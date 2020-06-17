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Транспорт
Лиана Липанова
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Венгерский лоукостер Wizz Air откроет первую российскую базу в аэропорту «Пулково» в сентябре 2020 года Материал редакции

И запустит пять новых прямых рейсов в рамках режима «открытого неба».

  • Венгерская авиакомпания Wizz Air в сентябре 2020 года откроет операционную базу в петербургском аэропорту «Пулково». Это будет первая база лоукостера в России и 32-я в мире.
  • С 18 сентября авиаперевозчик запустит пять новых прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и на Мальту по цене от €24,99 (≈2000 рублей). Это уникальные направления для Санкт-Петербурга, указывают «Ведомости».
  • Wizz Air будет выполнять рейсы в рамках режима «открытого неба» (или седьмой степени «свободы воздуха»), который действует в «Пулково» с 1 января 2020 года — он позволяет авикомпаниям летать в третьи страны без посадки в стране регистрации перевозчика.
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С 2020 года в аэропорту на пять лет введут режим «открытого неба».
vc.ru

#новость #авиаперелёты #пулково #лоукостер #wizzair

Лиана Липанова
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3 комментария
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TL

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Не верю!

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Олег Нечаев

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Но очень хочется поверить

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Andrei Bodakin

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Скорей бы и в Москву лоукостеров завезли ✈️

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