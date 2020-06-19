В городе уже открылись парикмахерские, фотостудии и ремонтные мастерские.
- С 22 июня 2020 года в Санкт-Петербурге возобновит работу каршеринг и санатории, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
- Каршеринги и санатории должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
- С 15 июня в городе заработали парикмахерские, мебельные магазины, фотостудии, ремонтные мастерские и некоторые другие организации.
- Официальные даты снятия ограничений из-за Covid-19 для другого бизнеса пока неизвестны. Однако «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина пишет, что с 29 июня в городе заработают летние веранды.
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Nikita Artamonov
Ну наконец то )
Эльмин Алиев
После голосования вернут все на место))
Роман Гемонов
В сентябре будет новый пик эпидемии.
Маргарита Моллаева
Наконец-то! Давно жду каршеринг