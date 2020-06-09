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Транспорт
Лиана Липанова
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Сервисы каршеринга не смогли возобновить работу в Москве 9 июня — они не получили инструкций от Роспотребнадзора Материал редакции

Каршеринг продолжает работать с ограничениями — машину можно арендовать на срок от пяти дней.

18 комментариев
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Каршеринговые сервисы не смогли полноценно вернуться к работе 9 июня, сообщили vc.ru представители «Яндекс.Драйва» и BelkaCar. О возобновлении работы каршеринга 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу Собянина, каршеринги в столице могут начать работу при соблюдении требований, установленных департаментом транспорта на основании предписания управления Роспотребнадзора.

Однако, по словам представителя «Яндекс.Драйва», сервис всё ещё не получил инструкций. «Мы ждем информацию от городских властей, которая позволит службам каршеринга вернуться к прежним условиям ведения бизнеса в столице», — объяснили в компании.

Сейчас каршеринги продолжают работать с ограничениями — машину можно арендовать на срок от пяти дней. В «Яндекс.Драйве» заявили, что технически вернуть в сервис тарифы с поминутной оплатой можно за 15 минут.

Соосновательница каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова объяснила vc.ru, что «регламентирующий документ по поводу того, как каршеринговым операторам осуществлять деятельность, должны предоставить коллеги из Роспотребнадзора».

Сейчас документа нет, и ни один сервис, включая BelkaCar, не может полноценно возобновить работу, заявила она. При этом общественный транспорт, велосипеды, самокаты и такси уже работают без ограничений, напомнила Макарова. «Указ мэра по сути заблокирован», — добавила она.

YouDrive также продолжает работать с ограничениями, рассказали vc.ru в компании.

На момент написания заметки в «Делимобиль» не ответили на запрос vc.ru.

#новость #каршеринг #яндексдрайв #belkacar

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Dmitry Ruzhansky

10

Тем не менее сегодня воспользовался Делимобиль без каких либо преград.
Вилимо инструкции нужны не всем :/

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Andrey Osipov

Dmitry
0

Поминутно?

Ответить

Dmitry Ruzhansky

Andrey
1

Да. Конечно

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Aleksey Goncharov

Dmitry
0

Тоже весь день катал на Делимобиле и смотрел с удивлением на другие сервисы с ценником от 5500 

Ответить

Алла Колесникова

4

Мне вот интересно, а делимобиль как начал работу?) Подпольно?

Ответить

Andrey Vasilev

2

Сейчас документа нет, и ни один сервис, включая BelkaCar, не может полноценно возобновить работу

Ни один не может, а делимобиль, принадлежащий мэрии, может.

Ответить

Michael Tretyak

Andrey
0

ДелиМоскву, скорее

Ответить

Алла Колесникова

Andrey
0

Вот, не зря я ими не пользуюсь...

Ответить

Вячеслав Ф.

1

У Дели совладелец московская мэрия

Ответить

Алла Колесникова

Вячеслав
0

Ахахахах, нештяг))

Ответить

Maksim Elizar'ev

1

Сегодня прекрасно прокатился на Делимобиле

Ответить

Александр Владимирович

0

«Указ мэра заблокирован» проголосуйте за поправки, чтобы открыть указ

Ответить

Алла Колесникова

Александр
1

Чего так жёстко?))))

Ответить

Vlad Murygin

0

А Делимобиль подучил ?😂🤦🏼‍♂️

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Оп, а вот и поддержка Роспотребнадзора для бизнеса подъехала!

Ответить

Doppel Bock

0

Понятное дело не получили рекомендации, Собянин сам узнал о прекращении самоизоляции в понедельник))), скоро напишут: обработка после каждого пользователя, новая маска на каждую аренду, салфетки спиртовые в машине. Нового не придумают. Хотя у нас в стране отсутствие рекомендаций= их не исполнение).

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Владимир Панченко

0

Делимобиль и YouDrive при этом как-то работают (и слава богу)

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Диана Мальцева

Владимир
0

YouDrive не работает поминутно, аренда от 5 дней

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