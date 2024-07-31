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Полина Лааксо
Транспорт

Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля

Машины планируют собирать на заводе «Москвич».

  • В основе концепции — «технологичность и минимализм». Салоны будут делать из экокожи и «приятной на ощупь» ткани (какой — не уточняют) в двух вариантах — тёмном и светлом, сообщил «Атом».
  • Сиденья оснащены системой подогрева — в подушках и спинках. У передних есть электропривод. Для установки детского кресла предусмотрены крепления Isofix.
  • В передний и задний подлокотники встроены подстаканники. В заднем будут разъёмы Type-C. В переднем есть NFC-метка. Можно поднести к ней смартфон и быстро получить доступ к управлению основными настройками подогрева, положения кресел, а также мультимедиа.
Источник фото: «Атом» — здесь и далее
Источник фото: «Атом» — здесь и далее
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
  • На передней панели расположены кнопки переключения режимов движения, дефлектор климат-контроля и «бардачок». В нижней части размещена полка для смартфона с беспроводной зарядкой стандарта Qi и двумя разъёмами Type-C.
  • На руле с обогревом есть сенсорный экран, а также физические переключатели. Предусмотрен голосовой интерфейс.
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
  • В салонное зеркало встроены дисплей камеры заднего вида и видеорегистратор. Есть также дополнительная камера, которая поможет распознать водителя и проследить за его состоянием.
  • Лобовое и заднее стёкла тоже оснастят системой подогрева. Первое будет обогреваться «по всей площади, включая зону дворников».
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
  • Двери будут распашными — без центральной стойки. Объём багажника — 345 л (если сложить задние сиденья — 1020 л).
  • Интерактивная подсветка будет синхронизироваться с системами «Атома». Она сможет реагировать на опасное сближение с другими участниками дорожного движения или мерцать при повороте. Можно настроить свои сценарии.
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
Разработчик «Атома» показал финальный интерьер электромобиля
  • «Атом» представил прототип электромобиля в мае 2023 года, а в начале 2024-го показал обновлённый экстерьер будущей машины. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».
  • Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство должно начаться в 2025 году.

#новости #атом

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49 комментариев
Невероятный Блондин

Салоны будут делать из экокожиСлово «Экокожа» придумали маркетологи, чтобы не стыдно было продавать материал, который изначально называется «Дермантин».
🥸

9
2
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Евгений Фрост

Современные кожзамы не совсем корректно уже называть дерматином. Технологии производства и применяемые материалы сильно поменялись.

10
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Денис Демидов

А как тебе "натуральная экокожа"???
На wb таким промышляют))))

1
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Anti Anti

А мне всегда кажется, что Экокожа — это какой-то персонаж детского мультика. И друг у него должен быть Этотожа.

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Sёma Dråkx

маркетологи - молодцы

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Andrey

Точно через «а» пишется?

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Mari

РЖД отстает, уже 2 недели не показывали новые нарисованные вагончики

7
1
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