В Москве и Санкт-Петербурге проведут эксперимент по запуску полностью беспилотных трамваев

Для этого на три года введут экспериментально-правовой режим.Общий пробег автономных трамваев на первом этапе должен составить не менее 3000 км или 150 часов использования, рассказала пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.Сначала транспорт будет ездить с водителем-испытателем — тот «подстрахует действия». На следующих этапах трамваи начнут перевозить пассажиров автономно, хоть за движением и будут следить операторы.В Москве такой трамвай уже тестируют на десятом маршруте от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» — по данным на середину июля 2024 года, он прошёл примерно 400 км «без ДТП и сбоев». Осенью этого же года он начнёт перевозить пассажиров, а до конца 2025 года заработает в автоматическом режиме.В Санкт-Петербурге тоже проходят тесты — с 2023 года. «Умный» транспорт ездит с водителем-дублёром на двух маршрутах, в его основе — система контроля за состоянием водителя: трамвай должен остановиться, если на путях окажется человек или если водитель потеряет концентрацию. Полноценный беспилотник планируют создать к 2026 году.Помимо самих поездок, эксперимент подразумевает создание подготовительных программ для испытателей и операторов, а также инфраструктуры для техобслуживания и диагностики в режиме реального времени.Источник фото: «Мослента»#трамваи #новости
Главное чтобы Аннушка не разлила масло
А для передвижения стрелок ломиком закупят 500 роботов оптимусов у маска
они создавались для более высоких целей
тот «подстрахует действия»Застрахуй братуху, застрахуй
А кто будет кочергой работать потом?
будущее уже близко