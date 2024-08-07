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Таня Боброва
Транспорт

«Первый проектный институт» показал, как может выглядеть терминал ВСМ в Санкт-Петербурге

Архитектурный облик рассмотрит Градсовет.

  • Градостроительный совет Санкт-Петербурга 7 августа 2024 года рассмотрит архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), пишет «Фонтанка». Заказчик проекта — РЖД, генподрядчик — «Ленгипротранс», проектная компания — «Первый проектный институт».
  • Последний опубликовал на своём сайте изображения терминала. Его планируют построить вблизи Московского вокзала у площади Восстания. В проект хотят включить исторические здания складов Кокоревых, которые расположены в границах зоны застройки.
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
  • Проект предусматривает связь с дальним (восточным) и пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом вокзала, говорится на сайте.
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
  • Подъезды к терминалу по проекту запланированы с трёх сторон: с Лиговского проспекта по вновь образуемому внутриквартальному проезду вдоль исторического корпуса складов Кокорева, с улицы Военной и улицы Черняховского.
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
Источник: «Первый проектный институт»
  • Видео с проектом терминала в апреле 2024 года публиковал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он говорил, что строительство будет «синхронизировано» с запуском вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», которая «со временем примет на себя основной поток пассажиров из Москвы».
  • В июле 2024-го премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о подписании концессионного соглашения на ВСМ. Запустить её хотят в 2028 году. По плану, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, Москвой и Тверью — 39 минут, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом — 29 минут.
  • Тогда же на «Иннопроме» показали полноразмерный макет вагона высокоскоростного поезда. Производитель обещал скорректировать дизайн и интерьер будущего вагона с учётом мнения посетителей выставки.

#новости

15
15 комментариев
Игорь Богданов

Мне нравится, что на рендерах рейндж роверы, мерседесы гт, мустанги, порше

6
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Борис Интеграторов

Они что то знают о будущем России!

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Оксана Степанова

ой люблю как нам показывают как что то моет выглядеть,а потом выясняется что не может 😁😁😁

3
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Bookercatch

Как похорошел Санкт-Петербург при Беглове

1
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sdhgshehrh

Не понел, а где зимние рендеры, с ледянными глыбами по краям и солевой ванной в серединке?

1
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Полина Лааксо

про сосульки еще забыли

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Миио проходил

От выделенных миллиардов еще что-то осталось на проекты? или все потратили на рендеры и модельки?

1
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