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Полина Лааксо
Транспорт

В четырёх районах Санкт-Петербурга с 1 августа 2024 года запретят парковку электросамокатов

И других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

  • Речь об Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Поручение дал губернатор Александр Беглов. По его словам, жители жаловались на «хаотичную парковку, которая создаёт препятствия для пешеходов».
  • Решение приняли вместе с операторами кикшеринга, говорят в «Яндексе». Так, через указанные «транзитные» зоны можно будет проехать, но завершить там поездку не получится.
  • В Whoosh добавили, что перераспределят парковки «в районы с низкой плотностью самокатов и высоким запросом на поездки».
Источник фото: <a href="https://octagon.media/istorii/dokatilis_v_peterburge_ogranichili_skorost_elektrosamokatov.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ТАСС</a>
Источник фото: ТАСС
  • В мае 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”». За неделю сотрудники эвакуировали тысячи самокатов на штрафстоянки из-за неправильной парковки.
  • Тогда же петербургская Госавтоинспекция выступила против их движения по тротуарам. По словам замначальника ГАИ Игоря Никишина, там много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий, в которые попадают вплоть до четырёх человек за раз.
  • Кабмин тогда напоминал: приоритетные для движения СИМ — велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последними представляет риски для пешеходов, но создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.
Таня Боброва
Транспорт
В Петербурге снова прошёл рейд против СИМ: изъяли 2000 электросамокатов, завели больше 200 дел

Но говорить о «наведении порядка» в сфере кикшеринга пока рано, говорят в управлении МВД.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти / «Мойка 78»

#новости #электросамокаты

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63 комментария
Ленрегистрант ООО

Естественно. Питерским "прогрессивным" властям проще запретить, чем построить какую-то инфраструктуру и вобще привести тротуары и дороги в центре в порядок , для начала.

19
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Запопу Кусь

Инфраструктура есть - она называется проезжая часть. А тротуары для пешеходов. 💁‍♀️

Не, ну правда: если ты встал на самокат - значит ты готов стать инвалидом или умереть. Так что иди вон на проезжую часть. Мотоциклисты же не боятся. И от них одна только польза. В больницах все органы на трансплантацию идут от мотоциклистов в основном. 💁‍♀️

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4
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Михаил Сметанников

С самокатами проще бороться, чем со снегом)

5
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Наталья Парфёнова

да куда там их впихнуть, эти велодорожки

1
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Иван Мариас

То есть бизнес втупую притащил в город без инфры кучу самокатов, а город за это теперь должен её построить?! "Пошли бы вы нахер" говорит город и появляются вот такие новости про самокаты.

1
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Denis Yakushkin

что там построишь, когда улицам от 120 до 320 лет?
пусть операторы строят

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Al

Как не прочту, весь пиздец с неоправданными запретами концентрируется в Питере, что странно. Глава региона поехавший?

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