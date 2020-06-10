Накануне компании пожаловались, что не могут начать полноценную работу из-за отсутствия чётких рекомендаций столичных властей.

В закладки

«Яндекс.Драйв» получил необходимую информацию от властей Москвы по условиям возобновления работы в прежнем режиме, рассказали vc.ru в компании.

Сейчас в столице доступны для бронирования все категории машин по всем тарифам, уточнили в сервисе. «Мы заботимся о наших пользователях и продолжим тщательно мыть и дезинфицировать машины, как и прежде. За обработку отвечают партнеры “Яндекс.Драйва”, которые специализируются на мойке автомобилей», — добавили в компании.

В YouDrive подтвердили vc.ru, что получили рекомендации и возобновили работу по суточному тарифу — машины можно арендовать поминутно, как и до ограничений. Сервис продолжит дезинфицировать машины и обеспечит запас масок, перчаток и санитайзеров в салонах.

Каршеринг BelkaCar запускает поминутные тарифы 10 июня, сообщили в компании. Для пользователей они останутся такими же, что и до «карантина». В «Делимобиле» также сообщили, что возобновили поминутную аренду машин.