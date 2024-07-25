ВТБ запустил сервис продажи машин — до покупки её можно арендовать на три месяца

Также можно взять машину по подписке на три года и затем выкупить.Банк запустил платформу «ВТБ Авто», пишет РБК. Один из вариантов покупки машин на ней — оплата частями.Работает это так: пользователь арендует машину на три месяца, оплачивает его бронь и ежемесячные платежи — они идут в счёт стоимости автомобиля. После этого срока машину можно выкупить по остаточной цене — за собственные деньги или взяв кредит.Если машина не подойдёт, от выкупа можно отказаться, а при желании — взять в аренду другой автомобиль.В наличии — новые или подержанные машины, есть возможность заказать нужный автомобиль напрямую от производителя.Часть доступных для покупки машин Также на платформе можно оформить долгосрочную подписку на машину. В неё входят регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие услуги. Спустя три года аренды автомобиль можно выкупить.ВТБ запустил сервис подписки на автомобили ещё в ноябре 2021 года. Максимальный срок аренды — три года. Выкуп машины не предусматривался.Также в 2022 году банк запустил сервис «Мой авто» для покупки и продажи автомобиля, оплаты штрафов, налогов и парковки.#новости #втб
Всмысле? А где ЛАДА?
Кого-то сегодня уволят за промах по части скрепности.
Не патриотичненько
А Лады и без их подписок берут на ура.
Зайдите на их сайт, цены - конские на подписку. Кому это будет интересно - вообще непонятно.
Найдутся дураки
Т.е. предлагается купить автомобиль который до тебя в аренде поотжимали горе тестеры? Очень заманчиво. (Нет)