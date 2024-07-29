В четырёх районах Санкт-Петербурга с 1 августа 2024 года запретят парковку электросамокатов

И других средств индивидуальной мобильности (СИМ).Речь об Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Поручение дал губернатор Александр Беглов. По его словам, жители жаловались на «хаотичную парковку, которая создаёт препятствия для пешеходов».Решение приняли вместе с операторами кикшеринга, говорят в «Яндексе». Так, через указанные «транзитные» зоны можно будет проехать, но завершить там поездку не получится.В Whoosh добавили, что перераспределят парковки «в районы с низкой плотностью самокатов и высоким запросом на поездки».Источник фото: ТАССВ мае 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”». За неделю сотрудники эвакуировали тысячи самокатов на штрафстоянки из-за неправильной парковки.Тогда же петербургская Госавтоинспекция выступила против их движения по тротуарам. По словам замначальника ГАИ Игоря Никишина, там много пешеходов, из-за чего возникает «немало» аварий, в которые попадают вплоть до четырёх человек за раз.Кабмин тогда напоминал: приоритетные для движения СИМ — велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последними представляет риски для пешеходов, но создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.Таня БоброваТранспорт5 июляВ Петербурге снова прошёл рейд против СИМ: изъяли 2000 электросамокатов, завели больше 200 дел Но говорить о «наведении порядка» в сфере кикшеринга пока рано, говорят в управлении МВД.#новости #электросамокаты
Естественно. Питерским "прогрессивным" властям проще запретить, чем построить какую-то инфраструктуру и вобще привести тротуары и дороги в центре в порядок , для начала.
Инфраструктура есть - она называется проезжая часть. А тротуары для пешеходов. 💁♀️
Не, ну правда: если ты встал на самокат - значит ты готов стать инвалидом или умереть. Так что иди вон на проезжую часть. Мотоциклисты же не боятся. И от них одна только польза. В больницах все органы на трансплантацию идут от мотоциклистов в основном. 💁♀️
С самокатами проще бороться, чем со снегом)
да куда там их впихнуть, эти велодорожки
То есть бизнес втупую притащил в город без инфры кучу самокатов, а город за это теперь должен её построить?! "Пошли бы вы нахер" говорит город и появляются вот такие новости про самокаты.
что там построишь, когда улицам от 120 до 320 лет?
пусть операторы строят
Как не прочту, весь пиздец с неоправданными запретами концентрируется в Питере, что странно. Глава региона поехавший?