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Компания столкнулась с проблемами из-за возгорания батарей и сложностями с получением сертфикатов для полётов.
Американский стартап Kitty Hawk с инвестициями сооснователя Google Ларри Пейджа закрыл проект персонального электросамолёта Flyer, сообщает Flightglobal со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Труна и президента подразделения Flyer Алекса Рёттера.
Flyer был рассчитан на перевозку одного человека и мог летать со скоростью до 32 км/ч. Самолёт с вертикальным взлётом и посадкой оснащён десятью несущими винтами. Заряда батареи хватало на 20 минут полёта. Сам аппарат весил 113 кг.
Kitty Hawk показала первый Flyer в 2017 году, а в 2018 году открыла предзаказ. Однако компания столкнулась с проблемами из-за попыток обойти сертификацию, возгораний батарей и неопределённого позиционирования.
В результате стартап решил не продавать электросамолёт частным лицам и вернул депозиты потенциальным покупателям, компания хотела создать транспортную службу, однако теперь заявила о закрытии проекта.
«Как бы мы ни старались, мы не смогли найти устойчивую бизнес-модель», — заявил Трун в интервью TechCrunch.
Всего стартап создал 111 электросамолётов Flyer. Обучение по управлению аппаратом прошли 75 человек.
Идея-то интересная, жаль, что настоящих инженеров не наняли в команду.
настоящих Маск отпылесосил
Да не, в таких проектах технический директор решает. Если с ним проекту не повезло - он практически обречен. Поэтому у Маска и автомобили и космические корабли получаются.
Они вешать лапшу не умеют, а эффективные манагеры умеют.
Похоже там Попытались провести современный любимый принцип управления - "9 женщин" - нагоним побольше продакт оунеров и они родят ребёнка за месяц...
Не, там главный был Себастьян Трун, который до этого Google Glass завалил. Уже здесь на месте Пейджа бы сильно задуматься.
Штука интересная, но с такими характеристиками 20 мин полета, 32 км/ч, куда на этом летать, выглядит опасно, стоит дорого.
На даче за городом, над водой, в магаз в соседнюю деревню и т.п. :)
Как игрушка для богатых взлетело бы у нас однозначно. Но "авиалесоохрана" не разрешила бы...
У меня на даче в ЛО 2 частных вертолета летают постоянно. Думаю вопрос разрешения решается.
Первые версии практически всегда обладают очень скромными тех. характеристиками и стремным внешним видом.
Мне тут тоже какой-то хранцуз стартап предлагает
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