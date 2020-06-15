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Транспорт
Лиана Липанова
1058

«Яндекс.Драйв» начнёт работать в Сочи — но машину можно будет взять на срок от трёх дней Материал редакции

А брать и оставлять машину можно будет только рядом с аэропортом.

  • Каршеринг «Яндекс.Драйв» в конце июня 2020 года запустится в Сочи, рассказал vc.ru представитель компании.
  • Арендовать автомобили Hyundai Creta можно будет на три, пять, семь или 14 дней, а затем — продлевать аренду. Цены в сервисе пока не раскрывают.
  • Полная страховка, включая КАСКО на всё время аренды, мойка и бензин уже включены в стоимость.
  • Брать и оставлять машину можно будет только рядом с аэропортом Сочи.
  • Автомобиль можно забронировать заранее, например, в аэропорту вылета.
  • Поездки разрешены по курортам Краснодарского края, а в Москве расширится тариф «Межгород» — на арендованной машине можно будет доехать из столицы в Сочи и обратно.

#новость #яндексдрайв

Лиана Липанова
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0
15 комментариев
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Shepard

5

Ждём такой же картинки, но с драйвом

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Антон Мостяев

2

С трудом представляю как он будет там работать, если не поставить по охраннику с автоматом возле каждого каршера))
В прошлом году летал в Сочи: выходишь и нет ни одного каршера в пределах 1-2км, но есть куча таксистов с высоким ценником.
Потом от местных узнал, что таксисты перед прилётом самолета берут каршеры и увозят подальше. Яндекс пытается таким образом решить проблему, но скорее всего такситы начнут банально прокалывать колёса или вандалить тачки другим образом, чтобы ими невозможно было пользоваться((( 

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Michael Golovastikov

Антон
5

в прошлом году летал 3 раза в Сочи:
1. Горнолыжный сезон
2. Лето
3. Осень (бархатный сезон)

В аэропорту взять машину ни разу не было проблем, куча тачек всегда.
В поляне тяжеловато, но можно найти.

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Дмитрий Петров

Michael
1

В прошлом году был в Сочи. Перед вылетом посмотрел на карту - машин было много. Когда прилетел не было ни одной свободной.

Когда улетел было наоборот. Приехал в аэропорт - машин тьма. Прилетел в Москву, на парковке в Сочи нет свободных машин.

Видимо все очень ловко успевают бронировать.

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Антон Мостяев

Michael
0

значит мне не повезло)

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Юрий Белоножкин

Антон
0

Ну и куда они отвезут, если взять и сдать можно только в аэропорту?

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Антон Мостяев

Юрий
0

я же и написал, что яндекс пытается бороться таким образом с "временным угоном" тачек таксистами, но это может перерости в физическую расправу над машинами((

Ответить

Леонид Умудумиадис

1

Доминирование Белки в Сочи продолжается. Посмотрим, как изменится ситуация.

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Юрий Белоножкин

Леонид
0

Кратко о «доминировании» Белки в Сочи на данный момент

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Кирилл Половинкин

0

В Сочи на карше? Дешевле будет взять бизнес-джет 

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Руслан Абрамов

Кирилл
0

Наверное любителей автотрипа не так мало 

Ответить

Евгений Новиков

Кирилл
0

Я бы прокатился прямо из Спб

Ответить

Кирилл Баскус

0

Эх, Яндекс)

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Кирилл Петровский

0

А к чему такие ограничения? Или это до снятия карантинных мер?

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Магомед Шереметьев

0

Ну и зачем там кроссовер? Дороги хорошие, погода тёплая. Лучше бы легковушки Kia ceed или Solaris или Golf

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