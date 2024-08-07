«Первый проектный институт» показал, как может выглядеть терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

Архитектурный облик рассмотрит Градсовет.Градостроительный совет Санкт-Петербурга 7 августа 2024 года рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), пишет «Фонтанка». Заказчик проекта — РЖД, генподрядчик — «Ленгипротранс», проектная компания — «Первый проектный институт».Последний опубликовал на своём сайте изображения терминала. Его планируют построить вблизи Московского вокзала у площади Восстания. В проект хотят включить исторические здания складов Кокоревых, которые расположены в границах зоны застройки.Источник: «Первый проектный институт»Проект предусматривает связь с дальним (восточным) и пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом вокзала, говорится на сайте.Подъезды к терминалу по проекту запланированы с трёх сторон: с Лиговского проспекта по вновь образуемому внутриквартальному проезду вдоль исторического корпуса складов Кокорева, с улицы Военной и улицы Черняховского.Источник: «Первый проектный институт»Источник: «Первый проектный институт»Видео с проектом терминала в апреле 2024 года публиковал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он говорил, что строительство будет «синхронизировано» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», которая «со временем примет на себя основной поток пассажиров из Москвы».В июле 2024-го премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о подписании концессионного соглашения на ВСМ. Запустить её хотят в 2028 году. По плану, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, Москвой и Тверью — 39 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.Тогда же на «Иннопроме» показали полноразмерный макет вагона высокоскоростного поезда. Производитель обещал скорректировать дизайн и интерьер будущего вагона с учётом мнения посетителей выставки.#новости
Мне нравится, что на рендерах рейндж роверы, мерседесы гт, мустанги, порше
Они что то знают о будущем России!
ой люблю как нам показывают как что то моет выглядеть,а потом выясняется что не может 😁😁😁
Как похорошел Санкт-Петербург при Беглове
Не понел, а где зимние рендеры, с ледянными глыбами по краям и солевой ванной в серединке?
про сосульки еще забыли
От выделенных миллиардов еще что-то осталось на проекты? или все потратили на рендеры и модельки?