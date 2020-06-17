Перед водителем расположена сенсорная панель, а вокруг и внутри автобуса — экраны.

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Британский стартап Arrival показал фотографии своих новых автомобилей — полностью электрических автобусов. На первый взгляд машина похожа на обычный автобус — большие окна, много сидений, передаёт The Verge. Однако в нём есть много современных и «довольно радикальных» деталей, говорит директор по развитию Кваме Ньяннинг (Kwame Nyanning).

Автобус снаружи полностью окольцован экранами — на них можно показывать информацию о входе, пишет издание. Внутри над сиденьями пассажиров и в передней части салона также есть экраны — для информации о предстоящих остановках.

Такие экраны можно будет использовать и для динамичной рекламы, отмечает The Verge. Перед водителем расположена сенсорная панель, которая заменяет много стандартных кнопок — каких именно, не уточняется.