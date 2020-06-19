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Татьяна Боброва
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Каршеринг в Санкт-Петербурге возобновит работу с 22 июня Материал редакции

В городе уже открылись парикмахерские, фотостудии и ремонтные мастерские.

  • С 22 июня 2020 года в Санкт-Петербурге возобновит работу каршеринг и санатории, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
  • Каршеринги и санатории должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
  • С 15 июня в городе заработали парикмахерские, мебельные магазины, фотостудии, ремонтные мастерские и некоторые другие организации.
  • Официальные даты снятия ограничений из-за Covid-19 для другого бизнеса пока неизвестны. Однако «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина пишет, что с 29 июня в городе заработают летние веранды.

#новость #каршеринг #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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Ну наконец то )

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После голосования вернут все на место))

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В сентябре будет новый пик эпидемии.

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Наконец-то! Давно жду каршеринг

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