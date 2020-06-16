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В июне регулятор отказал «Яндекс.Такси» в покупке активов «Везёт» — в группе считают, что ФАС неправильно посчитала долю рынка.
Сделку между «Везёт» и «Яндекс.Такси» необходимо одобрить в ближайшее время. Она нужна обеим компаниям, потому что партнёрство сервисов — это не просто увеличение доли на рынке, а этап, необходимый для развития бизнеса. Об этом рассказал в колонке Forbes гендиректор группы «Везёт» Андрей Лукашевич.
11 июня 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндекс.Такси» в покупке активов «Везёт» — по её данным, после объединения доля компании на российском рынке составит 70%, свыше 80% в 19 регионах и свыше 50% в 32 регионах.
Ведомство сослалось на оценку рынка по количеству поездок и методику расчёта доли объединённой компании, указывает Лукашевич. Но ещё 10 независимых исследований показали, что доля не превысит 50%, подчёркивает он.
Оценка рынка перевозок у ФАС самая низкая по сравнению с другими источниками, отмечает глава «Везёт». По данным ФАС, в первом квартале 2019 года было выполнено 490 млн поездок. По данным учебно-методического центра ФАС России, эта цифра составляет 780 млн, у «Сбербанка» и Аналитического центра при правительстве — 919 млн.
В декабре 2019 года выяснилось, что служба не взяла в расчёты данные 13 тысяч региональных служб заказа такси, отмечает Лукашевич. «Более года делалась попытка оценить рынок на основе так называемых данных за первый квартал 2019 года, что совершенно неактуально с учетом динамично меняющего рынка и тем более из-за кризиса», — подчёркивает он.
Консолидация активов на рынке такси — естественный процесс, считает глава «Везёт». Бизнес агрегаторов такси может быть рентабельным только при большом количестве поездок, указывает он.
Суть дискуссии с ФАС должна быть не о долях, а о подходах к регулированию цифровых платформ и цифровых рынков, полагает Лукашевич. Чтобы конкурировать, компаниям нужны инвестиции, а ограничения сделают их менее привлекательными, подчёркивает он.
Стороны сделки показали ФАС все преимущества сотрудничества, отмечает гендиректор «Везёт». В их числе сокращение «серого» рынка перевозок, рост зарплат водителей, повышение качества услуг для пассажиров, увеличение налоговых выплат.
У ФАС есть возможность контролировать и развивать конкуренцию на рынке помимо ограничения долей, считает Лукашевич. «От бюрократической волокиты проигрывают все: население, бизнес и само государство. […] Необходимо внимательно рассмотреть положительные факторы, которые сделка окажет на рынок», — считает он.
ФАС отклонила ходатайство о сделке после анализа рынка, который ведомство проводило в 2019-2020 годах, пишет РБК со ссылкой на заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина. Разброс в оценках исследований рынка такси, сделанных разными организациями, он объяснил отсутствием единой методологии в основе расчёта. Голомолзин также указал, что в службу поступали жалобы от граждан, организаций и участников отрасли том, что сделка может иметь негативные последствия для рынка.
Это ведь не доступ к трубе или инфраструктуре, созданной на государственные деньги, и потому требующий жесткого антимонопольного регулирования.
А, монополии же только за госденьги создаются
Просто конкурировать с Яндексом очень сложно. Яндекс стремится к покупке для ускорения поглощения рынка и поэтому платит хорошие деньги, а везёт это понимает и хочет своевременно продать бизнес за хорошие деньги.
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