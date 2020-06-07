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На первом этапе — в 15 стран, список которых ведомство определит вместе с Роспотребнадзором, говорят источники.
Росавиация планирует возобновить авиаперелеты из России в 15 стран с 15 июля 2020 года, сообщили источники «Интерфакса», РБК и ТАСС в крупнейших авиакомпаниях.
По данным РБК и ТАСС, ведомство направит соответствующее предложение в Роспотребнадзор. Такое решение было принято 6 июня на совещании с представителями крупнейших авиакомпаний.
«Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — заявил источник ТАСС. По его словам, для бизнес-авиации полёты откроются «почти во все страны.
Собеседник «Интерфакса» отметил, что полёты возобновят при условии стабильной позитивной динамики по коронавирусу и при соблюдении строгих санитарных правил. По словам источника издания, первыми могут возобновиться полёты со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. «Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними», — добавил он.
У них там нумеролог завёлся? 15го в 15, а какие - да потом разберемся...
не рановато ли
Нет, пускай научатся работать в таких условиях... Мы все должны научиться.
Дык вроде swiss airlines уже с июня планировала начать летать в москву, не?
Зачем вообще запрещали вылеты ИЗ страны? Наверно правильнее запрещать перелеты В страну, а кто хочет улететь пусть улетают.
Москвичам вообще нет смысла запрещать куда либо летать - в городе 200 000 зараженных
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