должен усложнить доступ в профессию, увеличить заработок таксистов и сократить число ДТП с их участием, передаёт издание. Согласно контракту, система должна быть готова в октябре 2020 года, а в ноябре-декабре её подключат ко всем агрегаторам такси.
Сокращение числа водителей приведёт к росту цен на такси и снижению скорости выполнения заказов, считает гендиректор сервиса «Сравни такси» Андрей Азаров. По его мнению, от цифрового профиля выиграют таксисты, благодаря росту доходов, и разработчик системы.
Кроме того, вырастет безопасность пассажиров такси, отметил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. По данным московского правительства, более 40% водителей легального такси в столице — иностранцы, чьи удостоверения невозможно проверить, добавил Редин.
«Интермобилити» создана в 2018 году. По итогам 2019 года выручка компании достигла 86,59 млн рублей, прибыль — 19,9 млн рублей, пишет издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». 26% «Интермобилити» принадлежит Даниилу Титаренко, остальные 74% — Руслану Шумакову.
Титаренко прежде был совладельцем компании «Городские информационные системы», советником руководителя департамента информационных технологий Москвы и главой ГУП «Московский социальный регистр», указывает Forbes.
Шумаков с 2003 года владеет долей в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнёры», другим совладельцем в базе указан Артём Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Шумаков, Чайка, дептранс Москвы, «Интермобилити» и коллегия адвокатов на момент публикации не ответили на запросы Forbes.
В «Яндекс.Такси» и «Ситимобиле» заявили изданию, что не знакомы с деталями проекта, поэтому пока не комментируют его подробно.
«Среди новых оснований для блокировки назывался запрет на подключение людей с судимостью, но у нас пока не было официальной информации, какие преступления будут иметь значение. Соответственно, пока нет утвержденного проекта, сложно сказать и про изменение количества водителей или доли сервисов пассажирских перевозок в Москве», — цитирует Forbes представителя InDriver.
В Gett считают, что система не скажется негативно на работе сервиса, а отсеет нелегальных водителей. Компания ожидает появления нормативных актов, которые установят требования.
И хорошо, а то половина "таксистов" - опасные и на дрогах ив жизни люди.
Ехал по дороге, не понравился какому-то таксисту, он стал меня таранить. Позвонил в "Везёт" (на машине было написано), сообщил номер. А в ответ: "Мы не за что не отваем, на машине только наш логотип, кто это был, не в курсе." Почему бы не выявлять таких водителей и не сажать в тюрьму. А лучше вобще не допускать за руль.
Больше плюсов, чем минусов, но следует ожидать рост стоимости поездки от 20% процентов и выше.
У вас уже есть опция "платить и получить то, что вы хотите", зачем вам эта инициатива?
А я вот заказываю то что быстрее, чаще эконом, т.к. не вижу разницы в Яндексе большую между этими тарифами, водители уж точно одинаковые. И на комфорт, и на эконом может приехать вонючий/не мытый/уставший/плохо понимающий и говорящий, а может идеальный водитель. Зачастую вызываю эконом, а приезжает комфортовские киа оптима или камри. Комфорт+/бизнес- уже ощущается разница против эконом/комфорт, но дороговато, когда получил премию-можно позволить))).
да и вероятность того, что в одном такси окажутся одновременно два рецидивиста крайне мала
Куда бы ещё вмешаться? 🧐
Это хорошая новость. Зависит от реализации конечно, но положительные плоды будут!
Система позволит отсеять судимых иностранцев, находящихся в розыске, со стажем менее трёх лет.
Отрасль сама себя может регулировать.
Чет она никак не реагирует. Внешний контроль нужен
Реагирует на что?
Отрасль
Должна... если не желает, то нужно подключать регулятора.
Для того, чтобы отжать прибыльный бизнес и сделать его снова государственным.
В яндекс такси заказывал машину, написали, что приедет Василий. За рулём был азиат. Написал в поддержку и они забили болт даже не ответив на претензию.
Вы еще запрет на профессию предложите.а вообще жду прихода в коменты таксистов
Как говаривал сам Яндекс, таксисты придут не в каменты, а к офису компании — жечь покрышки
Такое ощущение, что наш Бордюр Бордюрович из книги "Час Быка" Ефремова (да, да, из совета четырех). Что не новость из Оленеводной, то события цифрового концлагеря))) Благо там в романе все хорошо заканчивается и диктатура самоуничтожается.
"позволит отсеять судимых, находящихся в розыске "
Это повысит цены? Андрей Азаров, цену, вообще-то, определяет рынок.
Отличная инициатива. Спасибо!
Распил от чайки и его друзей.... Примитивная херь...цена разработки 1-5мл.... К тому же актуальна будет пару лет....а потом беспилотники поедут...
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