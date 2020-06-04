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Компания разработала «великолепный электрокар», но не смогла сделать его рентабельным.
Британский производитель бытовой техники Dyson показал фотографии прототипа электромобиля, от производства которого отказался в октябре 2019 года ещё до выпуска машины. Первый внедорожник планировалось представить в 2021 году.
В компании заявляли, что команда создала «великолепный электрокар» и закрытие проекта не связано с ошибками разработчиков, но сделать его рентабельным так и не удалось.
Dyson искала покупателя для проекта, но так и не смогла его найти.
В мае 2020 года основатель компании Джеймс Дайсон в интервью Sunday Times заявил, что вложил в разработку электрокара £500 млн собственных денег.
Фотографии были сделаны до того, как компания закрыла проект. Это «радикальный автомобиль, который был нагружен технологиями», он «решает множество традиционных для электромобилей проблем», утверждают в Dyson.
На дверях автомобиля нет ручек, а на лобовом стекле установлен дисплей.
А он пылесосит?
Потому и закрыли проект, были проблемы со всасыванием на скорости больше 100 км/ч.
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