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«Гостиная на колёсах», двухместный электромобиль и мотоцикл для «Комикона» — 15 проектов будущего от крупных производителей и стартапов.
Стартап Rivian из Плимута, штат Мичиган (США), в конце 2018 года показал свой первый внедорожник для путешествий на электрической тяге.
Rivian R1S оснащён четырьмя электродвигателями, по одному на каждое колесо. Их мощность зависит от комплектации, в базовой она составит 408 лошадиных сил, а в максимальной — 710. Каждый двигатель может действовать независимо, что не позволит автомобилю застрять в мягком грунте или снегу.
Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 3,2 или 4,9 секунды (в зависимости от комплектации), а его максимальная скорость составляет 201 км/ч.
В лицевой части R1S расположены две вертикальные фары, а между ними — длинная фара для ходовых огней. Когда батарея автомобиля заряжена, она загорается зелёным светом.
Внедорожник R1S сможет преодолевать потоки воды глубиной до 1 м и взбираться на подъёмы под углом до 45°, утверждают в Rivian. Багажники есть как спереди, где у обычных автомобилей располагается моторный отсек, так и сзади.
Предполагается, что R1S сможет проехать без подзарядки около 660 км. За дополнительную плату автомобиль можно оснастить автопилотом третьего уровня: R1S сможет самостоятельно двигаться в рамках своей полосы, но водителю всё равно нужно будет контролировать движение.
Rivian планирует запустить внедорожник в серийное производство во второй половине 2020 года. Пока автомобиль можно предзаказать, оставив $1000 депозита. Сам электромобиль обойдётся в $72 500 в минимальной комплектации.
Bollinger B1 — это внедорожник от компании Bollinger Motors из Хобарта, штат Нью-Йорк (США). Первый опытный образец компания представила в 2017 году.
Внедорожник B1 имеет алюминиевый кузов и раму: в компании обещают, что это поможет избежать ржавчины. Внутри B1 упрощённый интерьер: прямоугольные кресла, много металлических деталей и минимум пластика. Автор проекта Роберт Болинджер, по его словам, попытался повторить в B1 «простоту и брутальность» классического Jeep.
Питание автомобиля обеспечивает аккумулятор на 120 кВт·ч — этого хватит на 322 км поездки без подзарядки, обещают в Bollinger.
В некоторых комплектациях крыша автомобиля может быть прозрачной. Во внедорожнике могут поместиться четыре пассажира, а его двери и часть крыши можно снять для перевозки нестандартных грузов.
На каждой оси в Bollinger разместили по электродвигателю, они обеспечивают полный привод. Максимальная мощность внедорожника составляет 623 лошадиной силы, а максимальная скорость — 161 км/ч. При весе в 2,2 т автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.
Bollinger B1 почти не оснащён современными системами безопасности: в нём есть только ремни и ABS (антиблокировочная система), но нет подушек. В отличие от других электромобилей, почти вся приборная панель в Bollinger — аналоговая, даже индикатор зарядки.
Основатель компании Роберт Боллинджер рассказал The Verge, что когда он водил электрический Nissan Leaf, индикатор зарядки всегда находился в центре его поля зрения и заставлял его испытывать тревогу. В Bollinger этот индикатор выглядит как небольшой циферблат.
В конце 2019 компания выпустила предсерийные модели: внедорожник B1 и пикап B2. Стоимость внедорожника начинается от $125 тысяч, а для предзаказа нужно будет оставить депозит в $1000.
Компания планирует отгружать покупателям автомобили в 2021 году. На сайте Bollinger отмечается, что в первую очередь она ориентируется на американский рынок, но в будущем планирует выходить за рубеж.
Первый полностью электрический прототип компании Kia получил название Imagine. Kia впервые показала его на Женевском автосалоне 2019 года. Он сочетает в себе черты седана, внедорожника и кроссовера.
Вместо приборной панели водители Imagine будут смотреть на 21 сенсорный экран, каждый размером со смартфон.
Вместе они выглядят как единый экран, но если смотреть с пассажирских мест, эта иллюзия исчезает. На них сосредоточены все датчики автомобиля, там же можно будет регулировать климат салона, музыку, подключаться к сети и включать автопилот.
Лобовое стекло и переднюю часть крыши сделали из единого куска стекла, что должно улучшить обзорность. Задние двери открываются против хода движения. Багажные пространства размещены в привычных для электроавтомобилей местах: сзади салона и спереди, в освобождённом подкапотном пространстве.
Заряд батареи планируют сделать беспроводным. В компании пока не раскрыли данные по запасу хода без подзарядки, максимальной мощности автомобиля и его стоимости. Возможно, Imagine так и останется шоукаром, а на его базе KIA выпустит другой электромобиль.
Беспилотный электрический микроавтобус от Suzuki получил название Hanare — в переводе с японского это слово означает «отдельно стоящий коттедж». Модель впервые представили в октябре 2019 года на Токийском автосалоне.
Дверь Suzuki Hanare в форме крыла чайки занимает целый борт и открывается вверх. Все силовые и трансмиссионные узлы убрали под обшивку и пол. Колёсные арки вынесены за пределы салона: так освобождается полезное пространство для сидений.
Производитель позиционирует этот автомобиль как гостиную на колёсах с небольшими диванами и телевизором на одной из стен.
Кабина фургона спроектирована симметрично: и спереди, и сзади фургон выглядит одинаково. Hanare можно модифицировать и использовать не только как автомобиль для перевозки пассажиров, но и как передвижной офис: в салоне можно поставить стол и вмонтировать на одну из стен проектор.
Hanare оснащён автопилотом шестого уровня, в нём не предусмотрены руль, педали и место для водителя. Стоимость и дата выпуска пока неизвестны.
Citroen создала концепт небольшого двухместного электромобиля Ami One к столетию марки в марте 2019 года. Его длина составляет 2,5 м, ширина и высота — 1,5 м, а весит он всего 425 кг.
Внутри Ami One могут расположиться два пассажира, включая водителя. Сиденья установлены уступом: одно находится чуть впереди другого.
Как и в других электромобилях, в концепте Citroen устроили два пространства для багажа: за сиденьями и перед пассажиром. Датчики основных систем и навигация заключены в дисплее, закреплённом на рулевой колонке.
Ёмкость батарей и мощность двигателя в Citroёn пока не раскрыли. По данным компании, примерный запас хода составит 100 км, а максимальная скорость будет ограничена 45 км/ч.
Многие из этих характеристик позволят сертифицировать Ami One как квадрицикл, а не автомобиль. В Европейском союзе таким транспортным средством можно управлять, начиная с 16 лет, а во Франции — с 14 лет.
В Citroen планируют использовать Ami One как автомобиль для каршеринга или для аренды на долгий (до пяти лет) в рамках лизинга. Забронировать автомобиль, оплатить аренду и получить доступ к машине можно будет при помощи приложения.
Концепт Prophecy планировали показать на автосалоне в Женеве в марте 2020 года: его отменили из-за карантина в Швейцарии, но саму модель продемонстрировали в онлайне.
В концепт-каре нет руля, вместо него управлять машиной можно будет при помощи джойстиков: один расположен на водительской двери, другой на массивной центральной консоли.
Prophecy будет оснащён системой автопилота, но пока неизвестно, какого уровня. Для повышения аэродинамических свойств у модели минимум изгибов и вырезов снаружи кузова, нет зеркал заднего вида и покатая крыша.
На дверях будут стоять двойные стеклопакеты — при этом окна в автомобиле не будут открываться. Это важно для прочности кузова и аэродинамики кузова, считают в компании. А за свежий воздух внутри будет отвечать система фильтрации.
На месте приборной панели у Prophecy расположены сенсорные дисплеи, на которые будет выводится информация о состоянии автомобиля, навигационные карты, данные о температуре внутри автомобиля и снаружи, мультимедиа.
Других подробностей об автомобиле в Hyundai пока не раскрыли. В апреле 2020 года издание Motor1 писало, что серийный автомобиль на основе Prophecy появится не ранее 2021 года.
В апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне компания Audi представила полностью электрический хетчбэк от своего суббренда — AI. Кузов Audi AI ME сделали из композитных материалов, сочетающих сталь, алюминий и пластик.
Рулевое управление сочетается с автопилотом: сам руль при этом можно будет сложить и убрать в панель. В автомобиле четыре места: задний диван снимается, чтобы увеличить полезное пространство спереди.
В передней части автомобиля находится стол с магнитной поверхностью для удержания тарелок и чашек: в Audi утверждают, что с его помощью можно есть прямо в машине на ходу.
На потолке на декоративных элементах — плетущиеся живые растения: производитель указал, что они будут создавать «хорошее самочувствие». Осветительные приборы автомобиля смогут подавать анимированные сигналы для разных маневров на дороге для пешеходов или других автомобилей.
Автомобиль оснащён системой автопилота шестого уровня, а чтобы пассажиры не скучали во время поездок, концепт от Audi оснащён очками виртуальной реальности. Бортовой компьютер автомобиля запомнит настройки сидений, повторяющиеся маршруты, скоростной режим и будет использовать их в будущих поездках.
Хэтчбек имеет задний привод, электродвигатель мощностью 170 лошадиных сил расположен на задней оси. По данным Audi, диапазон скоростей составит от 20 до 70 км/ч, а сам автомобиль не подойдёт для поездок по скоростным шоссе.
Над проектом работает компания из Словакии Engler Automotive, которую основал Виктор Энглер. По мнению производителя, эта модель должна стать основателем новой категории транспортных средств — суперквадроциклов. Впервые модель представили на женевском автосалоне в 2019 году.
Масса этого квадроцикла составляет 1100 кг. Максимальная мощность бензинового двигателя составляет 800 лошадиных сил. Разогнаться до 100 км/ч квадроцикл способен за 2 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.
Кузов Engler F.F Superquad сделан из углепластика, для облегчения веса колёса отлиты из магния. У квадроцикла есть одно посадочное место, мотоциклетный руль и полноприводная трансмиссия.
Энглер пока не назвал никаких деталей по времени выпуска и стоимости квадроцикла. По его словам, пока он изучает реакцию публики и автокритиков на крупнейших салонах.
Проект автоконструктора Франко Сбарро, основателя нескольких «автоателье», внешне напоминает моторикшу и работает на бензине. Сбарро впервые представил Tracto-Sphere II на женевском автосалоне в 2019 году.
В передней части мотоцикла расположен моторный отсек в форме сферы диаметром 75 см. В ней собраны двигатель, трансмиссия и ведущее колесо. У рикши нет боковых стекол, а посадочных мест всего три, они расположены одно за другим.
Tracto-Sphere II оснащён гибридным двигателем японского производителя Kawasaki, объёмом 300 см³ мощностью 55 лошадиных сил.
Задняя колёсная ось сужается до 900 мм и расширяется до 1700 мм, адаптируясь под выбор поездки — по узким городским улицам, пробкам или широким пространствам. За счёт подвижности переднего узла управления Tracto-Sphere II умеет поворачивать под большими углами, более 180°.
Конструктор Дэрил Виллануэва разработал L-concept Bandit9 в своей кастомной мастерской во Вьетнаме. Большинство его изделий покупают частные коллекционеры и музеи. Впервые он показал свой новый проект в 2018 году.
Сам Виллануэва считает этот мотоцикл идеальным транспортом для «Комикона»: например, его руль напоминает руль спидера штурмовиков из шестого эпизода «Звездных войн».
На отполированной раме, внутри которой закреплён бензобак, размещено сиденье из итальянской кожи. Максимальная скорость мотоцикла составляет 110 км/ч.
Виллануэва запланировал создать девять мотоциклов, его мастерская собирает их вручную. Цена на L-concept Bandit9 на официальном сайте с доставкой составляет $11 950.
Турецкий дизайнер Мехмет Эрдем в 2016 году разработал футуристичный образ для мотоциклов BMW. К самому автоконцерну этот проект отношения не имеет.
Автор сообщил, что вдохновлялся силуэтом акулы с крупным передом и небольшой задней частью. Для улучшения аэродинамических свойств переднее колесо скрыто спойлером, перенаправляющим потоки воздуха. Двигатель расположен в центральной зоне под сиденьем.
Johammer J1 — мотоцикл от одноимённой австрийской компании. На момент его появления в 2014 году он был одним из самых дальноходных электромотоциклов: без подзарядки J1 может проехать 200 км.
Рама Johammer J1 сделана из алюминия, внутри неё расположены амортизаторы и аккумуляторы. Корпус сделан из полипропилена, а электродвигатель встроен в заднее колесо.
Тормоз выведен на ручку руля, торможение запускается при проворачивании в противоположном направлении от акселератора.
Максимальную скорость J1 ограничили электронной настройкой двигателя в 120 км/ч, хотя разгоняется до 100 км/ч он за 7 секунд. Цена Johammer J1 составляет от €22 900 до €24 900.
X-59 QueSST — это сверхзвуковой самолёт для пассажирской авиации, который разрабатывает подразделение крупного американского оборонного концерна Lockheed Martin с 2016 года.
В отличие от своих известных предшественников «Конкорда» и ТУ-144, он будет гораздо тише. Разработчики обещают уровень шума при сверхзвуковой скорости в 75 Дб: он сравним со звуком закрывающейся двери автомобиля, отмечает «Наука и техника». Ноухау состоит в удлинении корпуса и специальных шумопоглощающих фильтрах у двигателей, именно это позволит уменьшить шум.
Выпуск рабочей версии запланирован на конец 2020 года. Основные характеристики пока держатся в секрете. Известны лишь вертикальный потолок — 16,7 км и максимальная скорость — 1510 км/ч.
Пока в США запрещено летать на сверхзвуковых самолётах над жилыми зонами. Но NASA надеется после успешных испытаний изменить законодательство и внедрить эту новинку.
V-образный прототип с 2014 года создаёт франко-голландская компания Air France — KLM. Она планирует выпустить конкурента Airbus 350, который будет на 20% эффективнее использовать топливо. Для всей отрасли авиаперевозок такая экономия на горючем топливе — важный показатель и ощутимое преимущество, отмечает Fast Company.
Новинка будет вмещать столько же пассажиров, сколько Airbus 350 (около 300 человек), но при меньшем объёме.
Отличия от традиционного самолёта будут и внутри: в Flying-V планируется общая зона для всех пассажиров, спальные модули и шезлонги и места подачи еды.
На публике FCX-001 появился на авиасалоне в Далласе в 2017 году. Bell планирует использовать в вертолёте как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.
Новая технология позволит отказаться от хвостового пропеллера без потери управляемости и мощности. Ещё она улучшит уровень безопасности и уменьшит шум от вибрации корпуса, заявляет производитель.
Лопасти основного винта состоят из нескольких элементов, а стойки шасси полностью убираются в корпус кабины.
Кабина FCX-001 может трансформироваться от пассажирского варианта к грузовому: сиденья съёмные. Разместиться внутри смогут от восьми до двенадцати пассажиров.
Посередине установили только одно кресло для пилота, помогать управлять вертолётом будут технологии ИИ.
Пилот сможет управлять вертолётом и в очках дополненной реальности. В будущем Bell планирует сделать полностью автономный аппарат.
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