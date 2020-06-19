Компания готова адаптировать сервис и на другие модели бизнеса, например, на курьерские службы.

В закладки

«Тинькофф» запустил бесплатный сервис для таксопарков и агрегаторов для мгновенного перечисления денег за заказы, рассказал vc.ru представитель компании. Для этого у таксопарка должен быть расчётный счёт в «Тинькофф банке».

С помощью него владелец таксопарка может настроить автоматическую выплату с обработкой запроса за минуту или вручную одобрять каждую заявку водителя. Количество водителей в штате или количество заявок не влияет на скорость автоматической выплаты, уточнили в «Тинькофф».

Сервис предлагает выбрать один из трёх периодов выплат: по запросу водителя, ежедневно, ежемесячно. Управлять выплатами и таксист, и таксопарк смогут как с компьютера, так и со смартфона.

Размер комиссии, которую «Тинькофф» получает с выплат, зависит от способа подключения к сервису, оборота таксопарка и карт, которыми пользуются водители.

Например, при подключении через партнёра-интегратора (сейчас Jump Taxi, Force, Dunco, taxiCRM, Taxi Helper) комиссия при переводе водителям на карты «Тинькофф» составит 1%, а минимальный платёж — 15 рублей; при переводе на карты других банков — 1,09-1-59%, минимальный платёж — 25-30 рублей. В будущем число партнёров-интеграторов сервиса увеличится, отметили в «Тинькофф».

При подключении по API: на карты «Тинькофф» — 0,5%, минимальный платёж — 15 рублей; на карты других банков — от 0,8%, минимальный платёж — 25 рублей.

В «Тинькофф» считают, что мгновенные выплаты могут стать дополнительным конкурентным преимуществом таксопарка при поиске водителей. Сервис сокращает время на выставление платёжных документов и оптимизирует нагрузку на диспетчеров и бухгалтерию, добавили в компании.