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Полина Лааксо
Транспорт

В Москве и Санкт-Петербурге проведут эксперимент по запуску полностью беспилотных трамваев

Для этого на три года введут экспериментально-правовой режим.

  • Общий пробег автономных трамваев на первом этапе должен составить не менее 3000 км или 150 часов использования, рассказала пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.
  • Сначала транспорт будет ездить с водителем-испытателем — тот «подстрахует действия». На следующих этапах трамваи начнут перевозить пассажиров автономно, хоть за движением и будут следить операторы.
  • В Москве такой трамвай уже тестируют на десятом маршруте от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» — по данным на середину июля 2024 года, он прошёл примерно 400 км «без ДТП и сбоев». Осенью этого же года он начнёт перевозить пассажиров, а до конца 2025 года заработает в автоматическом режиме.
  • В Санкт-Петербурге тоже проходят тесты — с 2023 года. «Умный» транспорт ездит с водителем-дублёром на двух маршрутах, в его основе — система контроля за состоянием водителя: трамвай должен остановиться, если на путях окажется человек или если водитель потеряет концентрацию. Полноценный беспилотник планируют создать к 2026 году.
  • Помимо самих поездок, эксперимент подразумевает создание подготовительных программ для испытателей и операторов, а также инфраструктуры для техобслуживания и диагностики в режиме реального времени.
Источник фото: «<a href="https://moslenta.ru/news/city/bespilotnyi-tramvai-v-moskve-poobeshali-zapustit-v-sleduyushem-godu-23-05-2024.htm" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Мослента</a>»
Источник фото: «Мослента»

#трамваи #новости

33
11
10
10 комментариев
Alex

Главное чтобы Аннушка не разлила масло

6
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fyp

А для передвижения стрелок ломиком закупят 500 роботов оптимусов у маска

2
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Агафья

они создавались для более высоких целей

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debil
1
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Невероятный Блондин

тот «подстрахует действия»Застрахуй братуху, застрахуй

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Анар FS

А кто будет кочергой работать потом?

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Агафья

будущее уже близко

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