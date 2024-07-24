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Таня Боброва
Транспорт

РФПИ и разработчик электромобиля «Атом» договорились привлечь в проект китайскую XY Group

Партнёрство, в частности, предусматривает возможность продвижения «Атома» на китайском рынке и создание центра исследований и разработок в Китае.

  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и АО «Кама», которое работает над созданием электромобиля «Атом», договорились о привлечении в проект китайской международной корпорации XY Group. Об этом пишет РБК со ссылкой на фонд.
  • Партнёрство предусматривает возможность продвижения «Атома» на китайском рынке, поиск площадок для локализации производства электромобиля в Харбине и создание центра исследований и разработок в Китае.
Локализация производства электромобиля «Атом» в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для фонда как инвестора проекта — один из ключевых приоритетов. Партнёрство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст «Атому» доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку.
Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ (цитата по «Интерфаксу»)
  • В «Атоме» уточнили, что планируют открыть дополнительное производство за пределами России после старта производства в стране. «В этом нам помогают Российский фонд прямых инвестиций и международная корпорация XY Group, которые способствуют стратегическому развитию российских проектов за рубежом», — добавили в компании.
Источник: «Атом»
Источник: «Атом»
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года, а в начале 2024-го — обновлённый дизайн будущей машины. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч займёт 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
  • Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. Цену на машину производитель не называл, но уже проводил предзаказ и получил 105 тысяч заявок от b2b- и b2c-клиентов.
  • Стартап «Кама» основали предприниматель Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин, затем в него вошёл и автопроизводитель. В проект инвестировал «Росатом», а всего в 2021-2023 годы стартап привлёк 24 млрд рублей. В июне 2024-го РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд рублей в производство электромобиля.
  • Тогда же «Ведомости» написали, что компоненты «Атома» сделают вместе с китайскими компаниями или закупят в КНР.

#новости #атом

2
42
42 комментария
Пролетая над ведром картошки.

А зачем китайской компании делающей современные и технологичные продукты заниматься чужим прошловековым проектом?!🤔

6
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Dan

Им все равно, чем заниматься, лишь бы деньги платили

6
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Виктор Албанец

Почему прошловековым?

1
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Елена Жумига

за красивую дружбу и хорошие преференции

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Суздальский огурец

За деньги, скорее всего. Потенциала там реально кот наплакал.

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Краб Системы

Чисто поржать и присунуть свои старые разработки за хороший прайс. Обобрать варваров с севера - святое.

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Vladislav Kosinov

Возможно китайская компания в курсе из чего на самом деле будет производиться данный продукт, поэтому и не переживает начет его технологичности и свежести.
компоненты «Атома» сделают вместе с китайскими компаниями или закупят в КНР

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