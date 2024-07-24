Илон Маск анонсировал презентацию «роботакси» Tesla 10 октября 2024 года

Компания также отчиталась за второй квартал 2024 года. Tesla представит прототип «роботакси» 10 октября 2024 года, сообщил Илон Маск во время звонка с инвесторами. Он также добавил, что компания планирует показать «пару других вещей», но не уточнил, каких.На вопрос, когда Tesla сможет организовать первую поездку на полностью автономном «роботакси», Маск ответил, что это может произойти к концу 2024 года.Выручка Tesla во втором квартале 2024-го выросла на 2% год к году и составила $25,5 млрд, следует из отчёта компании. При этом выручка от «автомобильной промышленности» снизилась на 7%, до $19,9 млрд, Чистая прибыль компании сократилась на 45%, до $1,5 млрд. Акции Tesla на закрытии торов упали на 2%. Цена одной бумаги составила $246,38.Весной 2024 года Tesla объявила о сокращении около 14 тысяч сотрудников (10% штата) на фоне падения продаж в первом квартале. Поставки тогда упали на 8%.Тогда же Reuters узнало, что компания якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с китайскими автопроизводителям. Маск назвал это «враньём».После этого Tesla договорилась о сотрудничестве с китайской Baidu, а также рассказала, что в 2025 году начнёт «ограниченное производство» роботов-гуманоидов Optimus и будет тестировать их на своих же фабриках. По прогнозам Маска, в 2025-м в Tesla «будет работать более 1000 роботов Optimus».#новости #tesla
Такси без водителей мне кажется намного безопаснее, особенно у нас, учитывая кого могут сейчас посадить за руль. До сих пор не могу забыть эту фотку)
Послушайте, если вас не устраивает сервис, пользуйтесь другим, если вас не устраивает водитель, вызывайте себе бизнес, а если дело все-таки в вас, то разберитесь чего вы хотите и чего можете себе позволить!
Ну выйдешь ты из беспилотного такси на улицу — и тебе этот же человек может на встречу пойти, только до кучи ещё безработный и голодный.
Сильный ИИ к 2027 году и роботакси к концу 2024 года - это как коммунизм к 2000 году. Илон опять разводит гойский скот на шекели.
А гои то - прогреты уже!
В чем проблема? Есть же уже Waymo полностью без водителя
А если я вызову роботакси, выйду и не смогу его найти, он будет мне робоголосом звонить и говорить «ты где стоишь, дол***б?»