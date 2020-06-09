Каршеринг продолжает работать с ограничениями — машину можно арендовать на срок от пяти дней.

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Каршеринговые сервисы не смогли полноценно вернуться к работе 9 июня, сообщили vc.ru представители «Яндекс.Драйва» и BelkaCar. О возобновлении работы каршеринга 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу Собянина, каршеринги в столице могут начать работу при соблюдении требований, установленных департаментом транспорта на основании предписания управления Роспотребнадзора.

Однако, по словам представителя «Яндекс.Драйва», сервис всё ещё не получил инструкций. «Мы ждем информацию от городских властей, которая позволит службам каршеринга вернуться к прежним условиям ведения бизнеса в столице», — объяснили в компании.

Сейчас каршеринги продолжают работать с ограничениями — машину можно арендовать на срок от пяти дней. В «Яндекс.Драйве» заявили, что технически вернуть в сервис тарифы с поминутной оплатой можно за 15 минут.

Соосновательница каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова объяснила vc.ru, что «регламентирующий документ по поводу того, как каршеринговым операторам осуществлять деятельность, должны предоставить коллеги из Роспотребнадзора».

Сейчас документа нет, и ни один сервис, включая BelkaCar, не может полноценно возобновить работу, заявила она. При этом общественный транспорт, велосипеды, самокаты и такси уже работают без ограничений, напомнила Макарова. «Указ мэра по сути заблокирован», — добавила она.

YouDrive также продолжает работать с ограничениями, рассказали vc.ru в компании.