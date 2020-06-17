Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Перед водителем расположена сенсорная панель, а вокруг и внутри автобуса — экраны.
Британский стартап Arrival показал фотографии своих новых автомобилей — полностью электрических автобусов. На первый взгляд машина похожа на обычный автобус — большие окна, много сидений, передаёт The Verge. Однако в нём есть много современных и «довольно радикальных» деталей, говорит директор по развитию Кваме Ньяннинг (Kwame Nyanning).
Автобус снаружи полностью окольцован экранами — на них можно показывать информацию о входе, пишет издание. Внутри над сиденьями пассажиров и в передней части салона также есть экраны — для информации о предстоящих остановках.
Такие экраны можно будет использовать и для динамичной рекламы, отмечает The Verge. Перед водителем расположена сенсорная панель, которая заменяет много стандартных кнопок — каких именно, не уточняется.
Arrival подключит автобусы к единой системе, пишет издание. Это поможет пассажирам получать актуальную информацию в режиме реального времени, а операторам облегчит управление автопарком.
Почему называете Свердлова "экс-главой Yota", а не бывшим замминистра связи? Федеральный чиновник, уехавший в Англию сразу после своей отставки - разве это мелочь, не заслуживающая внимания?
БОЛЬШЕ ЭКРАНОВ, БОГУ ЭКРАНОВ!
что за бред? зачем впустую сажать батарею? Это переизбыток. И что значит полностью электрический, что сейчас не существует электрических автобусов ? или табло механические?
И где всё это "много современных и «довольно радикальных» деталей" ?? я вижу только экраны и стандартный дизайн?
сразу видно человека, который никогда в жизни не ездил на автобусах:
1) проход шириной в человека?
2) здоровенный айпад с инфой чтобы что? Бегущей строки достаточно.
3) продольные поручни где? Я ездил на автобусах без них, отвратительное ощущение, когда толпой кучкуетесь, чтобы ухватиться за поперечный.
4) места для инвалидов — поручни где? За что держаться?
5) сидения навстречу друг другу парами это самое ужасное изобретение человечества, это некомфортно, вообще никому.
6) ещё вопрос про это кольцо с экранами, что это, как оно будет работать, будут ли они модульные, сколько электричества будут потреблять? А не проще ли поставить четыре небольших экрана на входе-выходе-спереди-сзади, а остальной автобус по старинке покрасить в ливрею городского транспорта?
Название-то какое!!!
А что в этой "бочке"? Кондуктор видимо. Дизайн внутри конешн пздц полный
Это ниша для колёса. Сверху оформлена как полка для чемоданов. Представление о промышленном дизайне у отдельных комментаторов конешн пздц полный.
Блоги компаний
Показать еще