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Артур Томилко
Транспорт

Илон Маск анонсировал презентацию «роботакси» Tesla 10 октября 2024 года

Компания также отчиталась за второй квартал 2024 года.

  • Tesla представит прототип «роботакси» 10 октября 2024 года, сообщил Илон Маск во время звонка с инвесторами. Он также добавил, что компания планирует показать «пару других вещей», но не уточнил, каких.
  • На вопрос, когда Tesla сможет организовать первую поездку на полностью автономном «роботакси», Маск ответил, что это может произойти к концу 2024 года.
  • Выручка Tesla во втором квартале 2024-го выросла на 2% год к году и составила $25,5 млрд, следует из отчёта компании. При этом выручка от «автомобильной промышленности» снизилась на 7%, до $19,9 млрд, Чистая прибыль компании сократилась на 45%, до $1,5 млрд.
  • Акции Tesla на закрытии торов упали на 2%. Цена одной бумаги составила $246,38.
  • Весной 2024 года Tesla объявила о сокращении около 14 тысяч сотрудников (10% штата) на фоне падения продаж в первом квартале. Поставки тогда упали на 8%.
  • Тогда же Reuters узнало, что компания якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с китайскими автопроизводителям. Маск назвал это «враньём».
  • После этого Tesla договорилась о сотрудничестве с китайской Baidu, а также рассказала, что в 2025 году начнёт «ограниченное производство» роботов-гуманоидов Optimus и будет тестировать их на своих же фабриках. По прогнозам Маска, в 2025-м в Tesla «будет работать более 1000 роботов Optimus».

#новости #tesla

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17 комментариев
Бугаева Анна

Такси без водителей мне кажется намного безопаснее, особенно у нас, учитывая кого могут сейчас посадить за руль. До сих пор не могу забыть эту фотку)

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DeliNaNull

Послушайте, если вас не устраивает сервис, пользуйтесь другим, если вас не устраивает водитель, вызывайте себе бизнес, а если дело все-таки в вас, то разберитесь чего вы хотите и чего можете себе позволить!

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1
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Бинарный Ёж

Ну выйдешь ты из беспилотного такси на улицу — и тебе этот же человек может на встречу пойти, только до кучи ещё безработный и голодный.

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Alex

Сильный ИИ к 2027 году и роботакси к концу 2024 года - это как коммунизм к 2000 году. Илон опять разводит гойский скот на шекели.

1
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VC Воин

А гои то - прогреты уже!

1
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Jeronimo

В чем проблема? Есть же уже Waymo полностью без водителя

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Я дико извиняюсь

А если я вызову роботакси, выйду и не смогу его найти, он будет мне робоголосом звонить и говорить «ты где стоишь, дол***б?»

1
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