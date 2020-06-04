Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Лиана Липанова
562

Производитель бытовой техники Dyson показал прототип своего электромобиля — компания отказалась от проекта в 2019 году Материал редакции

Компания разработала «великолепный электрокар», но не смогла сделать его рентабельным.

3 комментария
В закладки

Британский производитель бытовой техники Dyson показал фотографии прототипа электромобиля, от производства которого отказался в октябре 2019 года ещё до выпуска машины. Первый внедорожник планировалось представить в 2021 году.

В компании заявляли, что команда создала «великолепный электрокар» и закрытие проекта не связано с ошибками разработчиков, но сделать его рентабельным так и не удалось.

Dyson искала покупателя для проекта, но так и не смогла его найти.

В мае 2020 года основатель компании Джеймс Дайсон в интервью Sunday Times заявил, что вложил в разработку электрокара £500 млн собственных денег.

Фотографии были сделаны до того, как компания закрыла проект. Это «радикальный автомобиль, который был нагружен технологиями», он «решает множество традиционных для электромобилей проблем», утверждают в Dyson.

На дверях автомобиля нет ручек, а на лобовом стекле установлен дисплей.

#электромобили #dyson

Лиана Липанова
+19 069
2
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["dyson","\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 131966, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 04 Jun 2020 15:32:13 +0300", "is_special": false }
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Ivan Mikhailoff

3

А он пылесосит?

Ответить

Злой Полушубок

Ivan
1

Потому и закрыли проект, были проблемы со всасыванием на скорости больше 100 км/ч.

Ответить

Dmitriy Chemekov

Ivan
0

Без потери мощности всасывания

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Как мы подружили безудержный дизайн сайта с интерфейсом
Мы в Embacy считаем, что сайт должен выделяться и запоминаться, а интерфейс – быть функциональным. В теории все логично…
0
Vinci
Подписан
Отписаться
PR-ликбез: ТОП-5 вопросов стартапов к менторам EMERGE
1-3 июня в онлайн-формате прошла международная конференция о новых технологиях и глобальных продуктах EMERGE, где Vinci…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Издержки задержки: как платформа Hacktory мигрировала на Яндекс.Облако
Hacktory — это платформа для онлайн-обучения информационной безопасности.Образовательные курсы разрабатывает команда оп…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Андрей Викторович
за день
"Мы обнаружили, что вы подписаны на Навального. С его помощью геи начнут усыновлять детей из детдомов. Чтобы продолжить пользоваться своими деньгами, отпишитесь от Навального" Искренне ваши, техподдержка Газпромбанка
Приложение «Газпромбанка» решает, какими приложениями можно пользоваться, а какими нет
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

evilnw

Reuters: «Сбербанк» ведёт…

Андрей Андреевич

Основательница Wildberries…

Dan Grigoryev

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Денис Демидов

Основательница Wildberries…

Артём Трубович

Основательница Wildberries…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Максим Мостовой

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Ozon

Товар из-за рубежа на Ozon

Ильяс Гарифуллин

«Яндекс» показал новое…

Денис Демидов

Основательница Wildberries…

Laugh Radiant

Как «Яндекс.Деньги» меня…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Serge Tikhonenko

Безумцы всех умней: как…

Георгий

Ozon наживается на пандемии…

BR Systems

Облачный сервис для организации…

Артём Трубович

Основательница Wildberries…

Leo Uvarov

Аптечные сети заявили о падении…

Алексей Патрин

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…

Serge Tikhonenko

Аптечные сети заявили о падении…

vic buynoff

Павел Дуров: у Telegram 30 млн…