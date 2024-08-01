Фото: публичный показ кроссовера «Москвич 8»

Он похож на китайский JAC Sehol X8 Plus.Семиместный кроссовер «Москвич 8» показали на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Производство и продажи модели запланированы на конец 2024 года.Источник здесь и далее: «Москвич», rg.ru«Москвич» представил «Москвич 8» в апреле 2024 года. Это семиместный кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина машины — 4,8 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,7 м.Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus», писало Autonews. Цены пока неизвестны.Евгения ЕвсееваТранспорт11 апр«Москвич» представил новую модель — семиместный кроссовер «Москвич 8» Он похож на китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus, отмечает «Журнал Авто.ру».#новости #москвич
Поразительно, насколько одинаково могут мыслить российские и китайские дизайнеры. Вот что значит братские народы!
Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus»Да уже даже надоело про это шутить.
А вот тот факт, что в Китае оно стоит в несколько раз дешевле, это прикол
А почему "похож на китайский JAC Sehol X8 Plus?" - Это и есть китайский авто. С этим не поспоришь.
чет уежище какое-то
Китайцы сперли дизайн на западе мы у китайцев - все норм дружественные страны должны делиться всем - мы им газ на халяву с лесом, они нам чужой дизайн)))))
наши пошли дальше, и сперли всю машину
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