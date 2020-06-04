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Транспорт
Лиана Липанова
1068

Стартап Kitty Hawk с инвестициями Ларри Пейджа закрыл проект персонального электросамолёта Flyer Материал редакции

Компания столкнулась с проблемами из-за возгорания батарей и сложностями с получением сертфикатов для полётов.

18 комментариев
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Американский стартап Kitty Hawk с инвестициями сооснователя Google Ларри Пейджа закрыл проект персонального электросамолёта Flyer, сообщает Flightglobal со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Труна и президента подразделения Flyer Алекса Рёттера.

Flyer был рассчитан на перевозку одного человека и мог летать со скоростью до 32 км/ч. Самолёт с вертикальным взлётом и посадкой оснащён десятью несущими винтами. Заряда батареи хватало на 20 минут полёта. Сам аппарат весил 113 кг.

Kitty Hawk показала первый Flyer в 2017 году, а в 2018 году открыла предзаказ. Однако компания столкнулась с проблемами из-за попыток обойти сертификацию, возгораний батарей и неопределённого позиционирования.

В результате стартап решил не продавать электросамолёт частным лицам и вернул депозиты потенциальным покупателям, компания хотела создать транспортную службу, однако теперь заявила о закрытии проекта.

«Как бы мы ни старались, мы не смогли найти устойчивую бизнес-модель», — заявил Трун в интервью TechCrunch.

Мы вынесли из проекта все, что было необходимо — научились проектированию, проведению испытаний, производству летательных аппаратов. И самое главное — узнали, как люди воспринимают электрические летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой.

Kitty Hawk

Всего стартап создал 111 электросамолётов Flyer. Обучение по управлению аппаратом прошли 75 человек.

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#новость #kittyhawk #беспилотники #авиаперевозки

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18 комментариев
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Ilya Brin

5

Бизнес не взлетел 🤷🏻‍♂️

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Вася Пражкин

2

Идея-то интересная, жаль, что настоящих инженеров не наняли в команду.

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Alexander Shirnen

Вася
1

настоящих Маск отпылесосил

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Вася Пражкин

Alexander
1

Да не, в таких проектах технический директор решает. Если с ним проекту не повезло - он практически обречен. Поэтому у Маска и автомобили и космические корабли получаются.

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badResistor

Вася
0

грамотное заключение(вывод в смысле)

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Andrey Petrosyan

Вася
0

Они вешать лапшу не умеют, а эффективные манагеры умеют.
Похоже там Попытались провести современный любимый принцип управления - "9 женщин" - нагоним побольше продакт оунеров и они родят ребёнка за месяц...

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Вася Пражкин

Andrey
0

Не, там главный был Себастьян Трун, который до этого Google Glass завалил. Уже здесь на месте Пейджа бы сильно задуматься.

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Никита Викторов

2

Штука интересная, но с такими характеристиками 20 мин полета, 32 км/ч, куда на этом летать, выглядит опасно, стоит дорого. 

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Stas Sokolov

Никита
0

На даче за городом, над водой, в магаз в соседнюю деревню и т.п. :)

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Andrey Petrosyan

Stas
0

Как игрушка для богатых взлетело бы у нас однозначно. Но "авиалесоохрана" не разрешила бы...

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Stas Sokolov

Andrey
0

У меня на даче в ЛО 2 частных вертолета летают постоянно. Думаю вопрос разрешения решается.

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Vl Al

Stas
0

Сейчас заявительная система на полеты. Но ВС, конечно, должно быть в реестре. 

Насчет "2 частных вертолета летают постоянно" - удовольствие меряется моточасами. Один моточас вертолета примерно на порядок дороже, чем у сравнимого самолета.

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Stas Sokolov

Vl
0

Поэтому я за электро вертолет/самолет.

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Вася Пражкин

Никита
0

Первые версии практически всегда обладают очень скромными тех. характеристиками и стремным внешним видом.

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Deniss Karpak

0

ёFlyer

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alex twit

0

Мне тут тоже какой-то хранцуз стартап предлагает

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Stas Sokolov

alex
0

Нигерийские письма из Франции. :)

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Раздва Трио

0

Выглядело весьма забавно

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