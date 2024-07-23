«АвтоВАЗ» запустил программу продаж автомобилей с пробегом

Пользователи могут подобрать машину на маркетплейсе.«АвтоВАЗ» и его дочерний «Авто финанс банк» объявили о запуске Restart. Это экосистема, которая объединяет программу сертификации автомобилей с пробегом Lada и других брендов, маркетплейс и кредитные и страховые продукты Restart Finance.Сертифицированные по программе машины проверяют и проводят их предпродажную подготовку. Также автомобили получают год продлённой гарантии от страхового партнёра.Программа сертификации состоит из трёх уровней. В «Restart Плюс» доступны Lada возрастом до пяти лет и с пробегом до 100 тысяч км с полным страховым покрытием. В «Restart Базовый» «покрытие распространяется на ключевые узлы и агрегаты автомобилей Lada».На автомобили других брендов возрастом до семи лет и с пробегом до 150 тысяч км распространяется программа «Restart Мульти». По любой из этих программ «клиент получает надёжный, проверенный и юридически чистый автомобиль, застрахованный от поломок на 12 месяцев», заявили в компании.Согласно информации на сайте, на старте в наличии есть более 1000 машин с пробегом. С июля 2024 года автомобили Lada доступны по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах, в будущем — во всей дилерской сети бренда.Скриншот vc.ru#новости #автоваз
Даже не буду шутить, ведь вся продукция АВТОВАЗ это один сплошной прикол
Китай ложит на лопатки прошловековые поделия дважды автомобильного.
Да как бы и без автоваза это успешно делают.
То есть машины настоящие так и не хотят делать? Лишь бы фигнёй заниматься.
вот, исполняют и без них))) решили исправить!
С гарантией?
программа автохлам
Почему же такое негативное мнение? Что-то ведь подобрать более менее можно.