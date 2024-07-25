ВТБ запустил сервис продажи машин — до покупки её можно арендовать на три месяца

Также на платформе можно оформить долгосрочную подписку на машину. В неё входят регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие услуги. Спустя три года аренды автомобиль можно выкупить.



ВТБ запустил сервис подписки на автомобили ещё в ноябре 2021 года. Максимальный срок аренды — три года. Выкуп машины не предусматривался.