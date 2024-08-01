«Авито Авто» запустил «Гараж» — сервис подбора запчастей для машин и услуг для их обслуживания

Нужно ввести только номер машины, сервис автоматически подберёт детали или сервис, где её отремонтируют. Раздел доступен на сайте «Авито» и в приложении, сообщила компания. В нём можно будет найти запчасти для автомобиля, варианты покупки ОСАГО, доступные услуги по ремонту машины и её обслуживанию и другое.Источник здесь и далее — «Авито» «Гараж» подбирает детали по VIN или госномеру машины — от кузова, трансмиссии и элекрооборудования до шин и дисков. Неподходящие запчасти отсеиваются — фильтры использовать не нужно.Также упростили проверку деталей на совместимость — нужно будет нажать кнопку, чтобы продавцу поступил такой запрос.Сервис будет показывать ремонтные центры или станции техобслуживания, которые работают с указанной пользователем машиной. Можно будет получать уведомление о том, сколько ещё продлится ОСАГО и подать запрос на продление — нужная форма заполнится автоматически.#новости #авито
В запчастях чёрт ногу сломит, так что не думаю, что взлетит.
Экзист этим занимается уже лет 30, в последнее время работает прекрасно, заводишь машину в приложение в гараж и подбирает тебе и расходники и запасные части, так что Авито, с учетом их поддержки, пойдет лесом. Но есть вариант, если Авито найдет раскладки и каталоги китайских авто и будет поставлять в РФ.
ну с тем учетом, что сейчас оригинальные запчасти достать проблема, вовремя подсуетились
зачем это если машин нет
Надо будет попробовать. А то у меня районе постоянно какая-то угадайка с этими сервисами на районе
Да как обычно, сервис для того что бы людей обдирать…
Ну чего, молодцы, пусть emex, exist, autorus и прочее устарелое говно сосет хер.