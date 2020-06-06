«Гостиная на колёсах», двухместный электромобиль и мотоцикл для «Комикона» — 15 проектов будущего от крупных производителей и стартапов.

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Rivian R1S

Стартап Rivian из Плимута, штат Мичиган (США), в конце 2018 года показал свой первый внедорожник для путешествий на электрической тяге.

Rivian R1S оснащён четырьмя электродвигателями, по одному на каждое колесо. Их мощность зависит от комплектации, в базовой она составит 408 лошадиных сил, а в максимальной — 710. Каждый двигатель может действовать независимо, что не позволит автомобилю застрять в мягком грунте или снегу.

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 3,2 или 4,9 секунды (в зависимости от комплектации), а его максимальная скорость составляет 201 км/ч.

В лицевой части R1S расположены две вертикальные фары, а между ними — длинная фара для ходовых огней. Когда батарея автомобиля заряжена, она загорается зелёным светом.

Индикатор батареи, встроенный в переднюю фару

Вместо приборной панели — сенсорные экраны

Внедорожник R1S сможет преодолевать потоки воды глубиной до 1 м и взбираться на подъёмы под углом до 45°, утверждают в Rivian. Багажники есть как спереди, где у обычных автомобилей располагается моторный отсек, так и сзади.

Предполагается, что R1S сможет проехать без подзарядки около 660 км. За дополнительную плату автомобиль можно оснастить автопилотом третьего уровня: R1S сможет самостоятельно двигаться в рамках своей полосы, но водителю всё равно нужно будет контролировать движение.

Rivian планирует запустить внедорожник в серийное производство во второй половине 2020 года. Пока автомобиль можно предзаказать, оставив $1000 депозита. Сам электромобиль обойдётся в $72 500 в минимальной комплектации.

Bollinger B1

Длина B1 составляет 4,36 м, а ширина — 1,96 м. А максимальный угол заезда на препятствие — 52°

Bollinger B1 — это внедорожник от компании Bollinger Motors из Хобарта, штат Нью-Йорк (США). Первый опытный образец компания представила в 2017 году.

Внедорожник B1 имеет алюминиевый кузов и раму: в компании обещают, что это поможет избежать ржавчины. Внутри B1 упрощённый интерьер: прямоугольные кресла, много металлических деталей и минимум пластика. Автор проекта Роберт Болинджер, по его словам, попытался повторить в B1 «простоту и брутальность» классического Jeep.

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Питание автомобиля обеспечивает аккумулятор на 120 кВт·ч — этого хватит на 322 км поездки без подзарядки, обещают в Bollinger.

В некоторых комплектациях крыша автомобиля может быть прозрачной. Во внедорожнике могут поместиться четыре пассажира, а его двери и часть крыши можно снять для перевозки нестандартных грузов.

На каждой оси в Bollinger разместили по электродвигателю, они обеспечивают полный привод. Максимальная мощность внедорожника составляет 623 лошадиной силы, а максимальная скорость — 161 км/ч. При весе в 2,2 т автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

Bollinger B1 почти не оснащён современными системами безопасности: в нём есть только ремни и ABS (антиблокировочная система), но нет подушек. В отличие от других электромобилей, почти вся приборная панель в Bollinger — аналоговая, даже индикатор зарядки.

Основатель компании Роберт Боллинджер рассказал The Verge, что когда он водил электрический Nissan Leaf, индикатор зарядки всегда находился в центре его поля зрения и заставлял его испытывать тревогу. В Bollinger этот индикатор выглядит как небольшой циферблат.

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В конце 2019 компания выпустила предсерийные модели: внедорожник B1 и пикап B2. Стоимость внедорожника начинается от $125 тысяч, а для предзаказа нужно будет оставить депозит в $1000.

Компания планирует отгружать покупателям автомобили в 2021 году. На сайте Bollinger отмечается, что в первую очередь она ориентируется на американский рынок, но в будущем планирует выходить за рубеж.

Imagine от Kia

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Первый полностью электрический прототип компании Kia получил название Imagine. Kia впервые показала его на Женевском автосалоне 2019 года. Он сочетает в себе черты седана, внедорожника и кроссовера.

Вместо приборной панели водители Imagine будут смотреть на 21 сенсорный экран, каждый размером со смартфон.

Вместе они выглядят как единый экран, но если смотреть с пассажирских мест, эта иллюзия исчезает. На них сосредоточены все датчики автомобиля, там же можно будет регулировать климат салона, музыку, подключаться к сети и включать автопилот.

Здесь и далее — автор фото: Влад Савов, The Verge



Лобовое стекло и переднюю часть крыши сделали из единого куска стекла, что должно улучшить обзорность. Задние двери открываются против хода движения. Багажные пространства размещены в привычных для электроавтомобилей местах: сзади салона и спереди, в освобождённом подкапотном пространстве.

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Заряд батареи планируют сделать беспроводным. В компании пока не раскрыли данные по запасу хода без подзарядки, максимальной мощности автомобиля и его стоимости. Возможно, Imagine так и останется шоукаром, а на его базе KIA выпустит другой электромобиль.

Suzuki Hanare

Беспилотный электрический микроавтобус от Suzuki получил название Hanare — в переводе с японского это слово означает «отдельно стоящий коттедж». Модель впервые представили в октябре 2019 года на Токийском автосалоне. Дверь Suzuki Hanare в форме крыла чайки занимает целый борт и открывается вверх. Все силовые и трансмиссионные узлы убрали под обшивку и пол. Колёсные арки вынесены за пределы салона: так освобождается полезное пространство для сидений.

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Производитель позиционирует этот автомобиль как гостиную на колёсах с небольшими диванами и телевизором на одной из стен.

Кабина фургона спроектирована симметрично: и спереди, и сзади фургон выглядит одинаково. Hanare можно модифицировать и использовать не только как автомобиль для перевозки пассажиров, но и как передвижной офис: в салоне можно поставить стол и вмонтировать на одну из стен проектор.

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Hanare оснащён автопилотом шестого уровня, в нём не предусмотрены руль, педали и место для водителя. Стоимость и дата выпуска пока неизвестны.

Citroen Ami One Concept

Citroen создала концепт небольшого двухместного электромобиля Ami One к столетию марки в марте 2019 года. Его длина составляет 2,5 м, ширина и высота — 1,5 м, а весит он всего 425 кг.

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Внутри Ami One могут расположиться два пассажира, включая водителя. Сиденья установлены уступом: одно находится чуть впереди другого.

Расположение сидений уступом

Как и в других электромобилях, в концепте Citroen устроили два пространства для багажа: за сиденьями и перед пассажиром. Датчики основных систем и навигация заключены в дисплее, закреплённом на рулевой колонке.

Вид на переднюю панель

Ёмкость батарей и мощность двигателя в Citroёn пока не раскрыли. По данным компании, примерный запас хода составит 100 км, а максимальная скорость будет ограничена 45 км/ч.

Многие из этих характеристик позволят сертифицировать Ami One как квадрицикл, а не автомобиль. В Европейском союзе таким транспортным средством можно управлять, начиная с 16 лет, а во Франции — с 14 лет.

В Citroen планируют использовать Ami One как автомобиль для каршеринга или для аренды на долгий (до пяти лет) в рамках лизинга. Забронировать автомобиль, оплатить аренду и получить доступ к машине можно будет при помощи приложения.

Hyundai Prophecy

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Концепт Prophecy планировали показать на автосалоне в Женеве в марте 2020 года: его отменили из-за карантина в Швейцарии, но саму модель продемонстрировали в онлайне.

В концепт-каре нет руля, вместо него управлять машиной можно будет при помощи джойстиков: один расположен на водительской двери, другой на массивной центральной консоли.

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Prophecy будет оснащён системой автопилота, но пока неизвестно, какого уровня. Для повышения аэродинамических свойств у модели минимум изгибов и вырезов снаружи кузова, нет зеркал заднего вида и покатая крыша.

На дверях будут стоять двойные стеклопакеты — при этом окна в автомобиле не будут открываться. Это важно для прочности кузова и аэродинамики кузова, считают в компании. А за свежий воздух внутри будет отвечать система фильтрации.

Prophecy сделан на новой платформе для Hyundai — с ровным полом,

большим пространством для пассажиров



На месте приборной панели у Prophecy расположены сенсорные дисплеи, на которые будет выводится информация о состоянии автомобиля, навигационные карты, данные о температуре внутри автомобиля и снаружи, мультимедиа.

Других подробностей об автомобиле в Hyundai пока не раскрыли. В апреле 2020 года издание Motor1 писало, что серийный автомобиль на основе Prophecy появится не ранее 2021 года.

Audi AI ME

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В апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне компания Audi представила полностью электрический хетчбэк от своего суббренда — AI. Кузов Audi AI ME сделали из композитных материалов, сочетающих сталь, алюминий и пластик.

Рулевое управление сочетается с автопилотом: сам руль при этом можно будет сложить и убрать в панель. В автомобиле четыре места: задний диван снимается, чтобы увеличить полезное пространство спереди.

В передней части автомобиля находится стол с магнитной поверхностью для удержания тарелок и чашек: в Audi утверждают, что с его помощью можно есть прямо в машине на ходу.

На потолке на декоративных элементах — плетущиеся живые растения: производитель указал, что они будут создавать «хорошее самочувствие». Осветительные приборы автомобиля смогут подавать анимированные сигналы для разных маневров на дороге для пешеходов или других автомобилей.

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Автомобиль оснащён системой автопилота шестого уровня, а чтобы пассажиры не скучали во время поездок, концепт от Audi оснащён очками виртуальной реальности. Бортовой компьютер автомобиля запомнит настройки сидений, повторяющиеся маршруты, скоростной режим и будет использовать их в будущих поездках.

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Хэтчбек имеет задний привод, электродвигатель мощностью 170 лошадиных сил расположен на задней оси. По данным Audi, диапазон скоростей составит от 20 до 70 км/ч, а сам автомобиль не подойдёт для поездок по скоростным шоссе.

Мотоциклы и квадроциклы

Engler F.F Superquad

Над проектом работает компания из Словакии Engler Automotive, которую основал Виктор Энглер. По мнению производителя, эта модель должна стать основателем новой категории транспортных средств — суперквадроциклов. Впервые модель представили на женевском автосалоне в 2019 году.

Масса этого квадроцикла составляет 1100 кг. Максимальная мощность бензинового двигателя составляет 800 лошадиных сил. Разогнаться до 100 км/ч квадроцикл способен за 2 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Кузов Engler F.F Superquad сделан из углепластика, для облегчения веса колёса отлиты из магния. У квадроцикла есть одно посадочное место, мотоциклетный руль и полноприводная трансмиссия.

Энглер пока не назвал никаких деталей по времени выпуска и стоимости квадроцикла. По его словам, пока он изучает реакцию публики и автокритиков на крупнейших салонах.

Tracto-Sphere II

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Проект автоконструктора Франко Сбарро, основателя нескольких «автоателье», внешне напоминает моторикшу и работает на бензине. Сбарро впервые представил Tracto-Sphere II на женевском автосалоне в 2019 году.

В передней части мотоцикла расположен моторный отсек в форме сферы диаметром 75 см. В ней собраны двигатель, трансмиссия и ведущее колесо. У рикши нет боковых стекол, а посадочных мест всего три, они расположены одно за другим.

Tracto-Sphere II оснащён гибридным двигателем японского производителя Kawasaki, объёмом 300 см³ мощностью 55 лошадиных сил.

Задняя колёсная ось сужается до 900 мм и расширяется до 1700 мм, адаптируясь под выбор поездки — по узким городским улицам, пробкам или широким пространствам. За счёт подвижности переднего узла управления Tracto-Sphere II умеет поворачивать под большими углами, более 180°.

L-concept Bandit9

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Конструктор Дэрил Виллануэва разработал L-concept Bandit9 в своей кастомной мастерской во Вьетнаме. Большинство его изделий покупают частные коллекционеры и музеи. Впервые он показал свой новый проект в 2018 году.

Сам Виллануэва считает этот мотоцикл идеальным транспортом для «Комикона»: например, его руль напоминает руль спидера штурмовиков из шестого эпизода «Звездных войн».

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На отполированной раме, внутри которой закреплён бензобак, размещено сиденье из итальянской кожи. Максимальная скорость мотоцикла составляет 110 км/ч.

Объём двигателя составляет 125 см³

Виллануэва запланировал создать девять мотоциклов, его мастерская собирает их вручную. Цена на L-concept Bandit9 на официальном сайте с доставкой составляет $11 950.

BMW Titan

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Турецкий дизайнер Мехмет Эрдем в 2016 году разработал футуристичный образ для мотоциклов BMW. К самому автоконцерну этот проект отношения не имеет.

Автор сообщил, что вдохновлялся силуэтом акулы с крупным передом и небольшой задней частью. Для улучшения аэродинамических свойств переднее колесо скрыто спойлером, перенаправляющим потоки воздуха. Двигатель расположен в центральной зоне под сиденьем.

Johammer J1

Johammer J1 — мотоцикл от одноимённой австрийской компании. На момент его появления в 2014 году он был одним из самых дальноходных электромотоциклов: без подзарядки J1 может проехать 200 км.

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Рама Johammer J1 сделана из алюминия, внутри неё расположены амортизаторы и аккумуляторы. Корпус сделан из полипропилена, а электродвигатель встроен в заднее колесо.

Приборная панель расположена в дисплейных зеркалах заднего вида

Тормоз выведен на ручку руля, торможение запускается при проворачивании в противоположном направлении от акселератора.

Максимальную скорость J1 ограничили электронной настройкой двигателя в 120 км/ч, хотя разгоняется до 100 км/ч он за 7 секунд. Цена Johammer J1 составляет от €22 900 до €24 900.

Самолеты и вертолёты

X-59 QueSST

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X-59 QueSST — это сверхзвуковой самолёт для пассажирской авиации, который разрабатывает подразделение крупного американского оборонного концерна Lockheed Martin с 2016 года.

В отличие от своих известных предшественников «Конкорда» и ТУ-144, он будет гораздо тише. Разработчики обещают уровень шума при сверхзвуковой скорости в 75 Дб: он сравним со звуком закрывающейся двери автомобиля, отмечает «Наука и техника». Ноухау состоит в удлинении корпуса и специальных шумопоглощающих фильтрах у двигателей, именно это позволит уменьшить шум.

Выпуск рабочей версии запланирован на конец 2020 года. Основные характеристики пока держатся в секрете. Известны лишь вертикальный потолок — 16,7 км и максимальная скорость — 1510 км/ч.

Пока в США запрещено летать на сверхзвуковых самолётах над жилыми зонами. Но NASA надеется после успешных испытаний изменить законодательство и внедрить эту новинку.

Flying-V

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V-образный прототип с 2014 года создаёт франко-голландская компания Air France — KLM. Она планирует выпустить конкурента Airbus 350, который будет на 20% эффективнее использовать топливо. Для всей отрасли авиаперевозок такая экономия на горючем топливе — важный показатель и ощутимое преимущество, отмечает Fast Company.

Новинка будет вмещать столько же пассажиров, сколько Airbus 350 (около 300 человек), но при меньшем объёме.

Отличия от традиционного самолёта будут и внутри: в Flying-V планируется общая зона для всех пассажиров, спальные модули и шезлонги и места подачи еды.

Bell FCX-001

На публике FCX-001 появился на авиасалоне в Далласе в 2017 году. Bell планирует использовать в вертолёте как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.

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Новая технология позволит отказаться от хвостового пропеллера без потери управляемости и мощности. Ещё она улучшит уровень безопасности и уменьшит шум от вибрации корпуса, заявляет производитель.

Лопасти основного винта состоят из нескольких элементов, а стойки шасси полностью убираются в корпус кабины.

Кабина FCX-001 может трансформироваться от пассажирского варианта к грузовому: сиденья съёмные. Разместиться внутри смогут от восьми до двенадцати пассажиров.

Посередине установили только одно кресло для пилота, помогать управлять вертолётом будут технологии ИИ.

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