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Транспорт
Лиана Липанова
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Росавиация предложила возобновить международные авиаперелеты из России с 15 июля Материал редакции

На первом этапе — в 15 стран, список которых ведомство определит вместе с Роспотребнадзором, говорят источники.

8 комментариев
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Росавиация планирует возобновить авиаперелеты из России в 15 стран с 15 июля 2020 года, сообщили источники «Интерфакса», РБК и ТАСС в крупнейших авиакомпаниях.

По данным РБК и ТАСС, ведомство направит соответствующее предложение в Роспотребнадзор. Такое решение было принято 6 июня на совещании с представителями крупнейших авиакомпаний.

«Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — заявил источник ТАСС. По его словам, для бизнес-авиации полёты откроются «почти во все страны.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что полёты возобновят при условии стабильной позитивной динамики по коронавирусу и при соблюдении строгих санитарных правил. По словам источника издания, первыми могут возобновиться полёты со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. «Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — добавил он.

#новость #авиаперелёты

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Дарья Владимировна

2

У них там нумеролог завёлся? 15го в 15, а какие - да потом разберемся...

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alex twit

0

не рановато ли

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Roman Kalachian

alex
0

Нет, пускай научатся работать в таких условиях... Мы все должны научиться.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

0

Дык вроде swiss airlines уже с июня планировала начать летать в москву, не?

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Marat Ahiar

0

Зачем вообще запрещали вылеты ИЗ страны? Наверно правильнее запрещать перелеты В страну, а кто хочет улететь пусть улетают.

Ответить

Leo Uvarov

Marat
0

Москвичам вообще нет смысла запрещать куда либо летать - в городе 200 000 зараженных

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Leo Uvarov

Leo
0

я имею в виду, что у принимающей стороны должна голова болеть 

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VA

0

Ждем стремительный рост акций Аэрофлота

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