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Таня Боброва
Транспорт

Фото: публичный показ кроссовера «Москвич

Он похож на китайский JAC Sehol X8 Plus.

  • Семиместный кроссовер «Москвич 8» показали на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Производство и продажи модели запланированы на конец 2024 года.
Источник здесь и далее: «Москвич», <a href="https://rg.ru/2024/08/01/krossover-moskvich-8-oficialno-predstavlen-publike.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">rg.ru</a>
Источник здесь и далее: «Москвич», rg.ru
Фото: публичный показ кроссовера «Москвич 8»
Фото: публичный показ кроссовера «Москвич 8»
  • «Москвич» представил «Москвич 8» в апреле 2024 года. Это семиместный кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина машины — 4,8 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,7 м.
  • Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus», писало Autonews. Цены пока неизвестны.
Евгения Евсеева
Транспорт
«Москвич» представил новую модель — семиместный кроссовер «Москвич

Он похож на китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus, отмечает «Журнал Авто.ру».

Фото: «Москвич»

#новости #москвич

11
12
12 комментариев
ChBRR

Поразительно, насколько одинаково могут мыслить российские и китайские дизайнеры. Вот что значит братские народы!

7
Ответить
Владимир Владимирович

Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus»Да уже даже надоело про это шутить.
А вот тот факт, что в Китае оно стоит в несколько раз дешевле, это прикол

1
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Vitaliy Ratkin

А почему "похож на китайский JAC Sehol X8 Plus?" - Это и есть китайский авто. С этим не поспоришь.

1
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Иван Иванов

чет уежище какое-то

1
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Stepan Fedulin

Китайцы сперли дизайн на западе мы у китайцев - все норм дружественные страны должны делиться всем - мы им газ на халяву с лесом, они нам чужой дизайн)))))

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Sergey Ananiev

наши пошли дальше, и сперли всю машину

1
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Курчатов

Кто прочитал "кроссовок «Москвич 8»" ставь лайк

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