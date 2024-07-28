Zeekr предупредил о блокировке экранов в новых электромобилях, произведённых для Китая, но находящихся в других странах — Tengri Auto

Поэтому ответить на вопрос, как будет выглядеть эта блокировка и можно ли её обойти, тоже, к сожалению, ещё нельзя, надо подождать. Я думаю, в течение пары недель такие машины будут в России, будем смотреть, что можно будет сделать с этой блокировкой, если она действительно будет. До этого такие истории действительно были, но они решались очень легко, никакой серьёзной проблемы для владельцев они не представляли.

Евгений Забелин, основатель E.N. Cars