Компания столкнулась с проблемами из-за возгорания батарей и сложностями с получением сертфикатов для полётов.

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Американский стартап Kitty Hawk с инвестициями сооснователя Google Ларри Пейджа закрыл проект персонального электросамолёта Flyer, сообщает Flightglobal со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Труна и президента подразделения Flyer Алекса Рёттера.

Flyer был рассчитан на перевозку одного человека и мог летать со скоростью до 32 км/ч. Самолёт с вертикальным взлётом и посадкой оснащён десятью несущими винтами. Заряда батареи хватало на 20 минут полёта. Сам аппарат весил 113 кг.

Kitty Hawk показала первый Flyer в 2017 году, а в 2018 году открыла предзаказ. Однако компания столкнулась с проблемами из-за попыток обойти сертификацию, возгораний батарей и неопределённого позиционирования.

В результате стартап решил не продавать электросамолёт частным лицам и вернул депозиты потенциальным покупателям, компания хотела создать транспортную службу, однако теперь заявила о закрытии проекта.

«Как бы мы ни старались, мы не смогли найти устойчивую бизнес-модель», — заявил Трун в интервью TechCrunch.

Мы вынесли из проекта все, что было необходимо — научились проектированию, проведению испытаний, производству летательных аппаратов. И самое главное — узнали, как люди воспринимают электрические летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой. Kitty Hawk