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Полина Лааксо
Транспорт

Количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ в первой половине 2024 года выросло в России на 81%

Год к году.

  • По данным МВД, число аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) составило 1890. Пострадали 1972 человека — на 82,3% больше, чем в первом полугодии 2023 года.
  • Погиб 21 человек (+75%). Один — пешеход, остальные — водители. В большинстве случаев причиной стал наезд транспорта на СИМ. Некоторые погибшие просто не справились с управлением и упали.
  • Больше всего подобных аварий произошло в Москве (658 ДТП). Следом идут Нижегородская область (127) и Красноярский край (118).
Источник фото: «<a href="https://dzen.ru/a/ZEROLOiWfjPB0bq8" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Дзен</a>»
Источник фото: «Дзен»
  • В 2023 году вопрос о необходимости обеспечить «условия для безопасного использования СИМ» поднимал Минтранс. Позже решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для самокатов на этапе ремонта дорог.
  • В том же году правительство утвердило «дорожную карту» регулирования СИМ. В ней сказано, что регионы должны разработать план развития инфраструктуры для СИМ, а также учесть меры по разделению потоков пешеходов и водителей. (Позже создание выделенной инфраструктуры сочли «сложно реализуемой» идеей.)
  • В апреле 2024 года депутаты, Минтранс, Минпромторг и бизнес предложили создать реестр учёта СИМ и обязать водителей крепить к транспорту наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку, а перед началом поездки авторизовываться в специальной системе.
  • В Госдуму тем временем внесли законопроект о штрафах за езду вдвоём на одном электросамокате и за поездки на самокате массой более 35 кг по пешеходным зонам. В июле его одобрили в первом чтении.

#новости #электросамокаты

44
54
54 комментария
Энтони Лавджой

Петушиный вид транспорта

10
1
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Dmitry Lebedev

Как и любой другой, если судить по вашей логике

9
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Gedevan

Петушиный вид транспортаПетух прекрасное умное животное! Зачем вы его оскорбляете сравнением с самокатчиками?

5
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Любознательный

Вас потоптал петушок?

3
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С А

Это вы еще спортивную борьбу не видели.

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Артем Акулов

Никакие штрафы не помогут. Только полный запрет этого быдло-транспорта, чего конечно же не будет, ведь все в доле.

5
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Алекс

Можно заодно запретить авто, там тоже много аварий и как показывает история никакие штрафы не помогают. Запрещаем или это другое?

3
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