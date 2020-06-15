А брать и оставлять машину можно будет только рядом с аэропортом.
- Каршеринг «Яндекс.Драйв» в конце июня 2020 года запустится в Сочи, рассказал vc.ru представитель компании.
- Арендовать автомобили Hyundai Creta можно будет на три, пять, семь или 14 дней, а затем — продлевать аренду. Цены в сервисе пока не раскрывают.
- Полная страховка, включая КАСКО на всё время аренды, мойка и бензин уже включены в стоимость.
- Брать и оставлять машину можно будет только рядом с аэропортом Сочи.
- Автомобиль можно забронировать заранее, например, в аэропорту вылета.
- Поездки разрешены по курортам Краснодарского края, а в Москве расширится тариф «Межгород» — на арендованной машине можно будет доехать из столицы в Сочи и обратно.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Shepard
Ждём такой же картинки, но с драйвом
Антон Мостяев
С трудом представляю как он будет там работать, если не поставить по охраннику с автоматом возле каждого каршера))
В прошлом году летал в Сочи: выходишь и нет ни одного каршера в пределах 1-2км, но есть куча таксистов с высоким ценником.
Потом от местных узнал, что таксисты перед прилётом самолета берут каршеры и увозят подальше. Яндекс пытается таким образом решить проблему, но скорее всего такситы начнут банально прокалывать колёса или вандалить тачки другим образом, чтобы ими невозможно было пользоваться(((
Michael GolovastikovАнтон
в прошлом году летал 3 раза в Сочи:
1. Горнолыжный сезон
2. Лето
3. Осень (бархатный сезон)
В аэропорту взять машину ни разу не было проблем, куча тачек всегда.
В поляне тяжеловато, но можно найти.
Дмитрий ПетровMichael
В прошлом году был в Сочи. Перед вылетом посмотрел на карту - машин было много. Когда прилетел не было ни одной свободной.
Когда улетел было наоборот. Приехал в аэропорт - машин тьма. Прилетел в Москву, на парковке в Сочи нет свободных машин.
Видимо все очень ловко успевают бронировать.
Антон МостяевMichael
значит мне не повезло)
Юрий БелоножкинАнтон
Ну и куда они отвезут, если взять и сдать можно только в аэропорту?
Антон МостяевЮрий
я же и написал, что яндекс пытается бороться таким образом с "временным угоном" тачек таксистами, но это может перерости в физическую расправу над машинами((
Леонид Умудумиадис
Доминирование Белки в Сочи продолжается. Посмотрим, как изменится ситуация.
Юрий БелоножкинЛеонид
Кратко о «доминировании» Белки в Сочи на данный момент
Кирилл Половинкин
В Сочи на карше? Дешевле будет взять бизнес-джет
Руслан АбрамовКирилл
Наверное любителей автотрипа не так мало
Евгений НовиковКирилл
Я бы прокатился прямо из Спб
Кирилл Баскус
Эх, Яндекс)
Кирилл Петровский
А к чему такие ограничения? Или это до снятия карантинных мер?
Магомед Шереметьев
Ну и зачем там кроссовер? Дороги хорошие, погода тёплая. Лучше бы легковушки Kia ceed или Solaris или Golf