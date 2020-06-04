В течение трёх лет холдинг «Эконива» должен помочь оборудовать системами до 10 тысяч комбайнов в России.

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Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») договорилась о сотрудничестве с аграрным холдингом «Эконива», рассказали vc.ru в компании. Соглашение подписано на три года.

«Эконива» займётся продвижением, установкой и обслуживанием системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot в 35 регионах России. Сотрудники Cognitive Pilot уже начали обучение инженеров агрохолдинга, которые в течение трёх лет должны будут оборудовать системой до 10 тысяч комбайнов.

Оснащение техники наших клиентов системами автономного движения позволит повысить эффективность проведения уборочных работ и снизит себестоимость зерна для них на 3–5%. Широкая география присутствия и разветвлённая сеть современных сервисных центров компании позволит быстро масштабировать в России использование технологий искусственного интеллекта и укрепит позицию лидера в области «умного» сельского хозяйства. Бьерне Дрекслер первый заместитель гендиректора управляющей компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг»

Гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила, что проект позволит компании собрать «самую полную в мире базу данных видеоизображений» для дальнейшего обучения нейросетей.

У партнёров уже есть договорённость об установке системы с крупным агрохозяйством, рассказали в Cognitive Pilot, не уточнив его названия. Стоимость установки и обслуживания системы зависит от многих факторов, добавили в компании. В марте 2020 года сообщалось, что стоимость комплекса Cognitive Agro Pilot составляет 650 тысяч рублей.