Венгерский лоукостер Wizz Air откроет первую российскую базу в аэропорту «Пулково» в сентябре 2020 года
Материал редакции
И запустит пять новых прямых рейсов в рамках режима «открытого неба».
Венгерская авиакомпания Wizz Air в сентябре 2020 года откроет операционную базу в петербургском аэропорту «Пулково». Это будет первая база лоукостера в России и 32-я в мире.
С 18 сентября авиаперевозчик запустит пять новых прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и на Мальту по цене от €24,99 (≈2000 рублей). Это уникальные направления для Санкт-Петербурга, указывают «Ведомости».
Wizz Air будет выполнять рейсы в рамках режима «открытого неба» (или седьмой степени «свободы воздуха»), который действует в «Пулково» с 1 января 2020 года — он позволяет авикомпаниям летать в третьи страны без посадки в стране регистрации перевозчика.
TL
Не верю!
Олег НечаевTL
Но очень хочется поверить
Andrei Bodakin
Скорей бы и в Москву лоукостеров завезли ✈️