Zeekr предупредил о блокировке экранов в новых электромобилях, произведённых для Китая, но находящихся в других странах — Tengri Auto

Поэтому ответить на вопрос, как будет выглядеть эта блокировка и можно ли её обойти, тоже, к сожалению, ещё нельзя, надо подождать. Я думаю, в течение пары недель такие машины будут в России, будем смотреть, что можно будет сделать с этой блокировкой, если она действительно будет. До этого такие истории действительно были, но они решались очень легко, никакой серьёзной проблемы для владельцев они не представляли.
Евгений Забелин, основатель E.N. Cars
Вообще очень опасное решение для производителя. Показательное "отключение" своей продукции говорит о том, что ее приобретать опасно.
В любой момент могут повернуть рубильник.
Р - репутация
Если Маска это не смущает, то почему китайцев должно?
им срать на свою репутацию, видимо.
Телефоны же лочили, и все сожрали это
Ну Ниссан отключил у российских автомобилей удаленное управление и прочий функционал из приложения и головного устройства Ниссан коннект и ничего.
Очередной удар в псину, на ней уже живого места не осталось!
Правительство и тому подобные катаются на Мерседесах.