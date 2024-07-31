Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля

Машины планируют собирать на заводе «Москвич».В основе концепции — «технологичность и минимализм». Салоны будут делать из экокожи и «приятной на ощупь» ткани (какой — не уточняют) в двух вариантах — тёмном и светлом, сообщил «Атом».Сиденья оснащены системой подогрева — в подушках и спинках. У передних есть электропривод. Для установки детского кресла предусмотрены крепления Isofix.В передний и задний подлокотники встроены подстаканники. В заднем будут разъёмы Type-C. В переднем есть NFC-метка. Можно поднести к ней смартфон и быстро получить доступ к управлению основными настройками подогрева, положения кресел, а также мультимедиа.Источник фото: «Атом» — здесь и далееНа передней панели расположены кнопки переключения режимов движения, дефлектор климат-контроля и «бардачок». В нижней части размещена полка для смартфона с беспроводной зарядкой стандарта Qi и двумя разъёмами Type-C.На руле с обогревом есть сенсорный экран, а также физические переключатели. Предусмотрен голосовой интерфейс.В салонное зеркало встроены дисплей камеры заднего вида и видеорегистратор. Есть также дополнительная камера, которая поможет распознать водителя и проследить за его состоянием.Лобовое и заднее стёкла тоже оснастят системой подогрева. Первое будет обогреваться «по всей площади, включая зону дворников».Двери будут распашными — без центральной стойки. Объём багажника — 345 л (если сложить задние сиденья — 1020 л).Интерактивная подсветка будет синхронизироваться с системами «Атома». Она сможет реагировать на опасное сближение с другими участниками дорожного движения или мерцать при повороте. Можно настроить свои сценарии.«Атом» представил прототип электромобиля в мае 2023 года, а в начале 2024-го показал обновлённый экстерьер будущей машины. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство должно начаться в 2025 году.#новости #атом
Салоны будут делать из экокожиСлово «Экокожа» придумали маркетологи, чтобы не стыдно было продавать материал, который изначально называется «Дермантин».
🥸
Современные кожзамы не совсем корректно уже называть дерматином. Технологии производства и применяемые материалы сильно поменялись.
А как тебе "натуральная экокожа"???
На wb таким промышляют))))
А мне всегда кажется, что Экокожа — это какой-то персонаж детского мультика. И друг у него должен быть Этотожа.
маркетологи - молодцы
Точно через «а» пишется?
РЖД отстает, уже 2 недели не показывали новые нарисованные вагончики