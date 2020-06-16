В июне регулятор отказал «Яндекс.Такси» в покупке активов «Везёт» — в группе считают, что ФАС неправильно посчитала долю рынка.

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Сделку между «Везёт» и «Яндекс.Такси» необходимо одобрить в ближайшее время. Она нужна обеим компаниям, потому что партнёрство сервисов — это не просто увеличение доли на рынке, а этап, необходимый для развития бизнеса. Об этом рассказал в колонке Forbes гендиректор группы «Везёт» Андрей Лукашевич.

11 июня 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндекс.Такси» в покупке активов «Везёт» — по её данным, после объединения доля компании на российском рынке составит 70%, свыше 80% в 19 регионах и свыше 50% в 32 регионах.

Ведомство сослалось на оценку рынка по количеству поездок и методику расчёта доли объединённой компании, указывает Лукашевич. Но ещё 10 независимых исследований показали, что доля не превысит 50%, подчёркивает он.

Оценка рынка перевозок у ФАС самая низкая по сравнению с другими источниками, отмечает глава «Везёт». По данным ФАС, в первом квартале 2019 года было выполнено 490 млн поездок. По данным учебно-методического центра ФАС России, эта цифра составляет 780 млн, у «Сбербанка» и Аналитического центра при правительстве — 919 млн.

В декабре 2019 года выяснилось, что служба не взяла в расчёты данные 13 тысяч региональных служб заказа такси, отмечает Лукашевич. «Более года делалась попытка оценить рынок на основе так называемых данных за первый квартал 2019 года, что совершенно неактуально с учетом динамично меняющего рынка и тем более из-за кризиса», — подчёркивает он.

Плюсы объединения

Консолидация активов на рынке такси — естественный процесс, считает глава «Везёт». Бизнес агрегаторов такси может быть рентабельным только при большом количестве поездок, указывает он.

В процессе диалога с ФАС мы просили поменять взгляд на цифровые платформы. Это ведь не доступ к трубе или инфраструктуре, созданной на государственные деньги, и потому требующий жесткого антимонопольного регулирования. Андрей Лукашевич гендиректор группы «Везёт»

Суть дискуссии с ФАС должна быть не о долях, а о подходах к регулированию цифровых платформ и цифровых рынков, полагает Лукашевич. Чтобы конкурировать, компаниям нужны инвестиции, а ограничения сделают их менее привлекательными, подчёркивает он.

Стороны сделки показали ФАС все преимущества сотрудничества, отмечает гендиректор «Везёт». В их числе сокращение «серого» рынка перевозок, рост зарплат водителей, повышение качества услуг для пассажиров, увеличение налоговых выплат.

У ФАС есть возможность контролировать и развивать конкуренцию на рынке помимо ограничения долей, считает Лукашевич. «От бюрократической волокиты проигрывают все: население, бизнес и само государство. […] Необходимо внимательно рассмотреть положительные факторы, которые сделка окажет на рынок», — считает он.