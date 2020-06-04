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В течение трёх лет холдинг «Эконива» должен помочь оборудовать системами до 10 тысяч комбайнов в России.
Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») договорилась о сотрудничестве с аграрным холдингом «Эконива», рассказали vc.ru в компании. Соглашение подписано на три года.
«Эконива» займётся продвижением, установкой и обслуживанием системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot в 35 регионах России. Сотрудники Cognitive Pilot уже начали обучение инженеров агрохолдинга, которые в течение трёх лет должны будут оборудовать системой до 10 тысяч комбайнов.
Гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила, что проект позволит компании собрать «самую полную в мире базу данных видеоизображений» для дальнейшего обучения нейросетей.
У партнёров уже есть договорённость об установке системы с крупным агрохозяйством, рассказали в Cognitive Pilot, не уточнив его названия. Стоимость установки и обслуживания системы зависит от многих факторов, добавили в компании. В марте 2020 года сообщалось, что стоимость комплекса Cognitive Agro Pilot составляет 650 тысяч рублей.
«Сбербанк» и Cognitive Technologies создали Cognitive Pilot для развития беспилотных технологий в ноябре 2019 года. Сейчас её технологии кроме российских компаний используют предприятия в США, Бразилии и Китае. В мае 2020 года Cognitive Pilot начала устанавливать свои системы на 242 зерноуборочных комбайнах «Русагро».
Сбер везде без мыла влезет.
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