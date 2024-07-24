РФПИ и разработчик электромобиля «Атом» договорились привлечь в проект китайскую XY Group

Локализация производства электромобиля «Атом» в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для фонда как инвестора проекта — один из ключевых приоритетов. Партнёрство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст «Атому» доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку.

Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ ( гендиректор РФПИ ( цитата по «Интерфаксу»)