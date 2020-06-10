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Транспорт
Татьяна Боброва
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Московские каршеринги вернулись к работе с поминутными тарифами Материал редакции

Накануне компании пожаловались, что не могут начать полноценную работу из-за отсутствия чётких рекомендаций столичных властей.

5 комментариев
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«Яндекс.Драйв» получил необходимую информацию от властей Москвы по условиям возобновления работы в прежнем режиме, рассказали vc.ru в компании.

Сейчас в столице доступны для бронирования все категории машин по всем тарифам, уточнили в сервисе. «Мы заботимся о наших пользователях и продолжим тщательно мыть и дезинфицировать машины, как и прежде. За обработку отвечают партнеры “Яндекс.Драйва”, которые специализируются на мойке автомобилей», — добавили в компании.

В YouDrive подтвердили vc.ru, что получили рекомендации и возобновили работу по суточному тарифу — машины можно арендовать поминутно, как и до ограничений. Сервис продолжит дезинфицировать машины и обеспечит запас масок, перчаток и санитайзеров в салонах.

Каршеринг BelkaCar запускает поминутные тарифы 10 июня, сообщили в компании. Для пользователей они останутся такими же, что и до «карантина». В «Делимобиле» также сообщили, что возобновили поминутную аренду машин.

Сервисы каршеринга пожаловались, что не могут полностью возобновить работу в Москве 9 июня, поскольку не получили разъяснений от Роспотребнадзора. Они продолжили работать с ограничениями — машину можно было арендовать на срок от пяти дней.

#новость #каршеринг

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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alex twit

2

>из-за отсутствия чётких рекомендаций столичных властей.

Збс чётко

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Ilya Brin

alex
1
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Антон Мостяев

0

Часовые тарифы яндекс обновил. Километры перестали входить в пакет. Теперь выгодно, когда машина нужна часа на 3, но ехать недалеко.
Мне лично раньше было выгоднее☹️

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Vasiliy Nemchinov

0

Предполагаю, что и минута будет дороже у всех стоить :(

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Laugh Radiant

0

Что с передачей персональных данных?

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