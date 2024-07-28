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Таня Боброва
Транспорт

Zeekr предупредил о блокировке экранов в новых электромобилях, произведённых для Китая, но находящихся в других странах — Tengri Auto

«Достоверность этой истории» пока подтвердить сложно, как и сказать, как будет выглядеть блокировка, отмечает эксперт.

  • В соцсетях появился скриншот брошюры, в которой говорится о «решительных мерах» против «серого» импорта электромобилей Zeekr, написало 26 июля 2024 года казахстанское издание Tengri Auto. В Zeekr International ему подтвердили эту информацию.
  • Согласно сообщению, которое приводит издание, автомобили Zeekr, сошедшие с конвейера после 15 июля 2024 года, при «обнаружении за пределами Китая» или «использующие не авторизованные заводом-изготовителем SIM-карты», получат предупреждения. Водителя уведомят, что его машина находится вне зоны обслуживания, указанной в договоре на покупку, и предложат вернуть автомобиль в Китай.
  • Если предупреждение проигнорировать, функции экрана отключат, а пользователю рекомендуют обратиться за помощью в Zeekr. Когда меры начнут действовать, в сообщении не уточняется. Источник Tengri Auto добавил, что официальный дистрибьютор и представитель Zeekr в Казахстане не смогут помочь в решении проблемы.
  • Основатель компании-импортёра электромобилей из Китая E.N. Cars Евгений Забелин в разговоре с BFM.ru отметил, что «достоверность этой истории пока подтвердить или опровергнуть не может никто», поскольку «таких автомобилей ещё не существует».
Поэтому ответить на вопрос, как будет выглядеть эта блокировка и можно ли её обойти, тоже, к сожалению, ещё нельзя, надо подождать. Я думаю, в течение пары недель такие машины будут в России, будем смотреть, что можно будет сделать с этой блокировкой, если она действительно будет. До этого такие истории действительно были, но они решались очень легко, никакой серьёзной проблемы для владельцев они не представляли.
Евгений Забелин, основатель E.N. Cars
  • Он отметил, что Zeekr развивает официальные продажи в Казахстане и Беларуси и не хочет, чтобы туда попадали более дешёвые автомобили с внутреннего рынка: «Здесь как раз всё логично, они пытаются защищать свои подразделения в других странах».
  • Zeekr — бренд Geely для премиальных автомобилей. По данным «Автостата», за первые шесть месяцев 2024 года в России всего продали чуть больше 10 тысяч новых электрокаров — больше всего машин Zeekr. В России автомобили марки продают дилеры «Автодом», «БорисХоф Вольт», «Авилон» и другие, уточняет РБК.

#новости #zeekr

22
47
47 комментариев
under construction

Вообще очень опасное решение для производителя. Показательное "отключение" своей продукции говорит о том, что ее приобретать опасно.
В любой момент могут повернуть рубильник.

Р - репутация

8
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James Bomond

Если Маска это не смущает, то почему китайцев должно?

4
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Юрий Б.

им срать на свою репутацию, видимо.

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Хэппи милф

Телефоны же лочили, и все сожрали это

1
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Костя Иночкин

Ну Ниссан отключил у российских автомобилей удаленное управление и прочий функционал из приложения и головного устройства Ниссан коннект и ничего.

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selecadm

Очередной удар в псину, на ней уже живого места не осталось!

6
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Pavel Petel

Правительство и тому подобные катаются на Мерседесах.

1
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